Что с НДС при возврате товара: важное решение ВС

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ подтвердила: при возврате качественного товара продавец вправе заявить к вычету начисленный по сделке НДС на основании корректировочного счета-фактуры. Подробности — в деле №А79-12226/2017.

Компания продала недвижимость (здание санатория-профилактория и земельный участок) и уплатила по объекту здания НДС. Право собственности перешло к покупателю, но поскольку тот покупку не оплатил, договор был расторгнут. Право собственности на недвижимость вернулось к компании.

Чтобы принять к вычету ранее начисленный (при отгрузке) НДС, компания составила корректировочный счет-фактуру и отразила вычет в налоговой декларации. Но налоговый орган счел его незаконным: бывший покупатель принял имущество на учет, теперь в сделке он являлся продавцом, соответственно, должен был выставить счет-фактуру. А поскольку счет-фактура отсутствовал, вычет продавцу, теперь покупателю, не полагался (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Первые два суда организация выиграла, но окружной суд коллег не поддержал. А точку в споре поставила Судебная коллегия ВС РФ — см. Определение от 14.03.2019 № 301КГ18-20421.

Обратите внимание Указанный судебный акт включен в обзор позиций высших судов по налоговым вопросам в I квартале 2019 года — см. п. 4 Письма ФНС России от 16.04.2019 №СА-4-7/7164.

Возврат товара продавцу, обусловленный расторжением договора купли-продажи ввиду нарушения его условий покупателем, означает возвращение сторон договора в исходное положение. В этом случае реализация товара считается несостоявшейся и налог не может быть предъявлен к оплате покупателю, то есть объект налогообложения отсутствует. Следовательно, налогоплательщик вправе требовать корректировки сумм НДС, ранее исчисленных при передаче товара покупателю, учитывая гарантированное пп. 5 п. 1 ст. 21 НК РФ право на возврат сумм налога, излишне внесенных в бюджет.

Для случаев возврата товара в п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ предусмотрены специальные правила корректировки ранее начисленных продавцом сумм налога посредством их заявления к вычету при условии отражения операций по возврату товара в бухгалтерском учете и не позднее одного года с момента такого возврата. Судьи первой и апелляционной инстанции при рассмотрении дела установили, что налогоплательщик выполнил все соответствующие условия.

Суд округа, отменяя принятые по делу судебные акты и указывая на право корректировки налога обществом только при наличии счета-фактуры, полученного от покупателя, сослался на пп. «а» п. 7 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, которым предусмотрено выставление покупателем счета-фактуры продавцу при возврате товаров, принятых покупателем на учет.

Вместе с тем от покупателя требовалось выставить счет-фактуру при возврате товара лишь для того, чтобы он скорректировал свои обязательства по НДС перед бюджетом, то есть чтобы он уплатил налог, если принимал его к вычету. По обстоятельствам дела бывший покупатель НДС к вычету не принимал. Более того, при возврате имущества он исчислил и отразил налог в своей отчетности (то есть обстоятельство, доказательством которого должен был выступить выставленный обществу «обратный» счет-фактура, нашло свое подтверждение).

Отказ в осуществлении прав налогоплательщиков только по формальным основаниям, не связанным с существом реализуемого права, и по мотивам, обусловленным лишь удобством налогового администрирования, недопустим.

Вменение налогоплательщику основанной на подзаконном акте обязанности получить счет-фактуру от покупателя, не передавшего данный документ добровольно, в качестве условия реализации законного права общества на корректировку излишне уплаченного НДС в такой ситуации становится обременительной (избыточной) мерой с учетом того, что требование о ее выполнении не связано с достижением той цели, для которой установлен порядок оформления счетов-фактур при возврате товаров: предотвращение риска наступления неблагоприятных последствий для казны в результате злоупотреблений.

Поскольку данное требование не позволило реализовать законные права налогоплательщика и привело к взиманию налога в отсутствие объекта налогообложения, произведенные инспекцией доначисления не могли быть признаны правомерными.

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Итак, если покупатель не выставил «обратный» счет-фактуру, но скорректировал в отчетности сумму налога к вычету, продавец имеет право на вычет.

Стоит отметить, эта ситуация актуальна для операций, проведенных до 01.01.2019. С указанной даты возврат товара рекомендуется оформлять корректировочными счетами-фактурами, а не через обратную реализацию.