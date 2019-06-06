Вклад в имущество стал возвратным: почему это важно для налогового планирования

Делая выбор в пользу того или иного основания для безналогового движения денежных средств в группе компаний, возможность их возврата также без налогов зачастую является ключевым критерием, считают специалисты TaxCoach. Если добавить к этому оперативность оформления, получаем ожидаемый результат — займы самый популярный инструмент для перетока денег.

Ближайшая альтернатива займу — вклад в имущество без увеличения уставного капитала — долгое время являлся фактически безвозвратным. Возврат сделанных инвестиций был возможен только в форме дивидендов или при продаже доли в бизнесе, с соответствующим налогообложением.

С начала 2019 года ситуация изменилась — у участника появилась возможность вернуть ранее сделанные вклады в имущество дочернего Общества без дополнительного налогообложения.

Ст.251 Налогового кодекса РФ

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

<...>

11.1) в виде денежных средств, полученных организацией безвозмездно от хозяйственного общества или товарищества, акционером (участником) которых такая организация является, в пределах суммы ее вклада (вкладов) в имущество в виде денежных средств, ранее полученных хозяйственным обществом или товариществом от такой организации.

Указанные в абзаце первом настоящего пункта хозяйственное общество или товарищество и организация (их правопреемники) обязаны хранить документы, подтверждающие сумму соответствующих вкладов в имущество и суммы полученных безвозмездно денежных средств.

Таким образом, это прекрасная возможность для ситуаций, когда:

денежные средства предоставляются на длительный срок, но на возвратной основе;

денежные средства предоставляются безвозмездно, то есть нет намерения получать проценты за пользование денежными средствами;

есть желание снизить налоговые риски, присущие договорам займа.

Для корректного применения новой опции вклада в имущество — его возвратности — разберем подробно условия, при которых будет действовать освобождение от налогообложения:

Только вклад, сделанный материнской организацией, может впоследствии быть возвращен без дополнительного налогообложения.

При этом норма пп. 11.1. п. 1 ст. 251 НК РФ говорит обо всех видах организаций, которые могут быть участниками иных обществ. Это:

все российские юридические лица, включая АО, ООО, кооперативы и товарищества;

иностранные юридические лица.

Таким образом, если денежные вклады в хозяйственные общества / товарищества были внесены любой организацией с любой долей участия, то они могут вернуть свой ранее внесенный денежный вклад обратно без уплаты налога на прибыль организаций/ налога на УСН.

Если же вклад в имущество был внесен участником — физическим лицом, то при его возврате придется заплатить налог.

2) Вклад должен быть сделан и возвращен исключительно в денежной форме

Не все ранее внесенные вклады в имущество при их возврате освобождаются от налогообложения, а только те, которые внесены в виде денежных средств.

Это значит, если вклады в имущество Общества были осуществлены не деньгами, а иным имуществом (зданиями, земельными участками, оборудованием, долями (акциями) в уставном капитале Общества), то возвратить данные активы обратно внесшему их участнику без уплаты налога на основании положения пп. 11.1 п. 1 ст. 251 НК РФ не получится.

Возврат вклада также должен быть осуществлен в денежной форме.

Это исключает ситуации возможных злоупотреблений, связанных с несоразмерностью первоначального вклада и способа его безналогового возврата.

3) Освобождение от налогообложения действует в пределах ранее сделанного вклада

Сумма, в пределах которой действует освобождение по под.11.1 п.1 ст.251 НК РФ, ограничена величиной ранее сделанного вклада.

В связи с этим участнику важно хранить документы, которые бы подтверждали сумму сделанных ими вкладов. Это и решения (протоколы) общего собрания участников, и платежные поручения о перечислении денежных средств.

4) Не имеет значения, когда был сделан вклад. Безналоговый возврат возможен после 01.01.2019

Норма об освобождении от налогообложения возврата ранее сделанных вкладов в имущество вступила в силу с «01» января 2019 года. И распространяется она в отношении всех «старых» вкладов в имущество. Главное требование — их денежная форма.

Это подтвердил Минфин России.

5) Освобождением от налогообложения могут воспользоваться и правопреемники

Льгота распространяется и на правопреемников — как организации-участника, так и дочернего общества. Так, если дочерняя компания, получившая вклад в имущество, была присоединена к другому обществу, то это другое общество также сможет вернуть участнику денежные средства.

Все остальные условия действуют и в отношении правопреемников — наличие подтверждающих документов и денежная форма первоначального вклада.

6) Решение о возврате ранее сделанных вкладов в имущество принимает общее собрание участников дочерней организации

Решение о возврате ранее сделанных вкладов в имущество принимается в обычном порядке на общем собрании участников. Налоговый кодекс РФ не содержит каких-либо специальных ограничений — должен ли осуществляться возврат всем участникам одновременно, осуществляется ли он пропорционально и т.п. Эти вопросы отдаются на откуп самим участникам, поскольку на налогообложение не влияют.

Напомним, что первоначальные вклады в имущество могут осуществляться как всеми участниками, так и некоторыми из них, как пропорционально, так и непропорционально долям участия. Это должно быть отражено в уставе дочерней компании. При этом непропорциональные вклады не изменяют доли участников в уставном капитале.

В связи с этим участнику, делающему вклад в имущество и рассчитывающему на его возврат, необходимо заранее заручиться поддержкой остальных участников. Не исключена ситуация, при которой «за» предоставление вклада проголосуют все участники, а при появлении в повестке дня вопроса по возврату вклада — проголосуют «против». Такие неприятные сюрпризы вполне могут быть исключены в корпоративном договоре.

Итак, благодаря новой норме (пп. 11.1. п. 1 ст. 251) в НК РФ стал возможен безналоговый возврат ранее сделанного денежного вклада в имущество общества.

Вместо заключения мы составили сравнительную таблицу, которая позволит выбрать между вкладом в имущество и займом для оформления возвратного финансирования.

Критерии Заём Вклад в имущество (подп.3.7 п.1 ст.251 НК РФ) Кто может предоставить финансирование Любое лицо: физическое лицо или организация;

как участник общества, так и неаффилированная организация Только участник общества. Величина доли значения не имеет. В уставе рекомендуем закрепить возможность делать вклады непропорционально долям в уставном капитале Плата за финансирование Начисляются и выплачиваются проценты по рыночной ставке за пользование заемными средствами Проценты за пользование денежными средствами не начисляются. Налоговые последствия при предоставлении финансирования Сумма займа не учитывается в расходах у займодавца и в доходах у заемщика. Проценты по займу облагаются налогом у получателя, учитываются в расходах — у плательщика (заемщика) Вклад в имущество также не учитывается в расходах у участника и в доходах у получателя Особенности отражения в бух.отчетности У заемщика формируется кредиторская задолженность, что иногда отрицательно оценивается банками при анализе финансового состояния для выдачи кредита У займодавца — финансовые вложения У дочерней организации образуются «прочие доходы» и увеличивается показатель нераспределенной прибыли, что положительно сказывается при оценке фин.состояния Налоговые риски Оспаривание заемного характера отношений, если фактические отношения сторон не соответствуют рыночным (не выплачиваются проценты, пролонгация займа) Налоговые риски отсутствуют Возможность возврата Возвратность займа — это его ключевая характеристика. Возврат займа не образует дохода у займодавца и расходов у заемщика. Возврату подлежит сумма займа и проценты Возможность безналогового возврата вклада в имущество в денежной форме в пределах ранее сделанных вкладов предусмотрена под.11.1 п.1 ст.251 НК РФ с 01.01.2019 года