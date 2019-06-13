Проводки по договору цессии в бухгалтерском учете у каждой из сторон сделки будут отличаться. Такой договор заключается между цедентом и цессионарием в случае, когда дебитор не возвращает деньги за товары (работы, услуги или по договору займа) длительное время. Рассмотрим, кто является участниками договора и какие проводки в бухучете по договору уступки права требования необходимо сделать каждой стороне и покупателю.

Участники договора уступки права требования

Из названия становится понятно, что договор заключается для того, чтобы один участник договора уступил свое право требования другому участнику. Под правами мы имеем в виду дебиторскую задолженность. Так почему же организации прибегают к таким мерам?

Возьмем, например, организации, ведущие совместную деятельность по договору поставки, оказания услуг или предоставления займа. Иногда спустя некоторое время совместной работы покупатель, несмотря на строгие условия оплаты и штрафные санкции за ее задержку, прописанные в договоре, не перечисляет деньги поставщику.

Поставщик решается путем заключения договора цессии со сторонней фирмой продать свою дебиторку. Он может это сделать, не уведомляя своего партнера-должника (ст. 382, 384, 385 ГК РФ).

При заключении договора уступки права требования сторонами сделки выступают следующие участники:

продавец (цедент);

покупатель (цессионарий).

Должнику, т. е. организации, не желающей погашать свою кредиторку, направляют письмо, где указывают данные нового кредитора и реквизиты договора цессии, на основании которого к нему перешла задолженность.

После подписания договора цедент передает цессионарию все первичные документы. Они будут подтверждением купленной задолженности.

К таким документам относят:

договор поставки (оказания услуги или займа);

товарные накладные, акты, счета-фактуры и т. п.;

акт сверки между цедентом и должником.

После этого участникам сделки необходимо сделать соответствующие проводки по договору цессии в бухгалтерском учете.

Учет по договору цессии у цедента и оплата

Примеры проводок по договору цессии у цедента рассмотрим ниже.

Пример

ООО «Мечта» реализовало по договору поставки товара ООО «Люмия» метизы на 246 750 руб., в т. ч. НДС 20%. Покупная стоимость метизов равна 153 550 руб.

ООО «Мечта» подписало договор цессии с ООО «Фиалка». Сумма дебиторки составляет 228 690 руб., в т. ч. НДС 20% — 38 115 руб. Для корректного составления договора ООО «Фиалка» оплачивает консультацию юристов на 1500 руб.

Бухгалтерские проводки по договору цессии у цедента.

Проводки Сумма Операция Дт 62 Кт 90.1 246 750 Проданы метизы Дт 90.3 Кт 68.2 41 125 Начислен НДС (246 750 × 20/120) Дт 90.2 Кт 41 153 550 Себестоимость метизов Дт 90.9 Кт 99 52 075 Получена прибыль по договору поставки (246 750 — 41 125 — 153 550) Дт 76 Кт 91.1 228 690 Продажа долга Дт 91.2 Кт 62 246 750 Списываем дебиторку Дт 99 Кт 91.9 18 060 Получен убыток по переуступке дебиторки (246 750 — 228 690)

ООО «Фиалка» перечисляет по договору ООО «Мечта» 228 690 руб., в т. ч. НДС 20%.

Оплата по договору цессии — проводки:

Дт 51 Кт 76 228 690 Поступила оплата от ООО «Фиалка»

В случае если переуступка долга происходит до наступления предусмотренного договором срока платежа, убыток, полученный от переуступки для целей налогообложения прибыли, учитывается в особом порядке (п. 1 ст. 279 НК РФ).

Договор цессии — проводки у цессионария

Так как цессионарий не приобретал товары, услуги, а только купил дебиторку, то учитывать ее он будет как финансовое вложение. И в процессе его формирования он имеет право включать в затраты и сумму покупаемого долга, и сопутствующие расходы. К таким расходам можно отнести услуги посредников, а также любые понесенные затраты, связанные с покупкой данного актива (пп. 8, 9 ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н).

Продолжение примера

Договор цессии — проводки у цессионария:

Оплата по договору цессии — проводки у должника

После рассмотрения, как осуществляется бухгалтерский учет по договору цессии у цедента и цессионария, посмотрим на учет должника. Как заключенный договор уступки права требования отразится на его бухучете?

Для начала вспомним, что должника только уведомляют о продаже его долга. Он не подписывает никаких документов, связанных с передачей долга. В его бухгалтерском учете меняется только аналитика имеющегося у него долга, т. е. наименование кредитора (получателя денег).

Продолжение примера

Проводки Сумма Операция Дт 41 Кт 60 246 750 Поставка метизов от ООО «Мечта» Дт 60 Кт 60 246 750 Согласно полученному письменному уведомлению о продаже долга необходимо внести корректировки в аналитику. Перевести долг с ООО «Мечта» на ООО «Фиалка» Дт 60 Кт 51 246 750 Погашена задолженность перед ООО «Фиалка»

***

Для некоторых организаций продажа дебиторки является чуть ли не единственным методом востребования своих денег за проданные товары, оказанные услуги, выданный заем. Например, если ваш покупатель просрочил все выплаты, а вы не хотите отстаивать свои права в суде и при этом готовы к некоторым финансовым потерям, то подобные договоры — то, что нужно. Для других же, более уверенных в собственных правовых возможностях организаций заключение подобных договоров — один из способов увеличения своих активов. Но не стоит забывать, что купленная задолженность может и не быть погашена, ведь никто не может гарантировать, что должник выполнит все свои обязательства. И поэтому такого рода вложения весьма рискованны.