Исправления в счетах-фактурах: что сделать, чтобы не отказали в вычете

Как правило, проблемы у налогоплательщика возникают тогда, когда, как говорят представители налоговых органов, «отсутствует источник уплаты НДС в бюджет», то есть кто-то в цепочке не уплатил налог. Встречаются также случаи, когда налог не уплачивается, по причине банальных ошибок в оформлении документов. Характерный пример, внесение исправлений в счета-фактуры.



Вот что говорит Минфин по этому вопросу. В случае, если продавцом исправленный счет-фактура, выставленный покупателю, в книге продаж не зарегистрирован и, соответственно, сведения этого счета-фактуры в налоговую декларацию по НДС не включены, то у покупателя оснований для применения вычетов по налогу не имеется (письмо Минфина России от 06.05.2019 No 03-07-11/32905).



Чтобы не получить отказ в налоговых вычетах, при внесении исправлений в счета-фактуры, всегда требуйте от продавца заверенные дополнительные листы книг продаж. Вопросов к вам будет меньше.

Еще лучше, если в договоре с контрагентом четко прописать обстоятельства, при наступлении которых возмещается имущественные потери (заранее установленные убытки), конкретный размер возмещения, и способы, как его определить (заверения об обстоятельствах статьи 406.1 и 431.2 ГК РФ).

К таким обстоятельствам вы можете отнести: предъявление налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных по суммам, уплаченным поставщику в составе цены товара из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с поставщиком и прочее.



Отмечу, что заверения об обстоятельствах должны быть оформлены в письменном виде, их можно включить в договор, например, в раздел прочие условия, а можно составить в виде дополнительного соглашения к договору, включить в мировое соглашение при судебном споре.

Практика показывает, что взыскать ущерб с недобросовестного продавца в гражданско-правовом споре проще и быстрее, чем оспорить в суде решение налогового органа.