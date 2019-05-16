Бухгалтерам-бюджетникам: как учитывать расходы на КАСКО и ОСАГО

В большинстве случаев на балансе каждого казенного учреждения числится транспортное средство, используемое в служебных целях. Рассмотрим правомерность использования бюджетных средств в целях добровольного страхования транспорта, а также поднимем вопрос отражения в бухгалтерском учете расходов по договорам страхования ОСАГО и КАСКО.
Бюджет на КАСКОСтрахование транспортных средств — КАСКО — относится к добровольному страхованию. Так как единственным источником финансирования казенного учреждения являются средства бюджета соответствующего уровня, правомерно ли использовать бюджетные средства в целях оплаты договора добровольного страхования имущества?
Однозначного прямого запрета на осуществление оплаты по договорам добровольного страхования за счет бюджетных средств законодательство РФ, в том числе и БК РФ, не содержит. Однако, если учреждением принято решение произвести за счет бюджетных средств такого рода расходы, то оно должно иметь обоснование и экономическую целесообразность. Кроме того, его следует согласовать с распорядителем.
Это определено тем, что согласно ст. 158 БК РФ главный распорядитель обеспечивает адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями (далее — БА) и лимитами бюджетных обязательств (далее — ЛБО), распределяет БА и ЛБО по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств. В соответствии со ст. 161 БК РФ казенное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств согласно бюджетной смете. Казенным учреждением ведется исполнение обязательств по заключенным контрактам и договорам за счет бюджетных средств в пределах, доведенных ему ЛБО с учетом принятых и неисполненных обязательств.
В судебной практике был прецедент, когда суд постановил признать оплату договоров КАСКО за счет бюджетных средств законной — в Постановлении ФАС СЗО от 12.03.2013 по делу № А66-6208/2012. Такое решение было обусловлено тем, что учреждение получило разрешение от главного распорядителя средств на заключение госконтрактов по добровольному страхованию.
Порядок отражения страховых премий и страхового возмещенияВ порядке, предусмотренном договором обязательного страхования, страхователь обязан внести плату страховщику за страхование — данная плата составляет сумму страховой премии.
Согласно вступившему в силу Приказу Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н расходы на оплату страховой премии относятся на подстатью КОСГУ 227 «Страхование». В соответствии с последними изменениями Инструкции № 162н для отражения в учете расчетов по договорам страхования определены следующие счета:
- 1 206 27 000 «Расчеты по авансам по страхованию»;
- 1 208 27 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования»;
- 1 302 27 000 «Расчеты по страхованию»;
- 1 401 20 227 «Расходы на страхование»;
- 1 401 50 227 «Расходы будущих периодов на страхование».
Рассмотрим бухгалтерские записи более детально:
ДТ 401 50 227 — КТ 302 27 735 — начислен расход будущего периода в сумме полиса ОСАГО;
ДТ 401 20 227 — КТ 401 50 227 — ежемесячная операция (в течение срока действия полиса ОСАГО) по включению расходов будущих периодов в состав расходов текущего финансового года.
Следует отметить, что согласно Приказу Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н в КПС в части кода вида расхода (далее — КВР), как и ранее используется КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».
В случае наступления страхового случая страхователю выплачивается денежная компенсация — страховое возмещение — для покрытия ущерба в имущественном страховании и страховании гражданской ответственности. Страховое возмещение может быть, как в денежном эквиваленте, так и в натуральной форме. В части страхования транспортных средств может быть выполнен ремонт автомобиля или же могут быть заменены некоторые делали.
Исходя из Письма Минфина РФ от 18.06.2015 № 02-06-10/35435, в случае оплаты страхового возмещения казенному учреждению в виде денежных средств они должны быть перечислены в доход бюджета.Согласно изменившемуся законодательству с 2019 г. сумма страхового возмещения относится на подстатью КОСГУ 143 «Страховые возмещения».
В силу положений Инструкции № 162 н в бухгалтерском учете следует отразить начисление дохода ввиду суммы страхового возмещения:
ДТ 209 43 565 — КТ 401 10 143 — отражена дебиторская задолженность страховой организации по перечислению суммы страхового возмещения по договору ОСАГО.