Бухгалтерам-бюджетникам: как учитывать расходы на КАСКО и ОСАГО

В большинстве случаев на балансе каждого казенного учреждения числится транспортное средство, используемое в служебных целях. Рассмотрим правомерность использования бюджетных средств в целях добровольного страхования транспорта, а также поднимем вопрос отражения в бухгалтерском учете расходов по договорам страхования ОСАГО и КАСКО.

Бюджет на КАСКО

Страхование транспортных средств — КАСКО — относится к добровольному страхованию. Так как единственным источником финансирования казенного учреждения являются средства бюджета соответствующего уровня, правомерно ли использовать бюджетные средства в целях оплаты договора добровольного страхования имущества?

Однозначного прямого запрета на осуществление оплаты по договорам добровольного страхования за счет бюджетных средств законодательство РФ, в том числе и БК РФ, не содержит. Однако, если учреждением принято решение произвести за счет бюджетных средств такого рода расходы, то оно должно иметь обоснование и экономическую целесообразность. Кроме того, его следует согласовать с распорядителем.

Это определено тем, что согласно ст. 158 БК РФ главный распорядитель обеспечивает адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями (далее — БА) и лимитами бюджетных обязательств (далее — ЛБО), распределяет БА и ЛБО по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств. В соответствии со ст. 161 БК РФ казенное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств согласно бюджетной смете. Казенным учреждением ведется исполнение обязательств по заключенным контрактам и договорам за счет бюджетных средств в пределах, доведенных ему ЛБО с учетом принятых и неисполненных обязательств.

В судебной практике был прецедент, когда суд постановил признать оплату договоров КАСКО за счет бюджетных средств законной — в Постановлении ФАС СЗО от 12.03.2013 по делу № А66-6208/2012. Такое решение было обусловлено тем, что учреждение получило разрешение от главного распорядителя средств на заключение госконтрактов по добровольному страхованию.

Порядок отражения страховых премий и страхового возмещения

В порядке, предусмотренном договором обязательного страхования, страхователь обязан внести плату страховщику за страхование — данная плата составляет сумму страховой премии.

Согласно вступившему в силу Приказу Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н расходы на оплату страховой премии относятся на подстатью КОСГУ 227 «Страхование». В соответствии с последними изменениями Инструкции № 162н для отражения в учете расчетов по договорам страхования определены следующие счета:

1 206 27 000 «Расчеты по авансам по страхованию»;

1 208 27 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования»;

1 302 27 000 «Расчеты по страхованию»;

1 401 20 227 «Расходы на страхование»;

1 401 50 227 «Расходы будущих периодов на страхование».

Необходимо отметить, что согласно п. 302 Инструкции 157н расходы по страхованию отражаются на счете 401 50 «Расходы будущих периодов». Далее такие расходы подлежат отнесению в порядке, устанавливаемом учреждением (например: равномерно, пропорционально объему продукции (работ, услуг), в течение периода, к которому они относятся) на финансовый результат текущего финансового года — счет 401 20.

Рассмотрим бухгалтерские записи более детально:

ДТ 401 50 227 — КТ 302 27 735 — начислен расход будущего периода в сумме полиса ОСАГО;

ДТ 401 20 227 — КТ 401 50 227 — ежемесячная операция (в течение срока действия полиса ОСАГО) по включению расходов будущих периодов в состав расходов текущего финансового года.

Следует отметить, что согласно Приказу Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н в КПС в части кода вида расхода (далее — КВР), как и ранее используется КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

В случае наступления страхового случая страхователю выплачивается денежная компенсация — страховое возмещение — для покрытия ущерба в имущественном страховании и страховании гражданской ответственности. Страховое возмещение может быть, как в денежном эквиваленте, так и в натуральной форме. В части страхования транспортных средств может быть выполнен ремонт автомобиля или же могут быть заменены некоторые делали.

Исходя из Письма Минфина РФ от 18.06.2015 № 02-06-10/35435, в случае оплаты страхового возмещения казенному учреждению в виде денежных средств они должны быть перечислены в доход бюджета.

Согласно изменившемуся законодательству с 2019 г. сумма страхового возмещения относится на подстатью КОСГУ 143 «Страховые возмещения».

В силу положений Инструкции № 162 н в бухгалтерском учете следует отразить начисление дохода ввиду суммы страхового возмещения:

ДТ 209 43 565 — КТ 401 10 143 — отражена дебиторская задолженность страховой организации по перечислению суммы страхового возмещения по договору ОСАГО.