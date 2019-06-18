Учет чековых книжек. Как заполнить денежный чек в 2019 году

Счет 55 «Специальные счета в банках» помимо того, что используется для учета аккредитивов, применяется также для учета чековых книжек. Для этого на счете 55 открывается отдельный субсчет. Для чего используется чековая книжка? Как ее получить и заполнить? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье. Кроме того, ниже вы можете скачать образец заполнения чека.

Если объявление на взнос наличными – это документ, на основании которого сдаются наличные деньги в банк, то чек – это распоряжение банку выдать указанную в нем сумму лицу, его предъявившему.

Используются чеки для расчетов, как правило, юридическими лицами. С помощью данного бланка организация может рассчитываться с контрагентами и снимать со своего расчетного счета наличные деньги. Среди физических лиц чековые книжки не получили пока широкого распространения. Организации же и ИП пользуются чеками очень активно, потому что это удобно, надежно и безопасно, правда, снятие денег по чековой книжке занимает достаточно много времени, что является несомненным недостатком.

Как получить чековую книжку?

Для того чтобы выписывать чеки, нужно получить специальную книжку в банке. Для этого нужно подать заявление на получение чековой книжки в банк. После чего за определенную сумму денег будет выдана чековая книжка, содержащая определенное количество чеков, например, 50.

Образец заполнения

Оформлять бланк нужно очень внимательно и аккуратно, чек – это бланк строгой отчетности и не допускает никаких ошибок и исправлений. Если в процессе заполнение была допущена ошибка, то он становится не действительным, при этом бланк перечеркивается и пишется надпись «аннулирован». Вырывать испорченный бланк из книжки не нужно.

Бланк чека из чековой книжки состоит из корешка и отрывной части. Заполнять нужно обе части, после чего правая часть по отрезной линии отрывается и передается в банк для получения денег, левая часть (корешок) остается в чековой книжке.

Существует определенные правила заполнения чековой книжки, которыми и нужно руководствоваться.

Правила заполнения:

в чеке должна быть отражена сумма, которую необходимо выдать предъявителю, цифрами и прописью. Сумму прописью нужно писать с начала строки, указать саму сумму и валюту, в которой нужно выплатить наличные, пустое место, оставшееся на строке прочеркивается;

кроме того, в чеке нужно правильно указать реквизиты владельца книжки (то есть чекодателя) и реквизиты банка;

также должна стоять дата заполнения бланка (срок действия чека – 10 дней, после чего он становится не действительным) и место составления (населенный пункт);

в строке «кому» должны быть указаны ФИО лица, кому выдан чек, и кому банк должен выплатить сумму;

чек должен содержать распоряжение выдать предъявителю указанную сумму денег;

обязательно должны стоять подписи уполномоченных лиц и печать чекодателя.

получатель денег, указанный в чеке, должен поставить свою подпись в знак того, что документ им получен;

цели расхода указываются в соответствии с тем, на что планируется потратить сумму;

все записи выполняются вручную ручкой синего или черного цвета.

Стоит отметить, что чековая книжка с использованными и аннулированными чеками должна храниться на предприятии 3 года, после чего передается в архив.

Ниже приведен пример заполнения чековой книжки.

Бухгалтерский учет и проводки

Открытие в банке чековой книжки и последующую выписку чеков нужно отразить в бухучете. Как уже выше говорилось, для учета выдаваемых по чеку сумм используется второй субсчет 55 счета бухгалтерского учета. Кроме того, сама чековая книжка числится на забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности».

Расходы, связанные с получением чековой книжки, списываются в прочие расходы проводкой Д91/2 К51.

Для того, чтобы пользоваться чековой книжкой, нужно депонировать определенную сумму на специальный счет в банке. Данная операция отражается бухгалтерской проводкой Д55/2 К51. Полученная книжка приходуется в дебет счета 006.

В тот момент, когда выписывается чек, составляется проводка Д60 К55/2 на сумму указанных в чеке средств. Кроме этого, использованный чек списывается с кредита забалансового счета 006.

В дальнейшем по мере использования чеков они списываются с кредита счета 006 и с кредита счета 55/2.

Если по окончании года остались чеки в чековой книжке, то они возвращаются в банк, а остатки средств на счете 55/2 перечисляются на расчетный счет: проводка Д51 К55/2.

За снятие наличных банк взимает комиссионное вознаграждение, данные расходы организация списывает на прочие расходы: проводка Д91/2 К51.

Проводки по учету чековых книжек