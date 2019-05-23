Все, как вы и хотели. Новый тариф электронной отчетности от «Такском»

Компания «Такском» представляет новый годовой тариф «Солидный». Все, что нужно для успешной сдачи отчетности в одном тарифе.

Мы провели исследования, учли мнения пользователей и собрали для абонентов «Такском» идеальный тариф, оптимальный по стоимости и функционалу. В новый тариф входят:

Безлимитная отчетность

Сдавайте отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росприроднадзор и ЦБ РФ.

С тарифом «Солидный» вы можете отправлять неограниченное количество отчетов от одной организации. Работайте с истребованиями, отвечайте на сообщение и ведите диалог с любыми контролирующими органами без ограничений. Скачайте бесплатное мобильное приложение «Такском-Информер» и получайте мгновенные уведомления о результатах сдачи, письмах и требованиях госорганов на свой смартфон.

«Онлайн-Спринтер»

Сдавайте отчётность с любого компьютера из любой точки мира с помощью защищенного онлайн-кабинета. Интуитивно понятный интерфейс программы, автоматические обновления, и совместимость со всеми бухгалтерскими программами сделают вашу работу в «Онлайн-спринтере» максимально удобной.

ЭДО с контрагентами

Избавьтесь от бумаги. В ваш тариф электронной отчетности уже входит простой и понятный сервис для обмена счетами-фактурами и другими документами «Такском-Файлер» и 100 000 отправок. Оцените все удобство юридически значимого электронного документооборота с контрагентами, партнерами и филиалами.

Электронная подпись

В тариф входит квалифицированная электронная подпись для работы с отчетностью и ЭДО, а также обслуживание сертификата: замена при потере, поломке носителя, смены реквизитов или владельца.

Проверка контрагентов

Проявляйте должную осмотрительность. Сервис «Такском-Досье» поможет вам узнать все о финансовом состоянии ваших контрагентов, их рейтинг благонадежности и историю судебных дел. В тариф входит 5 бесплатных лицензий.

Сверка с контрагентами

Минимизируйте риски. Входящий в состав тарифа сервис «Сверься» поможет вам моментально выявить разногласия в книгах покупок и книгах продаж, а также в полученных и выставленных счетах-фактурах между вами и вашими контрагентами.

Техподдержка 24/7

Задавайте вопросы. Квалифицированные специалисты «Такском» всегда на связи и готовы оказать вам помощь в любое время дня и ночи.

Сотни тысяч организаций по всей стране уже выбрали «Такском» своим оператором. Присоединяйтесь. Сдавайте отчетность в срок и без ошибок с новым тарифом «Солидный».