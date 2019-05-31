Работники-инвалиды: что должен знать работодатель

Расскажем об особенностях трудоустройства граждан-инвалидов и предоставления им дополнительных гарантий и льгот.
КвотыИнвалиды — это граждане, требующие особой защищенности со стороны общества по причине стойкой утраты их физических, умственных или психических способностей к жизнедеятельности и имеющие статус инвалида. Однако, несмотря на свою ограниченность в жизненных функциях, инвалиды имеют такие же права, как и обычные люди, в том числе они обладают правом на труд. На многих предприятиях в числе сотрудников есть инвалиды. Но принимая на работу человека с ограниченными возможностями, организация обязана создать для него комфортные условия труда, а также предоставить некоторые дополнительные льготы.
Главными нормативными документами, которые регламентируют возможности инвалидов заниматься трудовой деятельностью, являются трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995.
В ст. 20 Закона № 181-ФЗ перечислены основные мероприятия, направленные на обеспечение занятости людей с ограниченными возможностями. Так, к некоторым из них относится создание специальных условий труда для инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации, организация их профессионального обучения, установление в организациях квот для приема инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест и пр.
Что касается квот, то согласно ст. 21 Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г., для всех предприятий. независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. установлены нормы для приема инвалидов на работу. Причем данные нормы в каждом субъекте РФ могут варьироваться, но при этом не должны отклоняться от принятых законом № 181 значений. Так, число работников с ограниченными возможностями в организации напрямую зависит от штата предприятия:
- при численности работников в организации свыше 100 человек работодатель должен зарезервировать вакантные места для инвалидов в количестве от 2 до 4% от среднесписочной численности работников;
- при численности работников от 35 человек (включительно) до 100 человек (включительно) для работодателя устанавливается норма не выше 3% от среднесписочной численности работников.
Каждый месяц работодателю необходимо отчитываться перед органами занятости о соблюдении квоты: какова численность трудоустроенных инвалидов, сколько имеется свободных мест для трудоустройства инвалидов. Форма и сроки подачи сведений о выполнении квоты в каждом субъекте могут устанавливаться самостоятельно, поэтому работодателям рекомендуется для начала обратиться в службу занятости населения для уточнения данной информации.
Если работодатель нарушит соблюдение норм по квотам для занятости инвалидов, то ему грозит применение санкционных мер со стороны государства, а именно:
- в случае, если не созданы или не выделены рабочие места в пределах квоты, а также если работодатель неправомерно отказал в приеме на работу инвалида, то за такое нарушение полагается штраф для должностных лиц от 5000 руб. до 10 000 руб. согласно ст. 5.42 КоАП РФ;
- если же работодатель по каким-то причинам не сообщает в службу занятости информацию о наличии свободных мест для инвалидов, то за несообщение таких сведений для должностных лиц положен штраф от 300 руб. до 500 руб., а для организаций штраф составляет от 3000 руб. до 5000 руб., согласно ст. 19.7 КоАП РФ.
Порядок приемаПри трудоустройстве инвалида работодатель в общеустановленном порядке должен запросить у него такие документы как: паспорт (документ, удостоверяющий личность), трудовую книжку, СНИЛС, дипломы об окончании учебных заведений, документ воинского учета (для мужчин и военнообязанных лиц) и пр. (перечень указан в ч. 1 ст. 65 ТК РФ). Однако для подтверждения инвалидности требуются еще два важных дополнительных документа:
- справка, выданная комиссией МСЭ (медико-социальной экспертизы), в которой указывается группа инвалидности и степень ограничения трудовой деятельности;
- ИПР (индивидуальная программа реабилитации или абилитации) — именно в соответствии с этой программой работодатель должен предоставить необходимые условия труда человеку с ограниченными возможностями. Работодатель благодаря данной программе может убедиться, что человеку, претендующему на вакантное место, условия работы не противопоказаны ему по состоянию здоровья. Если имеются какие-либо противопоказания (недопустимый уровень шума, загазованность и пр.), то работодатель на законных основаниях может отказать инвалиду в трудоустройстве. При этом в направлении службы занятости необходимо отметить причину отказа.
Льготы и налоговый вычетВ ст. 23 Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 указаны некоторые гарантии труда инвалидов. К ним относятся:
- сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю для инвалидов I и II группы, при этом сохраняется полная оплата труда;
- работодатель может привлекать инвалидов к сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также в ночное время, но только с согласия самого сотрудника и если это не запрещено ему по медицинским показаниям;
- всем инвалидам работодатели обязаны предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней;
- кроме того, в ст. 128 ТК РФ прямо указано о праве работника-инвалида в предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году. По письменному заявлению сотрудника работодатель обязан предоставить ему неоплачиваемый отпуск;
- особая категория инвалидов-чернобыльцев имеет право на дополнительный ежегодный отпуск в 14 календарных дней, который должен оплачиваться органами соцзащиты населения.
Также отдельно хотелось бы добавить и про налоговый вычет. Так, согласно пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ, инвалидам-чернобыльцам, инвалидам ВОВ, инвалидам радиационной аварии на производственном объединении «Маяк» и инвалидам из числа военнослужащих положен налоговый вычет в размере 3000 руб. в месяц. А в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ инвалидам с детства и инвалидам Iи IIгруппы полагается ежемесячный налоговый вычет в размере 500 руб.
Сокращение, отстранение от обязанностей, перевод и увольнениеВ ст. 73 ТК РФ указаны ситуации перевода, увольнения и отстранения от обязанностей сотрудников-инвалидов. Так, если по медицинским показаниям работник-инвалид больше не способен выполнять свои трудовые обязанности, то работодатель обязан с письменного согласия самого работника перевести его на другую работу с подходящими условиями труда. Выполнение данного условия со стороны работодателя направлено исключительно в интересах работника и в целях сохранения его здоровья.
Однако в ситуации, когда сотруднику необходим временный перевод на срок до четырех месяцев, а у работодателя нет соответствующей работы, то работодатель на указанный в медзаключении срок обязан отстранить сотрудника от работы с сохранением за ним должности. При этом зарплата в период отстранения не начисляется сотруднику.
А в случае если работнику нужен перевод по состоянию здоровья на срок свыше четырех месяцев или и вовсе на постоянной основе, то при его отказе о переводе либо же отсутствия у работодателя соответствующего вакантного места, то трудовой договор расторгается на основании п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
В случае же сокращения численности работников предприятия для инвалидов отсутствуют какие-либо привилегии, под сокращение они попадут в общем порядке.
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