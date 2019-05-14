Как заставить МФЦ убрать из платежки ЖКХ ненужные услуги

С начала года многие увидели в своих платежках по ЖКУ многочисленные «сюрпризы» — услуги, которые вы никогда не заказывали и не пользовалась. И даже, если ранее официально отказались. Например, у кого-то вновь появилась «Радиоточка», у других — «Запирающее устройство». У меня появилась «Антенна».

В ГБУ МФЦ, которое и выставляет нам платежки, мне сходу заявили: идите в Ростелеком, разбирайтесь с ними. Выяснилось, что Ростелеком разослал письма по МФЦ «с перечнем лиц, которые самовольно подключились к антенне». Мол, мы провели расследование, и вот они, негодяи. Это конечно, было полное вранье: никакого расследования не было. Наш щиток закрывается на ключ, а доступ к нему — также через закрытую дверь. Соседи рассказали, что никого не пускали.

То есть Ростелекому просто захотелось денег, они создали это фейковое письмо и... МФЦ включило это в наши платежки! При личном визите выкидывать эту строку они отказались: мол, мы не причем. Тоже вранье: они выставляют счета, они и обязаны выключить. Я написала коротенькую претензию на одну страничку:

Я, как собственник квартиры каких-либо заявлений в адрес управляющей компании, ГБУ МФЦ или Ростелеком на подключение антенны и согласованное взимание платы за обслуживание антенны не подавала, за подобной услугой не обращалась. В связи с этим усматриваются действия, нарушающие мои права как пользователя ЖКУ.

На копии претензии в филиале ГБУ МФЦ поставили печать о приеме. Через пару недель пришел тот же самый ответ: мы ваше письмо переслали в Ростелеком, мы тут не причем. Я уже хотела подавать иск в суд но... на следующий день мне прислали скорректированные платежки, в которые «Антенна» уже не входила.

Вот так и живем: вроде как меня везде послали, а закон в итоге выполнили. А все очень просто: официально признать незаконность этого платежа они не могут. Потому что вообще-то это чистая уголовка, мошенничество. Расчет на то, что вы несколько месяцев будете платить за незаконную услугу, лично пойдете в офис Ростелекома, напишите заявление об отключении и еще будете 30 дней ждать и платить. Таким же способом, я думаю, можно избавиться и других навязанных услуг, которые вы не просили.

Более подробно об этом я рассказываю в своем видео: