Новая редакция ПБУ 18/02 и ее поддержка в 1С

Среди положений о бухгалтерском учете есть одно, которое влияет скорее не на бухгалтерский учет, а на налоговый. Речь, конечно, идет о ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Это один из самых сложных стандартов в бухгалтерском учете. К тому же, недавно вышел Приказ Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н, который внес в ПБУ 18/02 поправки.

Особенности учета по ПБУ 18/02

Цель ПБУ 18/02 — определить порядок учета уже исчисленного налога на прибыль и показать заинтересованным пользователям (собственники и инвесторы, контролирующие органы к этому числу не относятся) последствия уплаты налога. Данный стандарт позволяет пояснить инвестору (собственнику), как начисленный по результатам текущего периода налог повлияет на будущие периоды. Оно, как и прочие нормативные документы по бухгалтерскому учету, довольно консервативно, но иногда изменения просто необходимы.

Приказ Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н внес поправки в ПБУ 18/02. Согласно п. 2 данного Приказа изменения, отраженные в нем, должны применяться с отчетности за 2020 г., то есть фактически при ведении бухгалтерского учета с 01.01.2020. Стоит заранее подготовиться к новшествам, чтобы безболезненно перейти на их применение. Кроме того, данный приказ позволяет применять обозначенные поправки досрочно, то есть уже при ведении бухучета в 2019 г. ПБУ 18/02 применяют публичные общества для информации акционеров и инвесторов, а дочерние и зависимые общества — для подготовки консолидированной отчетности.

Однако напомним, что согласно п. 2 ПБУ 18/02 его могут (по своему решению) не использовать субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации и организации, которые получили статус участников проекта «Сколково».

Изменения в новой редакции ПБУ 18/02

Поправки внесены во многие пункты стандарта, ниже приведена краткая информация об изменениях:

Исключаются организации государственного сектора. Вместо аббревиатур «ПНО» и «ПНА» теперь будут использоваться термины «постоянный налоговый расход» (ПНР) и «постоянный налоговый доход» (ПНД) соответственно. Изменен перечень случаев, в которых образуются временные разницы. Уточнено определение текущего налога на прибыль. Изменено определение (состав) временных разниц (теперь примером временных разниц, образующихся в результате операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль, являются разницы, возникающие при переоценке ОС и НМА). Временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль. Изменен и расширен перечень случаев образования временных разниц. Уточнен расчет отложенных налоговых активов. Введен показатель «Расход /доход по налогу на прибыль». Изменено определение текущего налога на прибыль. Определен порядок применения ПБУ 18/02 участниками КГН (консолидированная группа налогоплательщиков). Изменяется порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах. Уточнено содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Поддержка в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0

Программа сама будет производить расчеты по данному ПБУ, но методологию расчетов нужно знать, чтобы понимать, как и почему программа посчитала ту или иную сумму.

Ключевым понятием ПБУ 18/02 является понятие отложенного налога — сумма налога на прибыль, уплаченного в текущем году. Можно условно разделить на части, одна из которых относится к отчетному году, а другая — к будущим годам. Временная разница (ВР) по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

В «1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0, все разницы между данными бухгалтерского (БУ) и налогового учета (НУ) называются разницами в оценке активов и обязательств. Для оценки стоимости актива (обязательства) для целей БУ и НУ, а также для аналитического учета постоянной разницы и ВР используется регистр бухгалтерии (проводка). Все суммовые показатели проводки определяются автоматически при проведении документов в программе или указываются в операции, введенной вручную. Проконтролировать выполняется ли соотношение БУ = НУ ПР ВР в программе можно при помощи отчета «Анализ по налогу на прибыль», а также при формировании оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ), установив в настройках галочки на данных показателях. Если на конец года в ОСВ после реформации баланса не будет никаких сумм, это значит, что все велось корректно. Начиная с версии 3.0.59, в программе есть два варианта применения ПБУ 18/02 в своем учете:

ведется в соответствии с действующей редакцией ПБУ 18/02 (ВР признаются, если известен срок их погашения, ПР используются для расчета ПНА (ПНД) и ПНО (ПНР), а отложенный налог оценивается, исходя из изменений за месяц); ведется в соответствии с новой редакцией ПБУ 18/02 (ВР определяются балансовым методом, ПР используются для оценки суммы отложенного налога, а отложенный налог оценивается на отчетную дату, исходя из изменений за отчетный период).

Не зависимо от того какой вариант выбран в программе, сумма налога на прибыль будет одинаковая, так как налог рассчитывается по данным налогового учета.

Отличие новой редакции от действующей

В новой редакции изменился алгоритм расчета по ПБУ 18/02, трактовка определения некоторых разниц, изменился состав регламентных операций и форм справок-расчетов (непосредственно сам пример расчета (отличия в расчете) приведен в приложении 2 к ПБУ 18/02).

Расчет по новой редакции проще, чем по действующей. В новой редакции анализируется сальдо на отчетную дату и на начало года, а в действующей — данные за последний месяц отчетного периода (начальное сальдо и обороты). Также в обновленной редакции на формирование отложенного налога влияют ВР всех балансовых счетов, кроме 90, 91, 99. Доходы и расходы, отраженные на этих счетах, для целей формирования бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли учитываются в одном периоде, поэтому обобщенные на этих счетах ВР не должны приводить к признанию или погашению ОНА и ОНО. ВР, отраженные и погашенные в отчетном периоде не приводят к формированию проводок по счетам 09 и 77.

В случае изменения ставки по налогу на прибыль будет применяться перспективная ставка, то есть та, которая будет действовать в будущем (перерасчет при реформации баланса не требуется). ПНД и ПНР рассчитывается сальдированно (ПР по счету налогооблагаемой прибыли х текущая ставка налога). Изменилась трактовка ВР и ПР, теперь балансовая стоимость — это всегда ВР, а доходы и расходы, которые возникают и которые не будут учтены в БУ или НУ — это ПР. Разницы в активах и обязательствах — резервы по сомнительным долгам, готовая продукция (при распределении косвенных расходов пропорционально стоимости прямых расходов), незавершенное производство — все это теперь признается как ВР.

Также в программе при применении новой редакции ПБУ 18/02 используется другой состав регламентных операций и справок-расчетов: регламентная операция «Расчет налога на прибыль» выполняет только начисление налога по данным налогового учета для уплаты в бюджет (счет 68.04.1), а регламентная операция «расчет отложенного налога по ПБУ 18/02» — расчет по данным бухгалтерского учета для финансовой отчетности (счета 09,77,99), и справки — расчеты: «Отложенный налог на прибыль» и «Эффект изменения ставок налога на прибыль».

До начала 2020 г. можно вести учет при использовании одного из двух вариантов ПБУ 18/02, оба варианта не противоречат законодательству. Однако рекомендуется переходить на новый алгоритм расчета уже с 2019 г., для того, чтобы до 2020 г. понять, что и как нужно будет учитывать. К тому же новый вариант проще и надежнее.