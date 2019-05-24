Маркировка табака. Как традиционной рознице успеть подготовиться до 1 июля

Совсем скоро начинается самый значимый этап маркировки табачных изделий. Компания «Такском» готова рассказать, как самому массовому сегменту рынка маркировки – розничным продавцам проверить свою готовность к продаже маркированных сигарет.

С 1 июля 2019 прекращается производство немаркированной продукции, и все розничные точки будут обязаны выводить из оборота сигареты с кодом DataMatrix по новым правилам.

Итак, что же необходимо сделать предпринимателю, чтобы с 1 июля продажи сигарет с квадратным кодом на пачке не стали проблемой?

Зарегистрироваться в информационной системе мониторинга. Сделать это необходимо до 30 июня 2019 года включительно. Если же вы открываете новую торговую точку или начинаете торговать табачной продукцией после 1 июля, то вы обязаны зарегистрироваться в системе в течение семи календарных дней с момента начала продаж.

Проверить готовность оборудования:

¾ Проверить онлайн-кассы и кассовое ПО. Они должны иметь соответствующую прошивку для вывода из оборота маркированного табака.

¾ Убедиться в наличии усиленной квалифицированной электронной подписи для регистрации в системе маркировки и дальнейшей работы с маркированным товаром.

¾ Убедиться в наличии 2D-сканеров и их стабильном считывании кода (список протестированных моделей есть на сайте системы маркировки ЧестныйЗнак).

И самое главное – удостовериться, что ваш оператор фискальных данных может передавать сведения в систему маркировки.

Компания «Такском» принимает участие в проекте маркировки табака с самого начала эксперимента. В марте прошлого года именно с помощью ОФД «Такском» из оборота была выведена первая маркированная пачка сигарет в России. На данный момент в ОФД «Такском» полностью реализована надежная передача данных о кодах товаров с кассовых чеков в исполнительную систему маркировки с получением обратного статуса.

Обеспечить в своей торговой точке надежную передачу данных в систему маркировки и подключиться к одному из самых надежных операторов фискальных данных «Такском» займет у вас не более десяти минут. Те, кто уже является абонентом ОФД «Такском», могут самостоятельно подключить услуги по передачи данных в систему маркировки в личном кабинете «Такском-Касса», выбрав подходящий тариф.

Следующий важный этап для розницы наступит в 2020 году, когда продавцы табачной продукции будут обязаны использовать электронный документооборот (ЭДО) для приемки маркированной продукции. Но уже сейчас все больше предпринимателей, опираясь на опыт внедрения схожих информационных систем, предпочитают заранее озаботиться вопросом перехода на ЭДО. Отчасти это обусловлено тем, что многие поставщики уже перешли на ЭДО и обмениваются УПД, содержащими коды маркировки, в электронном виде. В этом случае внедрение электронного документооборота поможет не только заранее подготовиться к следующему этапу работы с маркированной продукцией, но и оптимизировать свои затраты на расходные материалы и ускорить бизнес-процессы в целом.

Узнать больше информации о подготовки розницы к 1 июля вы сможете на совместном вебинаре компании «Такском» и Центра развития перспективных технологий 27 мая. Регистрация обязательна.