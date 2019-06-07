И на этом спасибо!

Украл - выпил - в офшор ...
Лучше всего справка БТИ о инвентаризационной. Делал так 2 года назад, разница с кадастровой раз в...
Сегодня прочитала анекдотАкцизы подняли, НДС подняли, пенсионный возраст подняли. Поднимается гос...
В каком пункте части 1 ст. 23 закона 129-фз содержится основание для отказа в регистрации " инспе...
Так в законе это есть и было предусмотрено всегдаСмотрим в закон 129-ФЗ, ст. 23 Отказ в государст...
А привет (в связи с открытием ПМЭФ) из ВС (про отмену сроков давности) это разве не стабильность ...
Не смешная шутка, господин МакаровСегодня задержан один из самых независимых журналистов в стране...
Да, такие же кривые выписки приходят. Это же кто то такой алгоритм написал, или заказал. Само же ...
Вот расскажу у меня недавно история была с Бухсофт. Отправляю через них отчетность нескольким зна...
От нытья на клерке никакой персональной ответственности не возникнет....
И десяток владельцев этого бизнеса бурно и продолжительно аплодировали. Остальные десятки тысяч, ...
Узкий взгляд на широкие вещи, приводит к не пониманию общей тенденции! Да, тема безусловно узкая,...
Я этот анекдот слышал с "Никита Сергеевич".Не исключено, что это был тоже не первый вариант....
Савушкинским быстренько выдали новую методичку.
При капитализме формирование бюджета никому ничего не должно. СССР уже почти 30 лет как почил в б...
Я то как раз, ни про что не забыла, в этом и проблема. Я про одно, вы совсем про другое. Я не сме...
ну так откажитесь, лично вы от использования этого продукта, а потом пусть вас все дирекции начин...
Да! Именно! А потом десятки миллиардов у слуг народа находим, а по центральному телевидению деньг...
Вы забыли о позиции Конституционного суда РФ, согласно которой ФНС не наделено правом оценивать э...
Простите если Вас мое высказывание оскорбило, это конечно обобщающее мнение, с учетом подавляющег...
Хотя и моя вина тоже есть, я забыл смайлик поставить
@titova-tlt, Вам надо расслабиться и научиться отличать здоровый сарказм от серьёзных вещей. Но э...
вот Из-за таких как 2nom бизнес никогда не будет работать нормально! Надо знать свои права! И неч...
Так в законе это есть и было предусмотрено всегда))) Просто на уровне методистов, к которым я все...
нет. Только с санкции прокурора
Так проблемы не решаются, все в общую кучу, да еще под общую гребенку, фантазер Вы. Я же вернусь ...
Согласна. как в том призыве - давайте больных детей лечить из бюджета, а на зарплату футболистам ...
"так может не стоит делать довольный вид и просто разгребать кашу в выписке по&nbs...
Прекрасное из сегодняшних новостей- Калви не приедет на форум в Петербурге- Силуанов заявил о ниг...
Скоро у нас будет как Задорнов говорил про Америку, отключили электричесвто, все у них конец свет...
Осмотр личных вещей сотрудников (например, сумочки бухгалтера) допускается?...
Вот это, на самом деле ужасно. Нужна персональная ответсвенность. ...
Чет анекдот вспомнился:Как живете, колхозники? Шутит Михаил СергеевичХорошо живем! Шутят в ответ ...
Это такая малость, ФНС не работает уже 5 мес.Городские телефоны заняты/не отвечаютВнутренние теле...