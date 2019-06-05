Считаем показатели среднесписочной и средней численности работников

Показатели средней и среднесписочной численности работников надо рассчитывать для заполнения отчетных форм, представляемых в Росстат (например, формы П-4, 1-Т). Рассмотрим, как верно рассчитать эти показатели и отчитаться по ним.

Зачем нужны показатели

Показатель среднесписочной численности необходим для:

заполнения отчета «Сведения о среднесписочной численности за прошедший год» для ИФНС;

определения формы представления отчетности в налоговую инспекцию: согласно абз. 3 п. 3 ст. 80 НК РФ налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых предшествующий календарный год превышает 100 человек, сдают отчетность в электронном виде;

определения формы представления расчета по страховым взносам: на основании п. 10 ст. 431 НК РФ плательщики, у которых среднесписочная численность физлиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 25 человек, представляют отчет в электронном виде;

заполнения расчета по форме 4-ФСС (поле «Среднесписочная численность работников») (п. 5.15 Порядка заполнения формы расчета по начисленными уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, утвержденного Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381);

расчета суммы налога на прибыль, уплачиваемого по месту нахождения обособленного подразделения, если учреждение использует для расчета показатель среднесписочной численности (п. 2ст. 288 НК РФ). Доходы и расходы казенного учреждения, связанные с исполнением государственных функций, в том числе с оказанием государственных услуг, не учитываются в целях налогообложения прибыли (пп. 33.1 п.1 ст. 251, п. 48.11 ст. 270 НК РФ). Однако при реализации казенным учреждением товаров и услуг такие доходы подлежат включению в базу по налогу на прибыль организаций (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 249 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 13.07.2015 № 03-03-03/40083, направленное Письмом ФНС РФ от 21.07.2015 № ЕД-4-3/12819).

Показатель средней численности работников используется для того, чтобы определить возможность применения казенным учреждением системы налогообложения в виде ЕНВД, а также чтобы узнать, не утратило ли учреждение право на применение этой системы налогообложения (пп. 1 п. 2.2, п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 07.04.2016 № 03-11-06/3/19830 ).

Порядок расчета

Для расчета среднесписочной численности следует руководствоваться Указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5 (м) «Основные сведения о деятельности организации», утвержденными Приказом Росстата от 22.11.2017 № 772.

В НК РФ понятие среднесписочной численности не определено.

В среднесписочную численность включаются только работники, для которых учреждение является основным местом работы.

Полный перечень лиц, которых включают в списочную численность, приведен в п. 77 Указаний, а перечень лиц, не включаемых в списочную численность, — в п. 78 Указаний.

Среднесписочная численность отличается от средней тем, что в нее не включают внешних совместителей и работников по гражданско-правовым договорам.

При расчете среднесписочной численности за месяц надо сложить среднесписочную численность полностью занятых работников и среднюю численность не полностью занятых работников. При этом необходимо учитывать следующие нюансы.

К не полностью занятым относятся работники, которые трудятся неполное время по соглашению с работодателем. Если неполное время полагается по закону, такие работники учитываются как полностью занятые (п. 79.3 Указаний).

Среднесписочная численность полностью занятых работников за месяц рассчитывают на основе их списочной численности за каждый календарный день месяца (п. 76 Указаний). Например, если списочная численность с 1 по 20 января — 89 человек, а с 21 по 31 января — 88, то среднесписочная численность за январь — 88,6 человека ((20 дн. х 89 чел. 11 дн. х 88 чел.) / 31 дн.). Согласно п. 79.4 Указаний численность показывается в целых единицах, то есть в рассматриваемом примере она будет показана как 89 человек.

В списочную численность включаются все полностью занятые работники, которые числятся в учреждении на конкретный день (в том числе те, которые были в отпуске или на больничном).

Не учитываются работники, которые находятся в отпусках по беременности и родам, неоплачиваемых учебных отпусках и не работают, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Если в отпуске по уходу за ребенком работник трудится неполное рабочее время, он включается в расчет (п. 79.1 Указаний).

Списочная численность в выходные и праздники равна численности за предшествующий рабочий день (п. 76 Указаний). Например, если работник уволился в пятницу, его надо включить в списочную численность за субботу и воскресенье.

Среднесписочная численность за год, квартал и другой период больше месяца рассчитывается на основе среднесписочной численности за каждый месяц этого периода (п. 79.6, 79.7 Указаний). Например, если среднесписочная численность в январе — 89 человек, в феврале — 90, в марте — 93, то среднесписочная численность за I квартал составит с учетом округления 91 человек =(89 90 93) / 3.

Для расчета средней численности не полностью занятых работников за месяц в п. 79.3 Указаний рекомендована следующая формула:

Средняя численность не полностью занятых работников = КЧО/КЧМ, где КЧО — это количество часов, отработанных не полностью занятыми работниками за месяц, а КЧМ — количество рабочих часов в месяце.

Количество рабочих часов в месяце определяется по производственному календарю. По общему правилу в отработанное время включаются и рабочие дни, приходящиеся на отпуска и больничные. За каждый такой день учитывается столько же часов, сколько сотрудник отработал в последний день перед отпуском или больничным.

Для того чтобы рассчитать среднюю численность за месяц, к среднесписочной численности работников надо прибавить среднюю численность внешних совместителей и среднюю численность работников по гражданско-правовым договорам (п. 75 Указаний).

В соответствии с п. 80 Указаний средняя численность внешних совместителей рассчитывается следующим образом:

Средняя численность внешних совместителей = КЧО/КЧМ, где КЧО — это количество часов, отработанных внешними совместителями, а КЧМ — количество рабочих часов в месяце.

По общему правилу в отработанное время включаются рабочие дни, приходящиеся на отпуска и больничные. Полученный результат округляется до десятых (п. 80 Указаний).

Пример

Количество часов, отработанных внешними совместителями за январь 2019 г., — 102 ч. = (2 ч. x 17 дн. х 3 чел.).

Средняя численность внешних совместителей — 0,75 человека =102 ч / 136 ч, с округлением до десятых — 0,8 человека.

Средняя численность работников по гражданско-правовым договорам определяется так же, как и среднесписочная численность работников по трудовым договорам. При этом в расчете не участвуют ИП (пп. «б» п. 78, п. 81 Указаний).

Средняя численность за год, квартал и другой период больше месяца рассчитывается на основе средней численности за каждый месяц этого периода.

Представление сведений в органы статистики

В 2019 г. отчеты в Росстат представляются по формам, утвержденным Приказом Росстата от 06.08.2019 № 485. В частности, этим приказом утверждены:

годовые формы (применяются с отчета за 2018 год) 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников«1-Т(ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала»

месячная форма (применяется с отчета по состоянию на 01.02.2019) П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»

квартальная форма (применяется с отчета за 1 квартал 2019 года) П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников».

Отличия обновленных форм от прежних незначительны, в основном они носят технический характер. Например, в порядке заполнения формы П-4 слова «предыдущий год» заменены на «2017 год». Аналогичные правки предусмотрены для формы П-4 (НЗ). В кодовые части титульных листов обеих форм внесено уточнение, что обособленные подразделения и головное подразделение указывают идентификационный номер. Если обособленных подразделений нет, то, как и прежде, надо указывать ОКПО.

Как уже было отмечено выше, рекомендации по заполнению формы П-4 приведены в Указаниях. В данной форме сведения приводятся в целом по организации (строка 01) и по фактическим видам экономической деятельности (строки с 02 по 11).

Информация в форме П-4 распределяется по 11 графам, по которым отражаются сведения о численности, заработной плате и отработанном времени следующим образом:

средняя численность работников за отчетный месяц (графы 1, 2, 3, 4);

количество отработанных человеко-часов с начала года (графы 5, 6);

фонд начисленной заработной платы за отчетный месяц (графы 7, 8, 9, 10);

выплаты социального характера работников (графа 11).

Обратите внимание: данные в форме П-4 не могут иметь отрицательного значения (п. 74.6 Указаний).

Учреждения должны представлять сведения по форме П-4 в органы статистики не позднее 15-го числа после отчетного периода:

при средней численности работников более 15 человек — ежемесячно;

при средней численности работников менее 15 человек — ежеквартально.

Непредставление статистической отчетности является административным правонарушением, ответственность за совершение, которого установлена ст. 13.19 КоАП РФ. Так, за непредставление или несвоевременное представление этих сведений либо представление недостоверных первичных статистических данных предусмотрен штраф:

для должностных лиц — в размере от 10 000 до 20 000 руб.;

для юридических лиц — в размере от 20 000 до 70 000 руб.

Учреждения должны представлять сведения о среднесписочной численности как в налоговые органы, так и в органы статистики. Так как в НК РФ не определено понятие среднесписочной численности, руководствоваться следует статистическим инструментарием. За несвоевременное представление отчетов грозит ответственность в виде штрафов на учреждение и его должностных лиц.

Оформляем отчет для ИФНС

Форма «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» утверждена Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 № ММ-3-25/174. Учреждения могут представлять сведения в электронной форме по формату, утвержденному Приказом ФНС РФ от 10.07.2007 № ММ-3-13/421.

Рекомендации по заполнению формы приведены в Письме ФНС РФ от 26.04.2007 № ЧД-6-25/353.

По общему правилу учреждения обязаны представлять сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год в налоговый орган не позднее 20 января текущего года (п. 3 ст. 80 НК РФ). Однако необходимость представления такой формы может возникнуть и раньше — при реорганизации. В таком случае сведения подаются не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором учреждение реорганизовано. При этом учреждение считается реорганизованным с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Если у учреждения есть обособленные подразделения, то отдельно по ним сдавать сведения не надо. Работников таких подразделений учитывают при расчете среднесписочной численности по организации в целом.

Согласно рекомендациям по заполнению формы налогоплательщики должны заполнить все строки и ячейки формы сведений, кроме раздела «Заполняется работником налогового органа»:

в отведенных ячейках указать идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет по месту нахождения учреждения;

по строке «Представляется в» отразить полное наименование налогового органа, в который представляются сведения, а в отведенных ячейках проставить его код;

по строке «Организация (индивидуальный предприниматель)» указать полное наименование учреждения в соответствии с его учредительными документами;

при заполнении показателей за 2018 год в специально отведенной для даты ячейке по строке «Среднесписочная численность по состоянию на» привести дату 01.01.2019. Затем в соответствующие поля вносятся показатели о среднесписочной численности работников учреждения.

При заполнении поля «Достоверность и полноту представленных сведений подтверждают» указывают:

фамилия, имя, отчество руководителя учреждения полностью, его подпись, которая заверяется печатью учреждения, и дата подписания;

при подтверждении достоверности и полноты показателей представителем учреждения — полное наименование организации либо фамилия, имя и отчество физического лица — представителя учреждения в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

при подтверждении достоверности и полноты показателей организацией, являющейся представителем учреждения, — дата подписания и подпись руководителя уполномоченной организации, которая заверяется печатью организации;

при подтверждении достоверности и полноты показателей физическим лицом — представителем учреждения — дата подписания и подпись физического лица;

наименование документа, подтверждающего полномочия представителя (при этом к сведениям прилагается его копия).

За несвоевременное представление сведений о среднесписочной численности как налоговым, так, как и гражданским законодательством предусмотрена ответственность. При этом одновременно могут быть наложены штрафы:

на учреждение — в размере 200 руб. (п.1 ст.126 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 07.06.2011 № 03-02-07/179)

на должностное лицо — в размере от 300 до 500 руб. (ч.1 ст. 15.6 КоАП РФ).