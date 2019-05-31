Работники-инвалиды: что должен знать работодатель

Расскажем об особенностях трудоустройства граждан-инвалидов и предоставления им дополнительных гарантий и льгот.

Квоты

Инвалиды — это граждане, требующие особой защищенности со стороны общества по причине стойкой утраты их физических, умственных или психических способностей к жизнедеятельности и имеющие статус инвалида. Однако, несмотря на свою ограниченность в жизненных функциях, инвалиды имеют такие же права, как и обычные люди, в том числе они обладают правом на труд. На многих предприятиях в числе сотрудников есть инвалиды. Но принимая на работу человека с ограниченными возможностями, организация обязана создать для него комфортные условия труда, а также предоставить некоторые дополнительные льготы.

Главными нормативными документами, которые регламентируют возможности инвалидов заниматься трудовой деятельностью, являются трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995.

В ст. 20 Закона № 181-ФЗ перечислены основные мероприятия, направленные на обеспечение занятости людей с ограниченными возможностями. Так, к некоторым из них относится создание специальных условий труда для инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации, организация их профессионального обучения, установление в организациях квот для приема инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест и пр.

Что касается квот, то согласно ст. 21 Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г., для всех предприятий. независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. установлены нормы для приема инвалидов на работу. Причем данные нормы в каждом субъекте РФ могут варьироваться, но при этом не должны отклоняться от принятых законом № 181 значений. Так, число работников с ограниченными возможностями в организации напрямую зависит от штата предприятия:

при численности работников в организации свыше 100 человек работодатель должен зарезервировать вакантные места для инвалидов в количестве от 2 до 4% от среднесписочной численности работников;

при численности работников от 35 человек (включительно) до 100 человек (включительно) для работодателя устанавливается норма не выше 3% от среднесписочной численности работников.

Причем при расчете квотированных мест для инвалидов запрещено включать работников, которые заняты на вредных или опасных условиях труда. Полное освобождение от квот получают лишь организации, созданные общественными объединениями инвалидов, уставный/складочный капитал которых состоит из вклада этих объединений.

Каждый месяц работодателю необходимо отчитываться перед органами занятости о соблюдении квоты: какова численность трудоустроенных инвалидов, сколько имеется свободных мест для трудоустройства инвалидов. Форма и сроки подачи сведений о выполнении квоты в каждом субъекте могут устанавливаться самостоятельно, поэтому работодателям рекомендуется для начала обратиться в службу занятости населения для уточнения данной информации.

Если работодатель нарушит соблюдение норм по квотам для занятости инвалидов, то ему грозит применение санкционных мер со стороны государства, а именно:

в случае, если не созданы или не выделены рабочие места в пределах квоты, а также если работодатель неправомерно отказал в приеме на работу инвалида, то за такое нарушение полагается штраф для должностных лиц от 5000 руб. до 10 000 руб. согласно ст. 5.42 КоАП РФ;

если же работодатель по каким-то причинам не сообщает в службу занятости информацию о наличии свободных мест для инвалидов, то за несообщение таких сведений для должностных лиц положен штраф от 300 руб. до 500 руб., а для организаций штраф составляет от 3000 руб. до 5000 руб., согласно ст. 19.7 КоАП РФ.

Порядок приема

При трудоустройстве инвалида работодатель в общеустановленном порядке должен запросить у него такие документы как: паспорт (документ, удостоверяющий личность), трудовую книжку, СНИЛС, дипломы об окончании учебных заведений, документ воинского учета (для мужчин и военнообязанных лиц) и пр. (перечень указан в ч. 1 ст. 65 ТК РФ). Однако для подтверждения инвалидности требуются еще два важных дополнительных документа:

справка, выданная комиссией МСЭ (медико-социальной экспертизы), в которой указывается группа инвалидности и степень ограничения трудовой деятельности;

ИПР (индивидуальная программа реабилитации или абилитации) — именно в соответствии с этой программой работодатель должен предоставить необходимые условия труда человеку с ограниченными возможностями. Работодатель благодаря данной программе может убедиться, что человеку, претендующему на вакантное место, условия работы не противопоказаны ему по состоянию здоровья. Если имеются какие-либо противопоказания (недопустимый уровень шума, загазованность и пр.), то работодатель на законных основаниях может отказать инвалиду в трудоустройстве. При этом в направлении службы занятости необходимо отметить причину отказа.

Но важно учитывать, что если устройство на работу инвалида происходит не в рамках квоты и для занимаемой вакансии не предъявляются особые требования к состоянию здоровья работника, то инвалиду не обязательно предоставлять вышеперечисленные два документа, он это может сделать по желанию, и в связи с этим может быть принят на работу на общих основаниях, без предоставления льгот.

Льготы и налоговый вычет

В ст. 23 Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 указаны некоторые гарантии труда инвалидов. К ним относятся:

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю для инвалидов I и II группы, при этом сохраняется полная оплата труда;

работодатель может привлекать инвалидов к сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также в ночное время, но только с согласия самого сотрудника и если это не запрещено ему по медицинским показаниям;

всем инвалидам работодатели обязаны предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней;

кроме того, в ст. 128 ТК РФ прямо указано о праве работника-инвалида в предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году. По письменному заявлению сотрудника работодатель обязан предоставить ему неоплачиваемый отпуск;

особая категория инвалидов-чернобыльцев имеет право на дополнительный ежегодный отпуск в 14 календарных дней, который должен оплачиваться органами соцзащиты населения.

Важно понимать, что льготы работнику-инвалиду будут полагаться с момента предоставления им соответствующих документов: справки с указанием инвалидности и ИПР. Если работник не приносит документы, то работодатель не в праве их самостоятельно истребовать и, соответственно, нет основания для предоставления льгот. Такого мнения придерживаются суды: апелляционные определения Московского городского суда от 16.01.2015 по делу № 33—636/15, Ставропольского краевого суда от 09.12.2015 по делу № 33—8284/15.

Также отдельно хотелось бы добавить и про налоговый вычет. Так, согласно пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ, инвалидам-чернобыльцам, инвалидам ВОВ, инвалидам радиационной аварии на производственном объединении «Маяк» и инвалидам из числа военнослужащих положен налоговый вычет в размере 3000 руб. в месяц. А в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ инвалидам с детства и инвалидам Iи IIгруппы полагается ежемесячный налоговый вычет в размере 500 руб.

Сокращение, отстранение от обязанностей, перевод и увольнение

В ст. 73 ТК РФ указаны ситуации перевода, увольнения и отстранения от обязанностей сотрудников-инвалидов. Так, если по медицинским показаниям работник-инвалид больше не способен выполнять свои трудовые обязанности, то работодатель обязан с письменного согласия самого работника перевести его на другую работу с подходящими условиями труда. Выполнение данного условия со стороны работодателя направлено исключительно в интересах работника и в целях сохранения его здоровья.

Однако в ситуации, когда сотруднику необходим временный перевод на срок до четырех месяцев, а у работодателя нет соответствующей работы, то работодатель на указанный в медзаключении срок обязан отстранить сотрудника от работы с сохранением за ним должности. При этом зарплата в период отстранения не начисляется сотруднику.

А в случае если работнику нужен перевод по состоянию здоровья на срок свыше четырех месяцев или и вовсе на постоянной основе, то при его отказе о переводе либо же отсутствия у работодателя соответствующего вакантного места, то трудовой договор расторгается на основании п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

В случае же сокращения численности работников предприятия для инвалидов отсутствуют какие-либо привилегии, под сокращение они попадут в общем порядке.