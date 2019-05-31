Надо ли возмещать расходы сотрудника, которые он не согласовал с работодателем

Всегда ли работник, оплачивая производственно-хозяйственные расходы организации за счет личных средств, вправе претендовать на их возмещение? О том, что думают по этому поводу арбитры, вы узнаете из представленной статьи.

Бывший директор оплачивал расходы в период реорганизации...

В Апелляционном определении от 12.02.2019 по делу № 335629/2019 Московский городской суд отказал в удовлетворении требования о взыскании с бывшего работодателя денежных средств и процентов за пользование денежными средствами.

Суть дела заключалась в следующем. Бывший директор трудился в организации, которая была реорганизована. В период реорганизации в связи с производственной необходимостью часть хозяйственных расходов организации была им осуществлена по авансовым отчетам за счет личных средств (на ремонт основных средств, покупку энергоресурсов, бензина, хозяйственных и канцелярских товаров, проезд по платной автодороге, проезд в общественном транспорте, закупку строительных материалов и т.п.), в результате чего у организации возникла задолженность перед ним.

При обращении в суд бывший директор организации указал, что собственные денежные средства использовались им на хозяйственные нужды филиала организации, поскольку при реорганизации возникли финансовые трудности. Расходы производились с устного согласия руководителя головной организации, все авансовые отчеты с платежными документами и служебными записками были представлены ответчику, однако возмещение не было произведено.

К сведению В силу ст. 88 ТК РФ при использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме.

При разрешении спора суд, оценив имеющиеся в деле доказательства, в том числе показания свидетелей, пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска исходя из того, чтост. 188 ТК РФпреду­смотрена возможность возмещения расходов, связанных с использованием личного имущества при наличии согласия работодателя и при их несении в его интересах, в связи с чем один лишь факт несения истцом заявленных к возмещению расходов сам по себе не влечет обязанность работодателя возместить понесенные расходы, доказательства того, что произведенные работником расходы осуществлены им на основании указания или с согласия работодателя, а также являлись необходимыми для осуществления деятельности филиала, не представлены.

При этом представленные работником в подтверждение произведенных им расходов документы не признаны судом в качестве надлежащих и достоверных доказательств расходования личных денежных средств истца в интересах работодателя, поскольку:

авансовые отчеты содержали служебные записки, платежные документы, которые не имели реквизитов, позволяющих сделать вывод, что указанные расходы производились в целях осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации или в интересах работодателя;

представленные служебные записки не содержали реквизитов лица, которому они адресованы;

в представленных документах не было сведений об их утверждении (согласовании) руководителем организации.

При осуществлении приема-передачи дел и материальных ценностей в связи с расторжением трудового договора с работником как с директором филиала организации авансовые отчеты, подтверждающие задолженность работодателя, в головную организацию не передавались, что подтверждается соответствующим актом и приложениями к нему. При этом головная организация в подтверждение финансирования деятельности филиала представила финансовые документы об обеспечении финансово-хозяйственной деятельности филиала.

Кроме того, суд обратил внимание на следующее: поскольку между истцом и ответчиком были трудовые отношения, требование истца о взыскании задолженности по авансовым отчетам как неосновательного обогащения в порядке ст. 1102, 1109 ГК РФ не соответствует действующему законодательству, следовательно, нет правовых оснований для удовлетворения требования о взыскании неосновательного обогащения.

Бывший директор потратил личные средства при оформлении недвижимости организации...

В Определении от 14.03.2019 по делу № 335422/2019 Верховный суд Республики Башкортостан отказал во взыскании с организации компенсации понесенных работником расходов при следующих обстоятельствах. Бывший директор организации в целях оформления на организацию права собственности на нежилые здания потратил собственные денежные средства на государственную регистрацию и оценку объектов недвижимости. Данные объекты впоследствии были реализованы на торгах, что, по мнению работника, свидетельствовало о том, что его действия были одобрены непосредственным собственником организации. Работодатель отказался компенсировать затраты, после чего работник обратился в суд.

Суд, отказав в удовлетворении заявленных требований, отметил, что факт несения истцом заявленных к возмещению расходов сам по себе не влечет обязанность работодателя возместить понесенные расходы, доказательства того, что произведенные истцом расходы осуществлены им на основании указания или с согласия работодателя, а также являлись необходимыми для осуществления деятельности филиала, не представлены. При этом представленные в подтверждение произведенных расходов авансовые отчеты не признаны судом надлежащими и достоверными доказательствами расходования личных денежных средств в интересах работодателя, поскольку в авансовых отчетах в графе «Назначение аванса» указаны командировочные расходы.

Арбитры также обозначили, что:

представленные работником документы, вопреки его доводам, не подтверждают факт несения им расходов на оплату хозяйственных нужд в служебных целях в интересах работодателя, так как авансовые отчеты предполагают отчет работника о денежных средствах, переданных в подотчет, а не расход личных денежных средств;

из материалов дела усматривается, что какихлибо указаний о необходимости использования в интересах работодателя личного имущества, в силу которых у работодателя возникает обязанность по выплате компенсации применительно к ст. 188 ТК РФ, работодатель работнику не давал;

условия заключенного между сторонами трудового договора не предусматривают возможность осуществления какихлибо компенсационных выплат работнику за произведенные им расходы в интересах работодателя.

В итоге суд решил: тот факт, что сотрудник принес работодателю пользу, не говорит об обязанности последнего возмещать расходы. При этом не имеет значения, что работник действовал не в своих интересах.