«Такском-Досье» выведет банкротов на чистую воду

Ведущий разработчик программных решений «Такском» дополнил систему автоматической проверки «Такском-Досье» сервисом для отслеживания изменений в процедуре банкротства организации.

Теперь «Такском-Досье» предоставит не только данные о самом должнике: полное наименование, адрес, телефон, ИНН – и прочую важную для принятия решения информацию. Обновленный сервис сообщит сведения о проводимых по процедуре банкротства мероприятиях: о назначении арбитражного управляющего, полученных претензиях кредиторов, собрании кредиторов и его итогах.

«Такском-Досье» проинформирует и о времени проведения торгов, выставленных лотах, стоимости и правилах подачи заявления на участие.

Сбор данных об арбитражных управляющих: в какой организации они работают, с какого года осуществляют деятельность, каких кредиторов они «вели» − это также прерогатива скрупулезного IT-сервиса.

Обновленная версия «Такском-Досье» − многогранный инструмент для всесторонней проверки контрагентов на предмет финансовой состоятельности и банкротства. Адаптивный интерфейс позволит собрать досье с мобильного устройства даже на деловой встрече. Выгодный тариф предоставит максимальные возможности для защиты бизнеса от несостоятельных контрагентов.