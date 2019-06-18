Бухучет расчетов с учредителями, участниками и акционерами

Организациям приходится проводить расчеты не только с контрагентами, но и с учредителями. Для этих целей предназначен одноимённый счет 75. Рассказываем, как его использовать для учета расчетов с учредителями (участниками, акционерами).
Что отражают на счете 75Его используют для обобщения данных о всех видах расчетов с учредителями, участниками организации. Это могут быть акционеры АО, участники полного товарищества, члены кооператива и т. п. На счете 75 отражают операции:
- по вкладам в уставный (складочный) капитал организации;
- по выплате доходов (дивидендов) и др.
Характеристика счетаВ балансе счет 75 «Расчеты с учредителями» активно-пассивный. То есть всё зависит от типа задолженности по этому счету. Он допускает наличие задолженности как по его дебету, так и по кредиту.
ПримерТо есть (приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н):
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал отражают по Дт 75, а задолженность организации по выплате дохода участникам — по Кт 75.
- в первом случае сальдо по Дт 75 в бухгалтерском балансе будет отражено в активе по строке 1230 «Дебиторская задолженность»;
- во втором кредитовый остаток счета 75 — в пассиве по строке 1520 «Кредиторская задолженность».
СубсчетаДля учете расчетов с учредителями можно открыть субсчета. Например:
- 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»;
- 75-2 «Расчеты по выплате доходов» и др.
Учет расчетов с учредителями (участниками) по вкладам в уставный (складочный) капиталЭто субсчет 75-1.
При создании акционерного общества по Дт 75 в корреспонденции со счетом 80 «Уставный капитал» берут на учет задолженность по оплате акций.
При фактическом поступлении вкладов учредителей в виде денежных средств делают записи по Кт 75 в корреспонденции со счетами по учету денежных средств.
Вклады в виде материальных и иных ценностей (кроме денег) оформляют записями по Кт 75 в корреспонденции со счетами:
- 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
- 10 «Материалы»;
- 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и др.
Когда акции организации продаются по цене, превышающей номинальную их стоимость, полученную разницу между продажной и номинальной стоимостью относят в Кт 83 «Добавочный капитал».Унитарные предприятия применяют субсчет 75-1 для учета расчетов с государственным ил местным органом по имуществу, переходящему им на баланс на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Это происходит:
- при создании предприятия;
- пополнении его оборотных средств;
- изъятии имущества.
Учет расчетов с учредителями (участниками) по выплате им доходовЭто субсчет 75-2.
Начисление доходов от участия в организации отражают по Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и Кт 75. При этом начисление и выплату доходов работникам организации, входящим в число его учредителей (участников), учитывают на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Выплату начисленных доходов отражают по Дт 75 в корреспонденции со счетами учета денежных средств.
При выплате доходов от участия в организации её продукцией (работами, услугами), ценными бумагами и т. п. в бухучете производят записи по Дт 75 в корреспонденции со счетами учета продажи соответствующих ценностей.
Налог на доходы от участия в организации, подлежащий удержанию у источника выплаты, учитывают по Дт 75 — Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Особенности учетаАналитический учет по счету 75 ведут по каждому учредителю (участнику). Исключение — учет расчетов с акционерами — собственниками акций на предъявителя.
Учет расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы взаимосвязанных компаний, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведут на счете 75 обособленно.
Какие счета корреспондируютПри учете расчетов с учредителями имеют в виду, что счет 75 корреспондирует со следующими счетами:
|По дебету
|По кредиту
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50 Касса
51 Расчетные счета
52 Валютные счета
55 Специальные счета в банках
62 Расчеты с покупателями и заказчиками
68 Расчеты по налогам и сборам
80 Уставный капитал
83 Добавочный капитал
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
91 Прочие доходы и расходы
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07 Оборудование к установке
08 Вложения во внеоборотные активы
10 Материалы
11 Животные на выращивании и откорме
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей
20 Основное производство
41 Товары
50 Касса
51 Расчетные счета
52 Валютные счета
55 Специальные счета в банках
58
80 Уставный капитал
83 Добавочный капитал
84 Нераспределенная прибыл (непокрытый убыток)
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