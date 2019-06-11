Включаем в совладельцы сотрудников. Как не навредить себе?

Любой бизнес рано или поздно сталкивается с необходимостью смены оперативного руководителя. Собственники-основатели со временем отходят от решения текущих вопросов, уступая место наёмным, молодым и дерзким менеджерам. Нередко для создания дополнительной мотивации этот процесс сопровождается наделением управленцев долей в компании.С точки зрения повышения вовлечённости и заинтересованности менеджера в бизнесе — шаг, безусловно, верный, считают специалисты TaxCoach.

Однако, доверяя наемным директорам решение операционных вопросов, необходимо сохранить возможность в любой момент обратить процесс передачи полномочий и прав владения. Ведь никто не гарантирует, что получив долю в бизнесе, новый совладелец не решит пойти поработать где-то еще.

Показываем на реальном примере, как была обеспечена зависимость владения долями от выполнения наемным работником своей трудовой функции в одном из наших проектов. Важно: включение в совладельцы было обусловлено участием в управлении. Соответственно, при увольнении сотрудника из компании должны быть основания для лишения его доли. Решение задачи схематично выглядит так:

Управление группой компаний осуществляется на уровне Управляющей компании (УК), которая выполняет функции единоличного исполнительного органа в операционном секторе. В рамках УК и был реализован план собственников о постепенной передаче руководства и частичного владения бизнесом наемным руководителям.

В предлагаемой модели участниками ООО «УК» стали наемные руководители (финансовый директор, коммерческий директор, директор по строительству). Это позволило им принимать юридически значимые решения, ощущая себя совладельцами, а также обеспечило их финансовую мотивацию в виде дивидендов, распределяемых на уровне УК.

Независимо от того, кто из руководителей будет назначен директором ООО «УК», наиболее важные текущие решения принимаются коллегиальным исполнительным органном Общества — Правлением, состоящим из всех руководящих сотрудников. Это позволяет каждому из них набираться опыта в управлении, а собственникам бизнеса гарантирует, что принимаемые решения будут обсуждены, обдуманы и взвешены всеми руководителями. Таким образом, в дальнейшем есть возможность выбора из них наиболее эффективных и полезных для бизнеса.

Для контроля за деятельностью директоров направлений и для участия в принятии наиболее важных решений в УК создан Совет директоров исключительно из собственников бизнеса. Совет директоров принимает решение о назначении членов Правления, что позволяет в любой момент отдалить от управления компанией руководителей, злоупотребляющих своим положением.

Это не лишает наемного руководителя доли в УК. А значит, даже не работая на благо бизнеса, он сохраняет право на получение дивидендов...

Поэтому каждому из участников ООО УК выдан опцион на продажу своей доли в уставном капитале самому Обществу по заранее определенной цене.

Опцион на заключение договора купли-продажи доли представляет собой безотзывную оферту и составляется в нотариальной форме, поскольку сделка, направленная на отчуждение доли, подлежит нотариальному удостоверению (п. 11 ст. 21 Закона «Об ООО» и п. 5 ст. 429.2. ГК РФ). Опцион позволяет в одностороннем порядке забрать долю у бывшего сотрудника, поскольку для его реализации (акцепта) текущий владелец доли не требуется.

В данном случае реализация опциона была обусловлена потерей участником статуса члена правления. Если Совет директоров по каким-то причинам принимает решение исключить менеджера из коллегиального органа управления, у ООО «УК» появляется право выкупить долю в своём уставном капитале.

Еще одна проблема — Совет директоров в любом Обществе избирается общим собранием участников. А значит, управленцы-участники могут просто исключить собственников из Совета директоров, лишив их права назначать Правление.

Избежать её можно, если устав УК предусматривает, что решение о смене членов Совета директоров может быть принято только единогласно всеми участниками Общества. Таким образом, если «взбунтуется» кто-то один, изменить состав СД и повлиять на право собственников исключить кого-либо из Правления, он не сможет.

Если же речь пойдет о коллективном сговоре, то операционной сектор (во владение которым наемный директорат не включен) просто откажется от услуг управляющей компании, и руководители будут выключены из бизнеса полностью.

С одной стороны, собственники бизнеса наделили сотрудников полномочиями и долями в ООО, повысив их мотивацию. С другой — создали условия, при которых мотивация существует только при условии работы топ-менеджера в компании, поскольку владение долей непосредственно связано с выполнением функций управленца.