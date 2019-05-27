Что грозит тому, кто расплачивается в магазине банковской картой своего супруга

Банки настолько разбаловали нас возможностью оплачивать покупки в магазинах одним лишь касанием карты, что кошельки уже постепенно стали выходить из моды.

Вот только удобство порой оборачивается боком и многие жизненные примеры убедительно доказывают, что не всегда стоит полагаться на банковские карты.

Представьте вполне обычную ситуацию: жена отправляется с подругами в поход по магазинам. В одном случае она взяла у мужа наличные, а в другом — он вручил ей свою банковскую карту.

На первый взгляд не видно никакой разницы, кроме того, что вариант с картой для многих женщин выглядит предпочтительнее (потратить можно намного больше). Но на самом деле, как юрист, все же порекомендовала бы в таких случаях брать у супруга наличные — и вот почему.

Предъявляя для оплаты банковскую карту, которая оформлена не на вас, а на супруга, вы совершаете, с точки зрения продавца, попытку расплатиться чужой картой.

Да, не спорю, согласно Семейному кодексу все средства, полученные супругами в период брака, в т.ч. и зачисленные на их банковские счета, признаются их общей собственностью и принадлежат им обоим в равной степени.

Однако нельзя не учитывать еще и условия банковского законодательства: списание денег со счета клиента производится только на основании его распоряжения.

А без него допускается лишь в исключительных случаях: по решению суда или по распоряжению судебного пристава-исполнителя. Использование карты супругом не предусмотрено в ряду этих исключений.

Поэтому отказ магазина принять к оплате чужую банковскую карту следует признать законным. И вот яркий пример из практики, к чему порой приводят споры с продавцом по этому поводу (решение Центрального районного суда г. Кемерово, дело № 2- 8448/2015).

Гражданин зашел в супермаркет за продуктами. Набрав все, что необходимо, он приступил к стандартной процедуре оплаты: передал кассиру банковскую карту, а сам пока занялся раскладыванием продуктов по пакетам.

Однако кассир отказалась принимать карту к оплате, поскольку та явно не принадлежала покупателю: на карте было указано женское имя, а перед ней стоял мужчина.

Гражданин стал объяснять, что это карта его жены: она инвалид и ей очень тяжело ходить, поэтому закупкой продуктов занимается он. А деньги на карте супруги: она отдала ему свою карту, сообщив ПИН-код, чтобы расплатиться в магазине.

Однако кассир наотрез отказалась принимать чужую карту к оплате, сославшись на указания своего руководства. Пройти к ближайшему банкомату и снять необходимую сумму наличными мужчина, в свою очередь, тоже отказался, решив пойти на принцип.

В итоге к конфликту подключились охранники магазина: мужчину задержали и вызвали наряд полиции. Сотрудники полиции не стали долго разбираться, а составили протокол о попытке похитить продукты из магазина.

Мужчину доставили в полицейский участок и в итоге он предстал перед мировым судьей по обвинению в мелком хищении. К счастью, в заседании выяснились истинные обстоятельства конфликта и дело прекратили.

Тогда гражданин решил наказать магазин за моральный вред, который причинили ему, отказавшись принимать карту жены к оплате. Однако суд его в этом не поддержал: действия кассира были признаны абсолютно законными.

При том, что прямого запрета в законе на использование карты нет, суд указал: банковская карта является личным платежным документом, пользоваться которым может только владелец «привязанного» к ней счета.

Кроме того, банковские правила запрещают владельцу карты передавать ПИН-код третьим лицам (и родственникам в т.ч.). В противном случае банк снимает с себя всю ответственность за судьбу денежных средств на счете.

Таким образом, закон не позволяет проводить операции по карте, если она предъявляется не ее владельцем.

Поэтому, отправляясь в магазин с картой супруга, нужно быть готовым к тому, что поход этот вполне может закончиться в полицейском участке.