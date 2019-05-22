Все о маркировке-2019

С 1 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 № 488-ФЗ о единой информационной системе маркировки и отслеживании движения товаров с использованием контрольных (идентификационных) знаков. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке табака, лекарств, обуви и других товаров. Рассмотрим подробнее изменения и реализацию маркировки в «1С».

Экспериментальная маркировка товаров

Согласно закону, полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, правил маркировки, а также порядка создания и эксплуатации информационной системы мониторинга наделено Правительство РФ. Оператором систем маркировки назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В апреле 2018 г. Правительство РФ утвердило перечень из 10 групп товаров, в отношении которых в 2019 г. будет введена обязательная маркировка, информация о которых опубликована на сайте честныйзнак.рф (есть приложение для смартфона). «Честный знак» позволяют отследить движение товара от производителя до потребителя.

Эксперимент с маркировками начался с шуб. Предполагалось, что на долю рынка приходится примерно 15% контрафактной продукции, но после введения системы маркировки выяснилось, что 15% составляла доля как раз легальной продукции и масштабы контрафактной продукции были выше. Так наибольшая доля у незаконного оборота продукции находится у легкой промышленности — 35%, на второй месте молочная продукция — 25%, парфюмерия и косметика до 20%. Спустя год, после маркировки, объем продаваемых шуб в стране увеличился в 7 раз, так как бизнес был вынужден легализовать продажу шуб. В этой связи государство увидело дополнительную возможность в легализации и контроле над манипулированием и монополизацией рынка в целом, и распоряжением Правительства от 18.04.2018 № 792-р был утвержден перечень маркируемой продукции.

В 2019 г. в первую группу маркируемых товаров попадут сигареты, а в уже к 2024 г. предполагается, что система охватит большинство товарных групп.

Маркировка — это нанесение специального кода (Data Matrix, RFID) на продукцию производителем или импортером. Это небольшой двухмерный код, который наносится на пачку/блоки/коробки производителем и считывается 2D-сканером. Выдает эти коды Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) на сайте честныйзнак.рф. Он же является разработчиком и оператором ИС МОТП — Информационной Системы мониторинга табачной продукции, с помощью которой Минпромторг отслеживает движение товара от производства до продажи.

Маркировка табака

Рассмотрим более подробно процедуру маркировки сигарет, поскольку уже с 1 марта 2019 г. введены новые правила относительно маркировки, которые распространяются на всех участников рынка: производителей, импортеров, оптовую и розничную торговлю. Согласно этим правилам проходит обязательная регистрация производителей и розничных магазинов в системе цифровой маркировки и прослеживания «Честный знак». Производитель маркирует каждую пачку уникальным кодом, который можно будет проследить по всей цепочке поставок.

С 1 июля 2019 г. розничная продажа маркированных сигарет без передачи сведений в систему «Честный знак» запрещена, но при этом немаркированные остатки сигарет можно будет продавать до 1 июля 2020 г. Таким образом, уже с 1 июля 2019 г. производители должны выпускать только маркированную продукцию.

Производитель табака запрашивает штрихкоды и наносит их на каждую пачку и блок. Теперь маркированная продукция числится на балансе у производителя.

Затем дистрибьютор приобретает необходимое количество продукции. Для этого производитель через систему электронного документооборота (ЭДО) передает электронный универсальный передаточный документ (УПД), где учтены все коды пачек и блоков сигарет. При этом дистрибьютор проверяет все марки и только после этого принимает УПД. Данные о передаче сигарет от производителя к поставщику поступают в ИС МОТП через ЭДО.

Дистрибьютор передает продукцию розничному магазину. Она поступает в розницу по той же системе с таким же УПД от поставщика. ИС МОТП это видит — теперь блоки списались с баланса дистрибьютора, и перешли на балансы розничных магазинов.

При розничной продаже на кассе нужно отсканировать код с каждой пачки или блока — после этого касса должна передать информацию о том, что в чеке содержится маркируемая продукция, оператору фискальных данных (ОФД), и только тогда пачка будет считаться выведенной из оборота. Срок подачи сведений составляет три рабочих дня с даты приемки табачной продукции, но не позднее даты передачи этой табачной продукции третьим лицам. Предпринимателям, использующим кассы без передачи данных в ОФД, будет необходимо один раз в три дня вносить данные о кодах проданных пачек в личный кабинет системы «Честный знак».

Как работать с маркировкой

Чтобы продолжать продавать сигареты после введения маркировки, нужно:

Зарегистрироваться системе маркировки и прослеживания «Честный знак» в период с 1 марта по 30 июня 2019 г. Подключиться к системе юридически значимого электронного документооборота для обмена с контрагентами документами о поставке табака. Заполнить данные о своем магазине в личном кабинете. Обновить прошивку онлайн кассы. Обновить систему товарного учета. Подключить 2D-сканер штрихкода.

Ответственность за неисполнение

За непередачу сведений о маркировке в ГИС пока законодательством ответственность не предусмотрена. Но при этом предусмотрены административная (ст. 15.12 КоАП РФ) и уголовная (ст. 171.1 УК РФ) ответственность за оборот немаркированных изделий и нарушение порядка маркировки таких товаров.

Статья 15.12 КоАП РФ:

Продажа товаров и продукции без обязательной маркировки и (или) нанесения обязательной информации (кроме сигарет и алкоголя) влечет штрафы:

для граждан — 2 000 — 4 000 руб.

для должностных лиц — 5 000 — 10 000 руб.

для юридических лиц — 50 000 — 300 000 руб.

Вся немаркированная продукция подлежит конфискации.

Производство организацией или ИП товаров без обязательной маркировки и (или) нанесения обязательной информации (кроме сигарет и алкоголя) влечет штрафы:

для должностных лиц — 5 000 — 10 000 руб.

для юридических лиц — 50 000 — 100 000 руб.

Регулируется следующими документами:

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2018 № 2963-р о концепции создания и функционирования системы маркировки.

Федеральный закон от 25.12.2018 № 488-ФЗ внес изменения в законы

о торговле и ККТ.

Проект Постановления «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации в отношении табачной продукции».

Маркировка в «1С»

На данный момент в «1С» процесс регистрации в системе «Честный знак» не автоматизирован, но планируется после реализации в ИС МОТП соответствующих настроек, но часть функционала задач, связанных с маркировкой уже реализована или будет реализована в ближайшее время в некоторых решениях «1С».

Так, в «1С:ERP» уже реализованы приемка и отгрузка, а также розничная продажа маркированной табачной продукции. Помимо этого, в программе планируется реализовать регистрацию в системе маркировки, изменение данных участника, уведомление о прекращении участия, агрегирование пачек и блоков в логистические упаковки, списание и постановка на баланс табачной продукции и работа с остатками маркированной табачной продукцией.