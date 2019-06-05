На что оказался способен малый и средний бизнес в России

Размер имеет значение.

2 июня исполнилось 3 года с момента принятия «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России на период до 2030 года». Ее главная цель — к указанному сроку повысить вклад малых и средних предприятий в отечественную экономику до 40% (по примеру развитых стран). Чтобы проверить, как продвигается реализация этой долгосрочной программы, Inc. подсчитал некоторые актуальные показатели российского малого и среднего бизнеса и сравнил их с целевыми индикаторами, перечисленными в документе.

Количество предприятий

«Малые и средние предприятия (МСП) — это 5,6 млн хозяйствующих субъектов», — говорилось в преамбуле документа. В 2014 году их было лишь 4,5 млн, рост к моменту принятия стратегии составил почти 25%. С 2016 года он существенно замедлился: за 3 года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось до 6,2 млн, лишь на 11%.

Впрочем, стратегия не оперирует количеством МСП напрямую — заложенный в нее соответствующий индикатор привязан к численности населения.

Выполнив расчеты, Inc. пришел к выводу, что планы на его рост более чем осуществимы, — даже несмотря на низкие темпы последних 2-х лет.

Inc.

Согласно документу, в 2030 году на 1 тыс. жителей РФ должно приходиться 46 субъектов малого и среднего бизнеса. По расчетам, сейчас этот показатель равен 41,3, а средний рост с 2016 года составил 1,2 единицы в год. При сохранении таких темпов показатель к 2030 году на 21% превысит ожидания составителей стратегии.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей)

В расчете на 1 тыс. человек населения; в единицах

ГОД ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МСП ПО ОЦЕНКЕ INC.* 2016 — 38,9 2017 — 40,3 2018 40 41,3 2020 42 43,7 2025 44 49,7 2030 46 55,7

* (2016–2018 — расчеты на основе данных Росстата и ФНС, 2020–2030 — экстраполяция). Среднее количество субъектов МСП в РФ за год (по данным ФНС) поделено на среднюю численность населения РФ за год (по данным Росстата), результат умножен на 1000.

Численность занятых

Из первых абзацев текста стратегии следует, что в 2016 году российские малые и средние предприятия обеспечивали «рабочие места для 18 млн граждан». В прошлогоднем послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал увеличить это число до 25 млн к 2024 году. Эта задача была включена в майский президентский указ 2018 года.

В настоящий момент число занятых в МСП составляет 19,2 млн человек. Эта цифра включает сумму среднесписочной численности работников всех малых и средних предприятий (15,74 млн по данным ФНС), а также численность индивидуальных предпринимателей (3,41 млн по данным ФНС). Рост занятых в МСП за последние три года (от показателя 2016-го) составил около 7%. Для реализации президентского распоряжения рост за следующие пять лет должен составить 30%.

Стратегия же оперирует таким индикатором, как доля среднесписочной численности работников МСП от общей численности занятого населения страны. Последние 3 года значение обоих показателей практически не менялось. Численность занятых (без учета безработных, зарегистрированных на бирже труда) из месяца в месяц колебалась в диапазоне от 71,2 млн до 73,1 млн человек, среднесписочная численность работников МСП — в диапазоне от 15,7 млн до 16,1 млн человек.

По расчетам Inc. , индикатор уже сильно отстает от графика — сейчас его значение составляет 22,1%, что на 5,2 процентных пункта ниже запланированного.

Последние два года рост не превышал 0,2 процентных пункта. Если ничего не изменится, к 2030 году пропасть между планами и реальностью увеличится вдвое — до 10,5 процентных пунктов.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего бизнеса

В общей численности занятого населения; в процентах

ГОД ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МСП ПО ОЦЕНКЕ INC.* 2017 — 21,9 2018 27,3 22,1 2020 28,4 22,5 2025 31,5 23,5 2030 35 24,5

* (2017–2018 — расчеты на основе данных Росстата и ФНС, 2020–2030 — экстраполяция). Cредняя сумма среднесписочной численности работников МСП за год по данным ФНС) поделена на среднюю численность занятого населения РФ за год (по данным Росстата, без учета зарегистрированных на биржах труда безработных), результат умножен на 100.

Продолжение статьи читайте в источнике: Журнал Inc.