Как решить проблему со штрафами по просроченной отчетности из-за сбоя в налоговой

В январе, феврале 2019 при переходе бизнес и предпринимательство столкнулись с переходом налоговой на новое программное обеспечение. Хорошо, если вас не коснулись последствия этого перехода. Но многие организации малого и микро-бизнеса получили эти последствия в полном объеме. И вот одна из них.

При отправке отчетности за четвертый квартал 2018 г. программа налоговой не принимала их до 11 февраля 2019 г. По некоторым регионам до 18 февраля 2019 г. Эти данные на сайте налоговой были заявлены официально, как и операторы электронного документооборота (Контур, СБИС) предупреждали об этом на главной странице при входе в новостных лентах. Через три месяца и по сегодняшний день туда же налоговая стала отправлять требования, уведомления, а потом и Акты проверок по несвоевременной сдаче Деклараций, принятых по сроку 11.02.2019. На звонки налоговая отвечает очень редко, штрафы копились, и никто не объяснял, как с этим бороться и правомерно ли данное действие со стороны налоговой.

При личном визите удалось выяснить, что эти штрафы не только не нужно платить, но и возможно аннулировать, чтобы не пострадала репутация организации. Налоговая предложила следующий вариант действий, который естественно требует документального подкрепления и настойчивости вашего бухгалтера.

Что нужно сделать в этом случае?

В электронном документообороте при отправке отчетности в вашем кабинете Контур-Экстерн или СБИС есть четыре документа, которые будут необходимы для обжалования штрафа: Подтверждение даты отправки, Извещение о получении, Квитанция о приеме, Извещение о вводе. Сохраните их на компьютере.

Убедитесь, что Подтверждение даты отправки не нарушает срок сдачи отчета по законодательству РФ.

Налоговая пришлет сначала Извещение о месте и рассмотрении материалов налоговой проверки и попросит явиться руководителя, при этом руководителю не обязательно являться на это извещение лично, затем по неявке в одностороннем порядке пришлет Акт камеральной проверки, в котором уведомит о начислении штрафа по несвоевременной сдаче отчета.

Извещение с вашей стороны нужно принять в Контуре или СБИС, причем не позднее 5 рабочих дней с момента отправки, чтобы не получить ограничение на расчетный счет организации, являться и предоставлять лично директору ничего не нужно, дождитесь когда налоговая пришлет Акт проверки.

В ответ на Акт сформируйте и отправьте через оператора ЭДО письмо на фирменном бланке организации на имя исполнителя, который будет указан в Извещении или Акте или в подписи отправки с налоговой.

Примерный образец текста: «В ответ на Акт налоговой проверки сообщаем, что с нашей стороны никаких нарушений по сроку отправки Декларации по НДС за 4 квартал 2018 г нет., просим обжаловать Акт проверки и приобщить к нему следующие пояснения и документы: Отчет отправлен в Тракторозаводскую налоговую по месту учета 23.01.2019 в связи с техническими проблемами уведомлением с сайта налоговой до 11.02.2019, соответственно, отчет принят 11.02.2019. Все документы подтверждающие отправку отчета в срок установленный законодательством во вложении. Просим документально подтвердить, что данный Акт аннулирован и претензий к нам нет. А так же снять ограничения с банковского счета нашей организации по предъявленному Акту в течение 3 рабочих дней с момента получения данного письма (в случае если не приняли вовремя и оно есть)».

Это письмо отправьте в ответ на Акт и прикрепите все четыре документа, которые подтверждают факт отправки, получения, принятия отчета.

Далее следите за ответом налоговой, регламент ответа составляет до 30 рабочих дней, но по опыту, налоговая реагирует гораздо быстрее, сохраните этот ответ, чтобы оперировать данными при дальнейших действиях.

Дальше могут возникнуть проблемы с отделом недоимки, лучше позвонить или отправить такое же письмо и в их адрес.

В завершение хотелось добавить, что эта проблема до сих пор существует, несмотря на то, что программа налоговой стала работать гораздо быстрее, этот алгоритм вы можете использовать при возникновении и такой проблемы. Изменилось место учета налогоплательщика в связи со сменой юридического адреса организации, отчет сдан по сроку в налоговую, где вы состояли на учете, пока в налоговой инспекции программа в связи с техническими проблемами принимала этот отчет, место учета изменилось и образовалось нарушение срока отправки в действующую налоговую. Подтвердите теми же документами.