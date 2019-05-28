Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

В век цифровых технологий, когда все больше рутинных рабочих процессов делегированы машинам, в бухгалтерском деле по-прежнему остается огромный пласт механических низкоителлектуальных задач, на выполнение которых тратится до 80% рабочего времени квалифицированных сотрудников.

Неужели бухгалтерия настолько консервативная и негибкая область, трудно восприимчивая к влиянию современных технологий?

Эксперты утверждают, что это не так. За последние годы стали активно использоваться электронный документооборот, подписи и налоговая отчетность. Высокие шкафы с горами бумаги стали редеть, ведь хранить документы теперь можно на сервере компании или в «облаке».

Но, увы, на данный момент существует множество сложностей, связанных с переходом на электронную систему документооборота (ЭДО). И каждая компания, перешедшая на ЭДО, сталкивается с тем, что в течение неопределенного срока им приходится вести двойной учет документов: частично электронный - с партнерами, перешедшими на ЭДО, частично бумажный - с теми, кто работает по-старинке. На данный момент, доля ЭДО составляет всего лишь 5% от всего документооборота в России*.

Поэтому не смотря на прогресс, у большинства российских бухгалтеров по-прежнему остается Ахиллесова пята: первичная документация от контрагентов, которую необходимо вручную вбивать в систему и хранить в папках. В зависимости от масштаба документооборота на этот труд уходит больше половины рабочего времени. На крупных и средних предприятиях для этой работы могут быть наняты отдельные сотрудники. При опросе бухгалтеров российских компаний респонденты выделили именно эту функцию как наиболее нуждающуюся в автоматизации.

К счастью, где есть проблема - там появляется услуга. Группа российских специалистов, работающих в области бухгалтерии и IT, разработала новый сервис Entera для быстрой загрузки данных из первичных документов в систему складского или бухгалтерского учета.

С помощью инновационных технологий программа Entera быстро и с высочайшей точностью распознает документы, проводит их интеллектуальную проверку, сопоставляя их с данными существующих справочников бухгалтера. После чего специальный программный модуль выгружает обработанные Entera данные в систему учета.

Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно просто сфотографировать или отсканировать такие бумажные документы, как счета, счета-фактуры, акты, УПД, ТОРГ12, чеки. Далее программа сама распознает (превращает картинку в текст) и проверяет информацию. В результате данные верифицированы и выгружены в вашу систему учета. Сервис Entera совместим с любой системой бухгалтерского учета, будь то 1С, Axapta, «Мое дело» и др.

По словам одного из разработчиков сервиса Entera, Никиты Крутикова, основное преимущество, которое дает сервис - это огромная экономия времени. Ведь без первички не обходится почти ни одно предприятие. В случае если контрагент или номенклатура новые и нужно сначала заводить на них карточку, если документ состоит из нескольких страниц с множеством позиций, если первичка поступает в разных форматах – время ввода данных в систему учета увеличивается до 10 минут на документ. А ведь всю эту рутинную операцию можно сократить до секунд.

Но это не единственное преимущество сервиса. Удобство еще заключается в том, что все документы, загруженные в Entera, попадают в архив, а доступ к реестру вы имеете в любое время. Кроме того, Entera проверяет корректность реквизитов в документах, сверяя их с информацией из ЕГРЮЛ, а при вводе счетов на оплату извлекаются и проверяются все платежные реквизиты. Таким образом, влияние человеческого фактора и ошибки при вводе данных минимизируются.

Наша команда основана руководителями успешных бизнесов в области инжиниринга и строительства, - рассказывает основатель сервиса Entera Дмитрий Аржевский, - мы разрабатывали эту программу, прежде всего, для себя. Это уже не первый опыт создания инновационных IT инструментов. Ранее мы вывели на рынок площадку для усовершенствования функции закупок. Если я вижу, что какой-то процесс можно автоматизировать и существенно сократить на этом издержки – то ищу решение. Если его нет у других - создаю сам.

Программа по обработке первички получилась настолько удобная и простая, что мы решили предложить ее как сервис и другим компаниям.

На сегодняшний день число пользователей сервиса с каждым днем увеличивается. Служба поддержки клиентов у нас работает круглосуточно, чтобы ответить на любые вопросы и помочь в обучении использованию.

Автоматизировать часть рутинной бухгалтерской работы выгодно, как самим сотрудникам этой области, так и руководителям. По отзывам многочисленных пользователей сервиса, при обработке 250 документов в месяц освобождается до 24 рабочих часов или целых 3 дня. А в год получается сэкономить до полутора месяца бесценного временного ресурса сотрудника.

Можно сказать, что появление Entera на работе сродни появлению автоматической стиральной машины дома. Благодаря современным сервисам, таким, как Entera, маленькая техническая революция в области бухгалтерии наконец-то свершилась.