На что обратить внимание при заключении договора поставки?

Вы не знаете, почему не стоит включать в договор поставки понятие «банковский день»? Вам неизвестно, чем неустойка отличается от штрафа? У вас в штате нет юриста и как правило работу с договорами осуществляет менеджер или главный бухгалтер, т.е. специалист который не обладает практическими знаниями в области юриспруденции? В статье мы рассмотрим некоторые тонкости договора поставкам и научим вас составлять его таким образом, чтобы минимизировать риски.

Цена договора

Чаще встречаются договоры, в которых цена указывается не в самом документе, а, например, в спецификации или приложении к нему. Такой подход выгоден тем покупателям, которые планируют на постоянной основе закупать у одного поставщика различный товар.

В этом же пункте важно обратить внимание на порядок оплаты. Для покупателей удобней будет оплата после поставки товара и подписания товарной накладной. Обратите внимание, какие дни будут указаны для оплаты — рабочие или календарные. Рекомендуем избежать включение в договор понятия «банковский» день, так как в действующем законодательстве отсутствует толкование такого понятия. Если определение сроков в «банковских» днях используется в договорных отношениях, то стороны могут вложить в это понятие собственный смысл, который следует выяснять при толковании условий договора, если описание данного понятия не указано в договоре буквальною.

Поставщикам товара советуем добавить в условия оплаты авансовый платеж. Его возможно указывать как в твердой денежной сумме, так и в процентном соотношении от общей цены поставки.

Порядок приемки товара

Подавляющее большинство судебных споров по договору поставки связано с вопросом приемки товара. То, как будет согласован ее порядок, крайне важно как для поставщика, так и для покупателя. Суд, рассматривая исковые требования покупателя, связанные с нарушением поставщиком условий договора о количестве, качестве, ассортименте, комплекте и комплектности товара или о таре и упаковке, обязательно устанавливает, правильно ли был принят товар и можно ли было обнаружить недостатки товара в сроки, отведенные на его приемку. Для поставщика порой это не столько проблематично, как для покупателя, который в свою очередь данный товар планировал перепродать и уже заключил договор, в котором предусмотрены штрафные санкции.

Или же данный товар является необходимой деталью для оборудования и из-за отсутствия договоренности между сторонами покупатель может понести убытки. В данном случае сторонам договора следует определить: объем обязательств покупателя при приемке товара, проверку товара на условия договора (по качеству, количество, ассортименту), срок для выявления недостатков, порядок составления акта об обнаружении недостатков, порядок уведомления поставщика о выявленных недостатках и иные условия. Соответственно, стороны для согласования порядка приемки должны определить, какие способы и процедуры они будут применять.

Штрафные санкции

Данный раздел в договоре сторонами фактически не берется во внимание. Хотя именно из-за этого пункта при несогласии с предъявленной санкцией контрагента, компания понесет расходы на юридические услуги. В данной ситуации без помощи профессионала не обойтись. Юристу будет нужно проанализировать документацию по поставке, подготовить аргументированный ответ в адрес вашего контрагента и в случае отказа последним, представлять ваши интересы в суде. Как видите, компания может понести серьезные денежные потери, поэтому не оставляйте без внимания данный раздел договора.

Штрафные санкции делятся на два вида: неустойка и штраф. Неустойка выплачивается за каждый день просрочки поставки товара/оплаты/замены товара и т.д. Если, договором предусмотрен авансовый платеж и окончательный, то можно предусмотреть ответственность в виде неустойки за просрочку как каждого платежа, так и по отдельности.

Приведем пример, допустим цена договора 500 000,00 руб. Вы являетесь поставщиком и просрочили поставку на 10 дней, а неустойка в договоре указана 0,5% от цены договора, соответственно к вам будет предъявлена неустойка за эти дни 25 000,00 руб. (500 000,00×10×0,5%). Неустойка достаточно высокая за просрочку десяти дней. Поэтому необходимо при заключении договора обратить внимание на размер неустойки и цену договора, не забывайте про риск предпринимательской деятельности. Также всегда нужно указывать, что неустойка не может быть, например, свыше 10% от цены договора. Данная формулировка снижает размер неустойки, несмотря на срок просрочки обязательств стороной договора.

Кроме того, стороны могут предусмотреть условие об удержании покупателем неустойки за нарушение поставщиком условий договора из суммы, подлежащей уплате за товар, либо условие о прекращении обязательства по уплате неустойки зачетом встречного требования.

При отсутствии в договоре соглашения о неустойке за просрочку исполнения денежного обязательства пострадавшая сторона может требовать уплаты ей процентов по ст. 395 ГК РФ, а также взыскания причиненных убытков, предварительно доказав их.

Штраф указывается в договоре в фиксированной сумме или в процентном соотношении от цены договора. Штраф может быть указан, например, за неудовлетворение в срок требования покупателя о замене дефектного товара. Ответственность в виде штрафа можно оценить сразу при заключении договора.

Однако, если все же получилось так, что контрагент предъявил штрафные санкции, не спишите их оплачивать. Ознакомитесь с условиями заключенного договора. Для примера приведу случай из своей практики. Покупатель предъявил требование об оплате штрафа за непроизведенную замену товара с дефектом. Штраф был очень высокий, порядка 2 миллионов рублей. Однако, после анализа всей документации, со стороны поставщика был направлен ответ на претензию об отказе в выплате штрафа по причине нарушения покупателем условий о возврате дефектного товара. А именно: «...по условиям договора скрытые недостатки должны быть выявлены покупателем не позднее 14 календарных дней с момента поставки. При этом, в случае выявления такого недостатка, покупатель обязан оповестить поставщика телеграммой и вызвать его представителя для составления сторонами акта о выявленных недостатках». Однако, в данной ситуации покупатель не только направил претензию спустя 2 месяца после поставки товара, но и не вызывал поставщика, и не представил акт о недостатках. В связи с нарушенным Покупателем условий договора, поставщик не обязан был нести ответственность в виде штрафа.

Таких примеров в судебной практике достаточно много, поэтому не торопитесь с выплатой неустойки и штрафа если имеются сомнения. Лучше в данной ситуации довериться практикующему юристу и на этапе консультации принять правильное решение по удовлетворению требований контрагента, содержавшихся в претензии.

Необходимо помнить, что ст. 333 ГК РФ о снижение неустойки никто не отменял. Если спор перешел в судебную плоскость, сторона договора вправе просить суд снизить неустойку и представить свои пояснения почему считает данную неустойку несоразмерной последствиям нарушения обязательства.

Предъявление претензий и подсудность

В 2017 г. в Арбитражный процессуальный кодекс РФ были внесены изменения об обязательном претензионном порядке. Если в договоре отсутствует данное условие, то все равно необходимо направлять претензию и только по истечению 30 календарных дней можно обращаться в суд. Рекомендуем в договоре указать обязательно порядок направления и срок ответа на претензии, например, 14 календарных дней.

В случае невозможности урегулировать спор в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд (если сторонами договора являются юридические лица). Если контрагенты находятся в разных субъектах РФ, рекомендуем указать Арбитражный суд субъекта, в котором зарегистрирована ваша компания. Например, покупатель зарегистрирован в г. Москве, поставщик зарегистрирован г. Екатеринбурге. Покупатель, выступая истцом в процессе, обязан подать исковое заявление по месту нахождения ответчика, т.е. в Арбитражный суд Свердловской области. В данном случае, у покупателя при рассмотрении спора появятся дополнительные расход связанные с представлением его интересов в другом субъекте РФ.

Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента

Рекомендуем проверять каждого контрагента по имеющим данным в открытых источниках. В соответствии с действующим законодательством, директор или учредитель не отвечают по долгам фирмы. Если у покупателя имеется задолженность перед поставщиком, последний вправе обратится в суд за защитой своих прав и взыскать с должника задолженность. Между тем, это является первоначальным шагом для получения денежных средств. В последствии необходимо предпринять меры по исполняю решения суда. В данном случае компания может столкнуться с ситуацией, когда исполнить решение невозможно. Все дело в том, что контрагент может являться недобросовестным и на этапе заключения договора он уже знал, что не сможет произвести оплату поставленного товара. По причине этого многие поставщики указывают аванс в размере 90% от цены товара. Проверить контрагента можно на сайтах соответствующих госорганов на наличие судебных споров, исполнительных производств, заказать выписку из ЕГРЮЛ.

Также рекомендуем организовать подписание документа непосредственно в офисе у одной из сторон, это позволит лично познакомится с подписантом договора. Также чтобы обезопасить себя можно заключить договор поручения. В данном случае поставщик вправе будет обратиться непосредственно к поручителю, если покупатель не производит оплату поставленного товара. Поручителем может выступить как иное юридическое лицо, так и физическое лицо.

***

Вышеуказанные пять аспектов, на которые я рекомендую обращать внимание при заключении договора, как раз и являются поводом для разногласий сторон. Однако, немаловажное значение имеют и разделы договора об условиях поставки (транспорт, расходы, оповещение о поставке), порядок расторжения договора, переуступки прав требования третьим лицам, интеллектуальные права на товар, условия об экспертизы товара и иные. Как мы видим, все нюансы учесть очень сложно, поэтому рекомендую для минимизации рисков на этапе начала правоотношений между заказчиком и подрядчиком обратиться за квалифицированной помощью практикующего юриста.