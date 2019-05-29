Как нужно отчитаться о заграничных счетах

Какую информацию и как должен представить «физик»-резидент РФ о своих счетах в иностранных банках?
Обязанность у физлиц-резидентов РФ уведомлять налоговые органы РФ о счетах в зарубежных банках появилась, начиная с отчетности за 2015 год в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 и внесением изменений в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ч. 7 ст. 12).
Важно: в силу того, что речь идет о валютном законодательстве, понятие резидент РФ иное, чем то, которое представлено в целях налогообложения доходов физлиц.Так, согласно Закону № 173-ФЗ резидентами являются граждане РФ, а также постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства. По налоговому законодательству резидентами РФ признаются лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).
Физлица-резиденты РФ по общему правилу представляют в налоговые органы по месту своей регистрации:
- в случае открытия (закрытия) счета (вклада) — уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банках за рубежом (Приложение № 1 к приказу ФНС России от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@);
- в случае изменения реквизитов счета — уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банках за рубежом (Приложение № 2 к приказу ФНС России от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@);
- уведомление о наличии счета в банках за рубежом, открытого в соответствии с полученным до вступления в силу Закона № 173-ФЗ разрешением, действие которого прекратилось (Приложение № 3 к приказу ФНС России от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@);
- отчет о движении средств по счету (вкладу) в банках за рубежом — представляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 «О порядке представления физическими лицами-резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».
Обращаем внимание: если российский банк имеет представительство за рубежом, в котором у физлица открыт счет, то такой обязанности у резидента нет.
Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банках за рубежомСрок представления уведомления — не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Форма уведомления — утв. Приказом ФНС России от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@.
Уведомление не представляют физлица, которые находились на территории РФ в истекшем году менее 183 дней.
Уведомление включает две страницы: страница 1 — титульный лист и страницы 2 — сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном за пределами территории РФ.
На титульном листе указываются сведения о физическом лице: ФИО, дата и место рождения, ИНН, КПП, сведения о документе, удостоверяющем личность. В поле «Уведомляет» ставится код 1 при открытии счета, код 2 — при закрытии счета.
В поле «Признак уведомления для резидента — физического лица» ставится код 1 или 2 в зависимости от срока пребывания за пределами РФ в течение календарного года.
На второй странице отражаются сведения о зарубежном банке, его наименование, банковский идентификационный код (БИК) или код SWIFT, цифровой код страны места нахождения банка (для этого в отдельном поле необходимо проставить код по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), например, для Германии — код 276), номер и дата открытия счета (вклада) и иные сведения. Уведомление может включать более двух листов в зависимости от количества счетов и банков.
Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банках за рубежомСрок представления отчета — до 1 июня года, следующего за отчетным годом. Отчет предоставляется физическими лицами-резидентами РФ ежегодно.
Форма отчета — утверждена Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365.
Отчет заполняется на двух страницах.
Первая страница — титульный лист. На нем указываются следующие общие сведения о физическом лице:
- наименование и адрес налогового органа по месту учета,
- ФИО,
- ИНН при его наличии,
- адрес места жительства,
- сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения.
- период, за который представляется отчет,
- наименование банка — проставляется латинскими буквами
- банковский идентификационный код (БИК) или код SWIFT,
- страна места нахождения банка и ее цифровой код по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ),
- номер счета, а также сведения о том, является ли счет личным или совместным. Если счет является совместным, то указывается число совладельцев счета (вклада). В случае индивидуального владения счетом физическим лицом-резидентом, указанным в отчете, ячейки «Общий (совместный) счет» и «Количество совладельцев счета» на листе № 2 отчета не заполняются. Это следует из разъяснений налоговых органов: официальный сайт ФНС России www.nalog.ru, раздел «Часто задаваемые вопросы».
- код валюты счета — цифровой и буквенный в соответствии с Общероссийским классификатором валют (например, евро — цифровой код 978, буквенный код — EUR). Если счет является мультивалютным, то указываются все коды валют.
Если счет открыт на основании разрешения Банка России, то указываются данные о разрешении Банка России: день, месяц, год и номер разрешения.
Вся информация, указанная в отчете, заверяется подписью физического лица, которое отчитывается, или подписью представителя. В обязательном порядке подпись расшифровывается, ставится дата и указывается номер контактного телефона.
Скачайте образец заполнения отчета о движении средств в банках за рубежом.Наталья Бокова, эксперт Контур.Школы, учебного центра компании СКБ Контур
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