После прекращения статуса ИП, могут ли ему назначить выездную проверку

Когда налоговики обязаны отстать?

ФНС России была рассмотрена жалоба по вопросу правомерности осуществления налогового контроля в отношении физического лица за период его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и за период после утраты указанного статуса в рамках одной выездной налоговой проверки.

Позиция налогоплательщика: проведение выездной налоговой проверки после утраты статуса индивидуального предпринимателя, незаконно.

Позиция ФНС России: налоговому контролю и привлечению к ответственности за выявленные налоговые правонарушения подлежат физические лица, независимо от приобретения либо утраты ими специального правового статуса, занятия определенной деятельностью, перехода под действие отдельных налогов или специальных налоговых режимов.

Налоговый контроль в форме налоговых проверок, а также ответственность за налоговые правонарушения направлены на обеспечение исполнения обязанности по уплате налога или сбора, которая прекращается в случае с физическим лицом — смертью налогоплательщика либо с признанием его умершим.

Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не является обстоятельством, которое влечет прекращение возникшей от осуществления такой деятельности обязанности по уплате налога, в связи с чем проведение выездной налоговой проверки физического лица за период после утраты им статуса индивидуального предпринимателя является правомерным.

Налоговики, ссылаясь на решение суда, вступившее в законную силу, указывают, что прекращение физическим лицом статуса предпринимателя не мотивировано реальными экономическими предпосылками, а связано со стремлением избежать государственного контроля (надзора) в осуществляемой сфере деятельности.

Итог: в рассмотрении поданной жалобы отказано. Мотивируют тем, что налоговики не имеют право подменять собой судебную власть.

Прекращение статуса ИП не позволяет избегать налогового контроля.

Как говорят, «Ложки-то нашлись, а осадок остался»!