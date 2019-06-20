Важные изменения по налогу на имущество для организаций и физических лиц

Налог на имущество уплачивают организации и физические лица. Для тех и других в НК РФ имеются отдельные главы, регламентирующие этот вопрос. В данные главы внесены изменения Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Он опубликован на портале www.pravo.gov.ru 15.04.2019 и некоторые из поправок действуют уже с этой даты.

Но некоторые, например отмена представления авансовых расчетов за отчетные периоды для организаций, вступят в силу позже, о чем мы расскажем в статье.

По какой стоимости организации определят облагаемую базу по налогу на имущество?

Уточнен порядок определения налоговой базы по налогу на имущество. До сих пор в п. 2 ст. 375 НК РФ было предусмотрено, что эта база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года налогового периода, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 378.2 НК РФ.

Но Федеральным законом № 63-ФЗ уточнено, что данная база должна определяться как кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января года налогового периода.

Авансовые расчеты по налогу на имущество признаны лишними

С 01.01.2020 будет упрощено представление отчетности плательщиками налога на имущество организаций. Сейчас они представляют не только декларацию по этому налогу по истечении налогового периода, но и расчеты по авансовым платежам после каждого отчетного периода (ст. 386 НК РФ).

С указанной даты обязанность представлять расчеты по авансовым платежам отменяется Федеральным законом № 63-ФЗ.

Можно будет объединять отчетность по налогу на имущество

Еще одно упрощение для плательщиков налога на имущество обозначено в новом п. 1.1 ст. 386 НК РФ. Предусмотрено, что с 01.01.2020 налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества на территории субъекта РФ, вправе будет представлять декларацию в отношении всех таких объектов в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по субъекту РФ.

Новшество позволит консолидировать отчетность по налогу на имущество организаций. ФНС должна своевременно разработать форму уведомления о таком выборе. Оно представляется ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется такой способ представления отчетности. В течение налогового периода этот способ изменять нельзя.

Если разработка налоговиками формы названного уведомления затянется, налогоплательщик вправе представить его в произвольной форме с указанием налогового периода, за который будет применяться соответствующий порядок представления декларации (п. 7 ст. 3 Федерального закона № 63-ФЗ).

Как налоговики определят облагаемую базу по налогу на имущество для физических лиц?

По налогу на имущество физических лиц тоже уточнен порядок определения налоговой базы. До сих пор в п. 1 ст. 403 НК РФ было предусмотрено, что эта база в отношении каждого объекта налогообложения определяется как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года налогового периода, с учетом особенностей,предусмотренных ст. 403.

Уточнено, что данная база должна (с даты публикации Федерального закона № 63-ФЗ) определяться как кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января года налогового периода.

Уже можно применять повышенный вычет по налогу на имущество для многодетных семей

В пунктах 3 — 6 ст. 403 НК РФ приведены размеры необлагаемых вычетов по налогу на имущество физических лиц в зависимости от вида объекта обложения этим налогом.

Теперь возможности применения соответствующих вычетов увеличены для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (новый п. 6.1 указанной статьи). Если объект налогообложения принадлежит такому физическому лицу, то налоговая база в отношении этого объекта уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Как и основная часть вычета, этот вычет для многодетных предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) и в том же порядке (см. п. 6 и 7 ст. 407 НК РФ), который установлен для получения льготы по данному налогу, в частности в случае непредставления в налоговый орган соответствующего заявления, уведомления.

Новый вычет действует с момента публикации Федерального закона № 63-ФЗ, но распространяется на правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 года. То есть о данной льготе можно заявить в отношении 2018 года, налог за который надо будет уплачивать осенью 2019 года.

Сообщать о льготах по налогу на имущество можно позднее

В настоящее время уведомление о выбранных объектах обложения налогом на имущество физических лиц, в отношении которых предоставляется льгота, налогоплательщик должен представлять в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного объекта применяется льгота. Уже в отношении налогового периода 2020 года можно будет представлять уведомление и на два месяца позднее, то есть по 31 декабря предшествующего применению налогового вычета года, первый раз — по 31.12.2019 (п. 7 ст. 407 НК РФ в новой редакции).

Поправка позволит налогоплательщикам своевременно сообщать налоговикам об объектах обложения налогом на имущество, права на которые возникли в течение последних двух месяцев года.

При этом утратил силу абз. 2 п. 7 ст. 407 НК РФ. Он содержал запрет на представление уточненного уведомления с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в налоговом периоде предоставляется льгота, если крайняя дата представления уведомления уже истекла. Теперь запрет отменен, то есть уточненное уведомление можно будет представлять.

Как физическому лицу рассчитать налог на имущество по уничтоженному объекту?

Со дня опубликования Федерального закона № 63-ФЗ урегулирован вопрос об исчислении налога в отношении объектов, прекративших существование, в том числе в результате сноса или уничтожения (ст. 408 НК РФ дополнена п. 2.1). В таких случаях исчисление налога прекращается с 1го числа месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения на основании заявления, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.

С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта. Если такие документы в налоговом органе отсутствуют, он, исходя из информации, указанной в заявлении налогоплательщика, запрашивает сведения, подтверждающие факт гбели или уничтожения объекта, у лиц, у которых имеются эти сведения.

Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа, исполняет запрос в течение семи дней со дня его получения или в тот же срок сообщает о причинах неисполнения запроса. Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении сведений по запросу и о необходимости представления подтверждающих документов.

Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения и порядок ее представления должны быть утверждены ФНС. Пока эта форма не утверждена, можно воспользоваться рекомендуемой, предусмотренной Письмом ФНС России от 14.11.2018 №БС-4-21/22148 (см. Письмо ФНС России от 17.04.2019 №БС-4-21/7176@), или направить заявление в произвольной форме с указанием месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения (п. 8 ст. 3 Федерального закона № 63-ФЗ)