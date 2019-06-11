Как налоговики применили ст. 54.1 НК к «физику»

Суровый инвестор из Челябинска.

Любопытный судебный кейс. Применение ст. 54.1 НК РФ к «физику» который осуществлял операции с ценными бумагами.

Если кратко. «Физиком» в режиме переговорных сделок были совершены сделки по продаже облигаций Татфондбанка (в момент совершения операций банк проходил процедуру санации, и его облигации резко упали в цене) в пользу родного брата и обратной покупки в течение одного часа этих же облигаций, в том же количестве. Кстати говоря, подобный трюк он проделывает уже второй раз. Первая схема была проще и тоже не прокатила (Решение Калининского районного суда г. Челябинска по делу № 2а-1126/2019).

Налоговики установили, что на дату совершения сделки наш герой знал о полученных им доходах и их реальных размерах. Соответственно, единственной целью совершения операций по продаже и обратной покупке ценных бумаг являлась незаконная минимизация доходов в целях налогообложения. Совершение спорных операций позволило «физику» скорректировать размер полученных доходов, а также полученных расходов (убытков) за налоговый период, и у него появилась возможность «вывести» из-под налогообложения значительную часть доходов, полученных за налоговый период (на минуточку, эти расходы составили 1 млрд. рубликов).

Суд указал, что, вступая во взаимоотношения с родным братом, «физик» осознавал, что формальная реализация ценных бумаг, не предполагала перехода права собственности на указанные ценные бумаги, то есть являлась мнимой сделкой, не порождающей последствий. Об этом, безусловно свидетельствует обратный выкуп ценных бумаг по более высокой цене, в течение одного часа (без брокера явно не обошлось).

Кроме того, в налоговых правоотношениях недопустима фикция, которая позволяла бы недобросовестным налогоплательщикам с помощью инструментов, используемых в гражданско-правовых отношениях, и искусственной юридической конструкции создавать ситуацию формального наличия права на получение налоговой экономии путем предоставления документов, оформляющих номинальное движение денежных средств.

Финита ля комедия!