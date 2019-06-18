Бухучет расчетов с учредителями, участниками и акционерами

Организациям приходится проводить расчеты не только с контрагентами, но и с учредителями. Для этих целей предназначен одноимённый счет 75. Рассказываем, как его использовать для учета расчетов с учредителями (участниками, акционерами).

Что отражают на счете 75

Его используют для обобщения данных о всех видах расчетов с учредителями, участниками организации. Это могут быть акционеры АО, участники полного товарищества, члены кооператива и т. п. На счете 75 отражают операции:

по вкладам в уставный (складочный) капитал организации;

по выплате доходов (дивидендов) и др.

Унитарные предприятия — ГУПы и МУПы — применяют этот счет для учета всех видов расчетов с госорганами и органами местного самоуправления, уполномоченными на их создание.

Характеристика счета

В балансе счет 75 «Расчеты с учредителями» активно-пассивный. То есть всё зависит от типа задолженности по этому счету. Он допускает наличие задолженности как по его дебету, так и по кредиту.

Пример Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал отражают по Дт 75, а задолженность организации по выплате дохода участникам — по Кт 75. То есть ( То есть ( приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н ): в первом случае сальдо по Дт 75 в бухгалтерском балансе будет отражено в активе по строке 1230 «Дебиторская задолженность»;

во втором кредитовый остаток счета 75 — в пассиве по строке 1520 «Кредиторская задолженность».

Субсчета

Для учете расчетов с учредителями можно открыть субсчета. Например:

75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»;

75-2 «Расчеты по выплате доходов» и др.

Далее раскроем каждый субсчет вместе с типовыми проводками по учету расчетов с учредителями и участниками.

Учет расчетов с учредителями (участниками) по вкладам в уставный (складочный) капитал

Это субсчет 75-1.

При создании акционерного общества по Дт 75 в корреспонденции со счетом 80 «Уставный капитал» берут на учет задолженность по оплате акций.

При фактическом поступлении вкладов учредителей в виде денежных средств делают записи по Кт 75 в корреспонденции со счетами по учету денежных средств.

Вклады в виде материальных и иных ценностей (кроме денег) оформляют записями по Кт 75 в корреспонденции со счетами:

08 «Вложения во внеоборотные активы»;

10 «Материалы»;

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и др.

В аналогичном порядке отражают расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал с учредителями (участниками) организаций других организационно-правовых форм. При этом запись по Дт 75 — Кт 80 делают на всю величину уставного (складочного) капитала, объявленную в учредительных документах.

Когда акции организации продаются по цене, превышающей номинальную их стоимость, полученную разницу между продажной и номинальной стоимостью относят в Кт 83 «Добавочный капитал».

Унитарные предприятия применяют субсчет 75-1 для учета расчетов с государственным ил местным органом по имуществу, переходящему им на баланс на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Это происходит:

при создании предприятия;

пополнении его оборотных средств;

изъятии имущества.

Данные предприятия именуют данный субсчет «Расчеты по выделенному имуществу». Учетные записи по нему производят в общем порядке.

Учет расчетов с учредителями (участниками) по выплате им доходов

Это субсчет 75-2.

Начисление доходов от участия в организации отражают по Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и Кт 75. При этом начисление и выплату доходов работникам организации, входящим в число его учредителей (участников), учитывают на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Выплату начисленных доходов отражают по Дт 75 в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

При выплате доходов от участия в организации её продукцией (работами, услугами), ценными бумагами и т. п. в бухучете производят записи по Дт 75 в корреспонденции со счетами учета продажи соответствующих ценностей.

Налог на доходы от участия в организации, подлежащий удержанию у источника выплаты, учитывают по Дт 75 — Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Субсчет 75-2 используют и для отражения расчетов по распределению прибыли, убытка и других результатов по договору простого товарищества. Учетные записи по этим операциям аналогичны общему порядку.

Особенности учета

Аналитический учет по счету 75 ведут по каждому учредителю (участнику). Исключение — учет расчетов с акционерами — собственниками акций на предъявителя.

Учет расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы взаимосвязанных компаний, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведут на счете 75 обособленно.

Какие счета корреспондируют

При учете расчетов с учредителями имеют в виду, что счет 75 корреспондирует со следующими счетами:

По дебету По кредиту 50 Касса 51 Расчетные счета 52 Валютные счета 55 Специальные счета в банках 62 Расчеты с покупателями и заказчиками 68 Расчеты по налогам и сборам 80 Уставный капитал 83 Добавочный капитал 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 91 Прочие доходы и расходы 07 Оборудование к установке 08 Вложения во внеоборотные активы 10 Материалы 11 Животные на выращивании и откорме 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 20 Основное производство 41 Товары 50 Касса 51 Расчетные счета 52 Валютные счета 55 Специальные счета в банках 58 Финансовые вложения 80 Уставный капитал 83 Добавочный капитал 84 Нераспределенная прибыл (непокрытый убыток)