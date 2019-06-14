Учет материальных потерь и затрат: когда инспекторы не придерутся к налогу на прибыль

Разрушение объектов недвижимости, поломки и аварии собственности юридических лиц, затраты на ремонт — как отражать все эти убытки и затраты в налоговом учете. Эта статья в помощь налогоплательщику.

Объект недвижимости, принадлежащий организации на праве собственности, сгорел. Можно ли учесть в составе расходов по налогу на прибыль убытки в виде остаточной стоимости пришедших в негодность объектов ОС, определенной по данным налогового учета?

Организация имеет право учесть в составе расходов по налогу на прибыль убытки в виде остаточной стоимости пришедших в негодность вследствие пожара объектов основных средств, определенной по данным налогового учета, что соответствует позиции официальных органов по данному вопросу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ в целях главы 25 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности, потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с абзацами 1 и 2 статьи 313 НК РФ налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета.

Таким образом, из системного анализа вышеприведенных норм НК РФ следует, что в случае, если убытки от пожара подтверждены соответствующими документами, выданным и уполномоченными органами, то организация имеет право учесть их в составе расходов по налогу на прибыль. В частности, убытки в виде остаточной стоимости пришедших в негодность вследствие пожара объектов основных средств.

Рассмотрим разъяснения официального органа по данному вопросу. Так, в Письме Минфина России от 29.12.2015 № 03-03-06/1/77005 указывается, что расходы (убытки) в виде остаточной стоимости пришедших в негодность вследствие пожара объектов основных средств, определенной по данным налогового учета, могут быть учтены в составе налоговой базы при расчете налога на прибыль организаций на основании положений статьи 265 НК РФ. При этом для признания материальных потерь от пожара в качестве внереализационных расходов, уменьшающих полученные доходы в целях налогообложения прибыли, должны быть оформлены справка Государственной противопожарной службы МЧС России, протокол осмотра места происшествия и акт о пожаре, которым устанавливается причина возгорания. Кроме того, материальные потери должны быть подтверждены актом инвентаризации, в котором фиксируется стоимость утраченного имущества. Факт отсутствия виновных лиц подтверждается справкой о прекращении уголовного дела.

Обращаем внимание, что судебной практики по данному вопросу не сложилось. Таким образом, исходя из системного анализа норм и позиции Минфина России, следует вывод, что в рассматриваемой ситуации организация имеет право учесть в составе расходов по налогу на прибыль убытки в виде остаточной стоимости пришедших в негодность вследствие пожара объектов основных средств, определенной по данным налогового учета.

Организация вправе учесть в целях налогообложения прибыли расходы на ГСМ для данной машины в фактически потребленном размере, фиксируемом в первичном учетном документе, разработанном организацией.

На основании подпункта 11 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы налогоплательщика на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта). Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством РФ.

НК РФ не предусмотрено нормирование указанных расходов, а также не установлены правила определения обоснованности таких расходов. Вместе с тем при определении обоснованности произведенных затрат на приобретение топлива для служебного автомобиля налогоплательщик вправе учитывать Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие Распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ23-р.

В данном случае ручная снегоуборочная машина не является автомобилем, однако подход Минфина России, приведенный выше, следует применять по аналогии: требований о нормировании расходов на ГСМ для такой машины глава 25 НК РФ не устанавливает.

Исходя из части 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным руководителем экономического субъекта. При этом каждый первичный учетный документ должен содержать все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 данного Закона.

Учитывая данную норму, организации следует разработать первичный учетный документ для учета расходов на бензин в отношении ручной снегоуборочной машины. Таким образом, организация вправе учесть в целях налогообложения прибыли расходы на ГСМ для данной машины в фактически потребленном размере, фиксируемом в первичном учетном документе, разработанном организацией.