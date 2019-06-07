Клерк.Ру

И на этом спасибо!

«Когда мы говорим о том, что инвесторам нужна стабильность, я бы хотел обратить внимание: третий день форума, а еще ни один инвестор не арестован — вспомните Сочинский форум*. Кстати, пока, правда, никого и не выпустили, так что стабильность уже обеспечена».

*в феврале 2019 года был задержан Майкл Калви, по времени это совпало с проведением форума в Сочи

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