Как налоговики раскалывают схемы с фиктивной реорганизацией

Доначислили одному, а взыскали с другого.

Схема с фиктивной реорганизацией не сработала. Узнав о назначении налоговой проверки, налогоплательщик (ООО «Арнатс») решил потихонечку слиться, присоединившись к «помойке» ООО «Лагуна». При этом вся фактическая деятельность была переведена на «резервную» компанию директора. Придумали, просто сменить вывеску с недействующей компании ООО «Депорт» на схожее название ООО «Арнатс Агро».

По результатам выезной налоговой проверки налоговики доначислили 121 млн. рублей первому (ООО «Арнатс»), и обратились за взысканием ко второму (ООО «Лагуна»), а там «шаром покати», ну, и взыскали с третьего (ООО «Арнатс Агро»).

Как не мудрили налогоплательщики, налоговикам удалось применить ст. 45 НК РФ, доказав взаимозависимость лиц, участвовавших в схеме:

перерегистрация ООО «Депорт» в ООО «Арнатс Агро» произошла незадолго до начала проведения выездной налоговой проверки ООО «Арнатс»; у компаний остались общий руководитель и главный бухгалтер; у ООО «Арнатс Агро» остались прежние адреса офиса и места складирования товара; прекращение ООО «Арнатс» деятельности произошло в период проведения в отношении него выездной налоговой проверки, и одновременно началась деятельность ООО «Арнатс Агро»; был осуществлен перевод сотрудников из ООО «Арнатс» в ООО «Арнатс Агро»; расходные операции по счетам ООО «Арнатс» совпали с ООО «Арнатс Агро», контрагенты остались прежние (даже договор с ФГУП «Орана» не перезаключили); была оформлена фиктивная продажа товарного знака, ранее принадлежащего ООО «Арнатс» на ООО «Арнатс Агро»; выручка на счета ООО «Арнатс Агро» начала поступать от контрагентов ООО «Арнатс», а у него самого поступления от них прекратились.

Что сказать, грубейший схематоз!

Итог: судебная коллегия ВС РФ признала, что в результате согласованных действий в целях уклонения от исполнения налоговых обязательств налогоплательщик фактически перевел свою финансово-хозяйственную деятельность взаимозависимому лицу — ООО «Арнатс Агро», и нижестоящие суды пришли к правомерному выводу о наличии у последнего обязанности по погашению налоговой задолженности (дело № А40-20826/2018).

Сразу вспоминается ролик из Ералаша — «Вы двойняшки? Нет! Мы тройняшки!».