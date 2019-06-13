Как проходят суды по несчастным случаям на производстве

В трудовом праве есть вопросы, ответы на которые лучше бы всегда оставались теоретическим знанием, не применяемым на практике. Речь идет о несчастных случаях (НС) на производстве. Нарушение техники безопасности, усталость, заболевания, действия третьих лиц, в том числе противоправные, — все это, увы, нередко приводит к производственным ЧП: от легких травм до смертельных исходов. И работодателю приходится проводить расследование причин и обстоятельств несчастного случая, чтобы правильно квалифицировать произошедшее. При этом нередко ФСС пытается оспорить выводы работодателя и отказывает в зачете выплат, связанных с несчастным случаем, поскольку эксперты фонда не усмотрели признаков НС на производстве. Анализ некоторых споров с участием ФСС в части квалификации несчастных случаев как производственных — в этой статье.

Несчастный случай как основание для расследования

О том, что такое несчастный случай, многие скажут, не заглядывая в закон: это неожиданное (незапланированное) событие, которое повлекло за собой негативные последствия — травму или смерть потерпевшего (потерпевших).

Примерно так же определяет это и законодатель: НС — событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законом случаях и которое повлекло необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть (ч. 1 ст. 227 ТК РФ, абз. 10 ст. 3 Закона № 125-ФЗ).

При этом в трудовом законодательстве различают два вида несчастных случаев (ст. 229.2 ТК РФ): на производстве (производственный); не связанный с производством.

Для определения вида НС используются как критерии, установленные в ст. 227 ТК РФ, так и признаки «непроизводственных» несчастных случаев из ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ. Выводы же делаются при расследовании специальной комиссией, которую обязан незамедлительно собрать работодатель (ч. 1 ст. 229 ТК РФ), — при условии, что такой случай подпадает под специальные критерии, указанные в ст. 227 ТК РФ, в частности:

пострадавший — работник или иное лицо, которое участвовало в производственной деятельностиработодателя; получены телесные повреждения (травмы), иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших; последствия вызваны воздействием внешних факторов, таких как укусы насекомых, ожоги, поражение электротоком, молнией, излучением, тепловой удар, ожог, обморожение, авария, разрушение здания — см. ч. 3 ст. 227 ТК РФ; обстоятельства происшедшего свидетельствуют о вероятном производственном характере события— оно произошло в рабочее время на территории работодателя, в командировке, по пути следования на работу в служебном транспорте или есть иные признаки, указанные в ч. 3 ст. 227.

Однако нередко выводы комиссии и ФСС о природе и виде несчастного случая расходятся. Тогда весьма вероятно возникновение судебного спора, особенно если эксперты фонда считают случай непроизводственным. И как показывает анализ судебных споров, вероятность подобных выводов экспертов ФСС повышается при определенных факторах, связанных как с личностью пострадавшего, так и с обстоятельствами происшедшего.К сожалению, многообразие возможных обстоятельств НС и доводов ФСС не позволяет рассмотреть их в рамках одной статьи, потому остановимся на двух из них:

общее заболевание у пострадавшего как причина несчастного случая;

связь случая с выполнением трудовых обязанностей, в частности на территории работодателя, или выполнением задания.

Травма на территории работодателя. Кто виноват?

Выше упоминалось, что одним из признаков НС — то, что пострадавший связан с производственной деятельностью работодателя, например вследствие исполнения трудовых обязанностей или обязательств по гражданско-правовому договору. Но на практике, особенно если все происходит на территории организации, не всегда четко видна грань между участием в производственной деятельности и иными ситуациями, не связанными с работой потерпевшего; потому и возникают споры между разными сторонами несчастного случая.

Например, работник умер из-за травмы, полученной на территории работодателя: он распивал спиртные напитки с клиентами, возникла ссора, один из участников застолья ударил его в висок, работник упал, ударившись правой височной областью головы о поверхность пола, в дальнейшем (уже дома) ему резко стало плохо и он скончался в больнице. Обидчик был осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФза причинение смерти по неосторожности. Комиссия, созданная работодателем, сделала вывод о непроизводственном характере несчастного случая; инспектор ГИТ пришел к обратному выводу, но ФСС это оспорил, отказавшись признать случай страховым. Суд согласился с выводами фонда, поскольку сам по себе факт получения травмы на территории работодателя в течение рабочего времени не имеет значения, ведь конфликт между сотрудником и клиентом на территории работодателя, в ходе которого были причинены телесные повреждения, нельзя связать с производством и выполнением трудовых функций (Апелляционное определение Воронежского областного суда от 23.08.2018 по делу № 33-5740/2018).

Как видим, выводы суда основывались на том, что в должностные обязанности работника не входило распитие спиртных напитков с клиентами, а травма получена именно в результате возникшей во время «посиделок» драки, которая, разумеется, никак не могла быть частью служебного (рабочего) задания.

Но что если работник получил травму в ходе исполнения обязанностей?

Так, А. получил ожоги на территории работодателя, случай посчитали связанным с производством. Эксперты ФСС отказались признавать его страховым, принимать к зачету выплаты пострадавшему, так как согласно рабочему заданию А. было поручено выполнение операции по подготовке бирок на продукцию. Необходимости посещения помещения, где произошло возгорание одежды, у потерпевшего не было. Потому фонд пришел к выводу об отсутствии подтверждения того, что пострадавший в момент НС выполнял работу в интересах работодателя (что его действия были связаны с производственной деятельностью работодателя); нахождение пострадавшего на месте происшествия не объяснялось исполнением им трудовых обязанностей.

Суд отклонил доводы фонда, указав, что квалифицирующими признаками страхового случая как производственного являются:

факт повреждения здоровья, подтвержденный в установленном порядке;

принадлежность пострадавшего к кругу застрахованных;

наличие причинно-следственной связи между фактом повреждения здоровья и несчастным случаем на производстве или воздействием вредного производственного фактора.

Установление иных обстоятельств для признания такого случая страховым законодательством РФ не предусмотрено.

Обстоятельства, когда несчастный случай признается не связанным с производством, указаны в ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ, их перечень является исчерпывающим, но таких обстоятельств по делу не установлено.

А. признан лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию; несчастный случай произошел на территории работодателя при выполнении действий, обусловленных трудовыми отношениями с ним. И поскольку установленные обстоятельства не опровергнуты, выводы ФСС неправомерны.

Доводы ФСС о том, что в момент несчастного случая А. не исполнял свои трудовые обязанности, со ссылками на слова работников общества суд отверг, так как действующее законодательство не содержит запрета для признания несчастным случая, связанного с производством, даже если в момент НС работник непосредственно не был вовлечен в производственный процесс (Постановление АС ЗСО от 20.07.2018 № Ф04-1727/2018 по делу № А27-20293/2017).

Как видим, исполнение пострадавшим трудовых (служебных) обязанностей, даже косвенное вовлечение его в производственный процесс является одним из основных признаков производственного НС. И «срабатывает» такой признак даже при отсутствии оформленного по правилам допуска к работе.

Так, С. должен был приступить к работе машиниста погрузчика на дорожно-строительном участке после межвахтового отдыха, но к 7.00 (к началу смены) опоздал. Потому, когда прибыл тягач в 15.00, начальник смены распорядился отогнать погрузчик С. на другой участок. Прибывший С., узнав о задании начальника, приступил к его выполнению, но упал и получил травму головы. Комиссия посчитала это производственным НС.

Но ФСС отказался признавать случай страховым, поскольку С. не имел официального допуска к работе, приступил к ней самостоятельно. До начала смены все механизаторы должны пройти процедуру выпуска техники на линию, медицинское освидетельствование, повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте, а также получить путевой лист транспортного средства. Пострадавший С. этого не сделал из-за опоздания.

Суды опять не согласились с фондом: в данном случае для квалификации НС на производстве как страхового имеет значение лишь то, что событие, в результате которого застрахованный получил повреждение здоровья, произошло в рабочее время и в связи с выполнением застрахованным действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

На момент несчастного случая действия работника и его местонахождение были обусловлены выполнением работы в интересах работодателя; пострадавший относился к лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, подлежал обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а обстоятельства, при которых НС могут квалифицироваться как не связанныес производством, не установлены (Постановление АС ЗСО от 08.02.2017 № Ф04-7020/2017 по делу № А75-4437/2016).

Как видим, в данном примере против доводов ФСС сработало то, что работник хоть и не имел допуска к началу смены, но действовал во исполнение указаний начальника, выполнял служебное задание. И выполнение указаний работодателя принимается во внимание судами даже тогда, когда это напрямую не прописано в должностных инструкциях.

Например, Б. получила травму на спортивных соревнованиях, которая комиссий по расследованию была признана производственным НС. Фонд, однако, вынес противоположное решение: Б. является судебным приставом (государственным гражданским служащим), а участие в спортивных соревнованиях не относится к исполнению обязанностей по обеспечению деятельности судов. Значит, Б. участвовала в соревнованиях добровольно, вне рамок служебного контракта. ФСС отказал в зачете сумм, выплаченных работодателем Б.

Суд признал выводы ФСС необоснованными, так как травма, ставшая причиной временной нетрудоспособности Б., была получена во время участия в спортивных соревнованиях, куда ее направило Управление ФССП по Приморскому краю в порядке служебной командировки. Таким образом, Б. действовала в рамках служебного контракта, в интересах работодателя. При этом суды учли, что в круг профессиональных обязанностей Б. входит поддержание уровня квалификации, необходимой для надлежащего исполнения должностных обязанностей судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, что реализуется в том числе посредством участия в соревнованиях по комплексному единоборству, проводимых ФССП (Постановление АС ДВО от 18.08.2017 № Ф03-3170/2017 по делу № А51-29461/2016).

Как видим, опять суды обратили внимание на то, когда именно произошел несчастный случай — если в рамках участия в производственной деятельности работодателя и в его интересах, то детали такого участия уже не будут иметь решающего значения, за исключением, конечно, обстоятельств, с которым в законе связано понятие производственного НС. Но это уже предмет отдельного разговора.

Общее заболевание — причина для отказа?

Примеры различных обстоятельств НС можно рассматривать достаточно долго, но обратим внимание на один весьма важный аспект — некоторые особенности личности потерпевших, в частности, их здоровье, наличие общего заболевания(ий), которое могло послужить причиной несчастного случая.

Чем старше работник, тем выше вероятность проявления хронического заболевания, которое может сыграть роковую роль при НС, например головокружение вследствие резкого скачка артериального давления или притупление внимания. Потому ФСС зачастую считает случаи с такими работниками непроизводственными. Иллюстрацией может послужить пусть и старое, но весьма характерное дело.

К. на рабочем месте во время работы за ЭВМ почувствовала головокружение и упала со стула, в результате чего сломала левую малоберцовую кость, подвернула стопу. Травмы повлекли временную утрату трудоспособности. Комиссия, созданная работодателем, квалифицировала случившиеся как несчастный случай на производстве, однако ФСС не согласился с этим, поскольку травма была получена в результате головокружения, вызванного хроническим заболеванием из-за повышенного артериального давления. Результат — отказ в зачете выплаченных пострадавшей К. сумм.

Суд не согласился с выводами ФСС, поскольку в предмет доказывания по такого рода делам входит установление следующих обстоятельств:

Являлась ли К. застрахованным лицом? Исполнял ли работник во время события обязанности по трудовому договору? Получил ли в результате события работник повреждение здоровья, повлекшее временную утрату им профессиональной трудоспособности?

Данные обстоятельства, как и факт наступления НС, подтверждаются приказом о создании комиссии для расследования несчастного случая, протоколами опроса потерпевшей и сотрудников — очевидцев общества, протоколом осмотра места несчастного случая, медзаключением, справкой о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве, актом о НС на производстве и другими документами, листками нетрудоспособности.

Для квалификации НС на производстве как страхового имеет значение лишь то, что событие, в результате которого застрахованный получил повреждение здоровья, произошло в рабочее время и в связи с выполнением застрахованным действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. Установление иных обстоятельств для признания такого случая страховым законодательством РФ не предусмотрено.

Материалами дела подтверждается, что перелом конечности произошел не вследствие высокого артериального давления, а в результате падения и удара о твердую поверхность. Причины, приведшие к падению работника, и последующей травме не имеют правового значения для квалификации произошедшего случая как страхового (Постановление ФАС МО от 04.08.2014 № Ф05-8034/2014 по делу № А40-154177/13-59-1264).

Аналогичный вывод содержится в Постановлении АС МО от 21.11.2016 № Ф05-17616/2016 по делу № А40-66826/2016: из-за плохого самочувствия работник потерял сознание и получил травму. ФСС отказался считать случай страховым, так как произошел он вследствие общего заболевания потерпевшего. Суд отклонил доводы фонда, ведь НС с работником общества произошел в течение рабочего времени на территории работодателя, а обстоятельств, указанных в ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ, в рассматриваемом случае не установлено. При этом апелляционный суд и суд округа дополнительно отметили, что в названной норме перечень причин исчерпывающий.

Заболевание исключает «производственность» НС, только когда является основной его причиной, а не одним из факторов, который привел к несчастному случаю.

Не помогли доводы о травме вследствие заболевания и в другом споре: работник косил траву, упал, натолкнулся на острие косы и скончался. ФСС считал это следствием возможного опьянения и инфаркта миокарда, а выводы инспектора ГИТ неверными. Суд отклонил доводы фонда, поскольку по результатам экспертизы невозможно сделать выводы о времени возникновения инфаркта — до или вследствие травмы и травматического шока, состояние алкогольного опьянения не было подтверждено (Апелляционное определение ВС Республики Мордовия от 26.06.2018 по делу № 33-1197/2018).

Вероятно, выводы ФСС в рассмотренных примерах были вызваны неверным прочтением абз. 2 ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ, в соответствии с которым не считается производственным несчастным случаем смерть вследствие общего заболевания. Между тем в указанной норме речь идет о заболевании как основной причине смерти, а не как одном из факторов, способствующих несчастному случаю.

Например, суд согласился с выводами комиссии и инспектора ГИТ о том, что несчастный случай не является производственным, так как в соответствии с медицинским заключением работник страдал общим заболеванием, которое и стало причиной смерти. Сам по себе факт смерти работника на рабочем месте не дает оснований считать, что его смерть наступила при исполнении трудовых обязанностейи связана с производственной деятельностью, ведь смерть от общего заболевания могла наступить и в другое время, в том числе не при исполнении трудовых обязанностей (Апелляционное определение ВС Чувашской Республики от 26.07.2017 по делу № 33-3840/2017).

Как видим, заболевание исключает «производственность» НС только тогда, когда является основной его причиной, а если оно — лишь один из факторов, который привел к несчастному случаю, и есть иные признаки несчастного случая на производстве, то наличие общего заболевания уже не играет роли.

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Мы рассмотрели некоторые примеры, связанные с квалификацией несчастных случаев как производственных. Многообразие жизненных ситуаций и обстоятельств не всегда облегчает задачу квалификации, потому важно ориентироваться при расследовании в том числе на выводы судебной практики по аналогичным делам, а также учитывать все обстоятельства происшедшего, прежде всего его связь с производственной деятельностью работодателя. Главное в расследовании НС на производстве — своевременность, оперативность и внимательность.

Источник: «Руководитель бюджетной организации»