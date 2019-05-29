Как нужно отчитаться о заграничных счетах

Какую информацию и как должен представить «физик»-резидент РФ о своих счетах в иностранных банках?

Обязанность у физлиц-резидентов РФ уведомлять налоговые органы РФ о счетах в зарубежных банках появилась, начиная с отчетности за 2015 год в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 и внесением изменений в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ч. 7 ст. 12).

Важно: в силу того, что речь идет о валютном законодательстве, понятие резидент РФ иное, чем то, которое представлено в целях налогообложения доходов физлиц.

Так, согласно Закону № 173-ФЗ резидентами являются. По налоговому законодательству резидентами РФ признаются лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Физлица-резиденты РФ по общему правилу представляют в налоговые органы по месту своей регистрации:

в случае открытия (закрытия) счета (вклада) — уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банках за рубежом (Приложение № 1 к приказу ФНС России от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@);

в случае изменения реквизитов счета — уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банках за рубежом (Приложение № 2 к приказу ФНС России от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@);

уведомление о наличии счета в банках за рубежом, открытого в соответствии с полученным до вступления в силу Закона № 173-ФЗ разрешением, действие которого прекратилось (Приложение № 3 к приказу ФНС России от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@);

отчет о движении средств по счету (вкладу) в банках за рубежом — представляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 «О порядке представления физическими лицами-резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».

Вся отчетность представляется в ИФНС лично или через представителя (должна быть нотариально заверенная доверенность), или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика».

Обращаем внимание: если российский банк имеет представительство за рубежом, в котором у физлица открыт счет, то такой обязанности у резидента нет.

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банках за рубежом

представления уведомления — не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Форма уведомления — утв. Приказом ФНС России от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@.

Уведомление не представляют физлица, которые находились на территории РФ в истекшем году менее 183 дней.

Уведомление включает две страницы: страница 1 — титульный лист и страницы 2 — сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном за пределами территории РФ.

На титульном листе указываются сведения о физическом лице: ФИО, дата и место рождения, ИНН, КПП, сведения о документе, удостоверяющем личность. В поле «Уведомляет» ставится код 1 при открытии счета, код 2 — при закрытии счета.

В поле «Признак уведомления для резидента — физического лица» ставится код 1 или 2 в зависимости от срока пребывания за пределами РФ в течение календарного года.

На второй странице отражаются сведения о зарубежном банке, его наименование, банковский идентификационный код (БИК) или код SWIFT, цифровой код страны места нахождения банка (для этого в отдельном поле необходимо проставить код по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), например, для Германии — код 276), номер и дата открытия счета (вклада) и иные сведения. Уведомление может включать более двух листов в зависимости от количества счетов и банков.

Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банках за рубежом

, следующего за отчетным годом. Отчет предоставляется физическими лицами-резидентами РФ ежегодно.

Форма отчета — утверждена Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365.

Отчет заполняется на двух страницах.

Первая страница — титульный лист. На нем указываются следующие общие сведения о физическом лице:

наименование и адрес налогового органа по месту учета,

ФИО,

ИНН при его наличии,

адрес места жительства,

сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения.

На втором листе (годовая отчетность) непосредственно указываются все требуемые сведения о счетах в зарубежных банках, а именно:

период, за который представляется отчет,

наименование банка — проставляется латинскими буквами

банковский идентификационный код (БИК) или код SWIFT,

страна места нахождения банка и ее цифровой код по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ),

номер счета, а также сведения о том, является ли счет личным или совместным. Если счет является совместным, то указывается число совладельцев счета (вклада). В случае индивидуального владения счетом физическим лицом-резидентом, указанным в отчете, ячейки «Общий (совместный) счет» и «Количество совладельцев счета» на листе № 2 отчета не заполняются. Это следует из разъяснений налоговых органов: официальный сайт ФНС России www.nalog.ru, раздел «Часто задаваемые вопросы».

код валюты счета — цифровой и буквенный в соответствии с Общероссийским классификатором валют (например, евро — цифровой код 978, буквенный код — EUR). Если счет является мультивалютным, то указываются все коды валют.

Далее заполняется табличная часть второго листа, в которой указываются сведения о движении денежных средств по счету: остаток средств на начало отчетного периода, сумма зачисленных за отчетный период средств, сумма списанных за отчетный период средств и остаток средств на конец отчетного периода. Обратите внимание, что суммы указываются в тысячах единиц валюты. Например, 500 евро отразится как 0,5 тыс. евро.

Если счет открыт на основании разрешения Банка России, то указываются данные о разрешении Банка России: день, месяц, год и номер разрешения.

Вся информация, указанная в отчете, заверяется подписью физического лица, которое отчитывается, или подписью представителя. В обязательном порядке подпись расшифровывается, ставится дата и указывается номер контактного телефона.

Скачайте образец заполнения отчета о движении средств в банках за рубежом.