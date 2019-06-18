Как составить договор переуступки права требования долга

Договор переуступки права требования нужен для передачи права взыскания долга другому лицу. О том, как его правильно оформить, расскажем в этой статье.

Договор переуступки долга — что это такое?

Кредитор по денежному или иному обязательству может передать свои права другому лицу. Такая передача оформляется договором уступки права, который на юридическом языке именуется договором цессии. Первоначальный кредитор, передающий права, именуется цедентом, а новый кредитор — цессионарием. Соглашения о переуступке вправе заключать как физлица, так и организации.

Необходимость передать задолженность другому кредитору может быть вызвана различными причинами (к примеру, нежеланием заниматься взысканием долга через суд). Типичный пример цессии — передача коллекторскому агентству задолженности по кредитному договору.

Как правило, уступка права требования долга является возмездной, то есть новый кредитор выплачивает первоначальному кредитору вознаграждение, размер которого оговаривается соглашением между ними. Величина такой выплаты чаще всего меньше суммы переданной задолженности, т. к. иначе у нового кредитора не будет причин для покупки долга. В то же время закон не запрещает и безвозмездную уступку права требования новому кредитору.

Когда можно сделать перевод долга

Закон говорит о том, что уступить новому кредитору можно долги по любым обязательствам, за исключением предусмотренных законом случаев. В частности, не могут быть переведены по договору цессии права требования, если они неразрывно связаны с личностью кредитора (например, право на алименты, возмещение морального вреда и т. п.).

По общему правилу для передачи долга в порядке переуступки обычно не требуется предварительного получения согласия от должника. Однако в ряде случаев уступка прав возможна только с согласия обязанного лица, в частности:

если соглашением между кредитором и должником установлено, что передача долга возможна лишь с согласия последнего;

если нормативными актами предусмотрено, что переход права требования допустим лишь при согласии на это должника;

если выполнение обязательства тесно связано с личностью кредитора.

К новому кредитору права переводятся в таком же объеме, каком они принадлежали прежнему кредитору. Кроме того, вместе с основным долгом передаются обеспечивающие его обязательства (неустойка и др.). Иные условия договора, долг по которому передается цессионарию, также остаются без изменений.

Нужно отметить, что передать долг можно и тогда, когда уже имеется судебное решение о взыскании задолженности в пользу первоначального кредитора. В этом случае после оформления договора цессии понадобится обратиться в суд, который вынесет определение о замене стороны по делу. Далее с этим определением и договором переуступки нужно обратиться в службу судебных приставов.

Форма и существенные условия договора цессии

Соглашение об уступке прав следует заключать в такой же форме, как и тот договор, права по которому передаются новому кредитору. То есть если основной договор заключен в простой письменной форме, то и договор цессии нужно оформить в простом письменном виде. Если основной договор удостоверен у нотариуса, то и переуступка долга, соответственно, должна быть заверена в нотариальном порядке. Если сделка, права по которой переходят к новому лицу, зарегистрирована в Росреестре, то и договор цессии подлежит регистрации (если иное не предусмотрено нормативными актами).

Единственное существенное условие договора переуступки — его предмет. Предметом является право требования, которое переходит к новому кредитору. В тексте договора следует описать суть передаваемого права требования и указать, на основании каких документов оно возникло. При этом совершенно не обязательно отражать в договоре причины и мотивы такой передачи.

Договор или судебное решение, из которого вытекает передаваемое право, обязательно прилагается к соглашению о переуступке. Если такой договор имеет приложения, то их также нужно передать новому кредитору.

Все иные условия соглашения об уступке прав относятся к числу дополнительных и включаются в текст соглашения по усмотрению сторон. Более наглядно все вышеперечисленное представлено в образце договора переуступки права требования долга, имеющемся на нашем сайте.

Нюансы договора уступки права

При заключении договора цессии нужно учесть ряд нюансов:

Целесообразно отразить в тексте договора условие о том, кто из сторон и в какой срок сообщает должнику о переходе права требования к цессионарию. Логичнее эту обязанность возложить на нового кредитора, поскольку в силу закона именно на нем лежит риск последствий неизвещения должника. Если должник, не уведомленный о передаче долга, исполнит обязательство первоначальному кредитору, то он считается выполнившим свою обязанность. А новому кредитору в таком случае придется взыскивать с прежнего кредитора сумму долга, необоснованно им полученную. Передача права требования может быть оформлена не только двусторонним, но и трехсторонним договором (с участием должника). В возмездном договоре следует прописать размер и порядок выплаты вознаграждения, которое выплачивает цессионарий. Если стороны заключают безвозмездный договор, то лучше всего прямо отразить в договоре, что у нового кредитора нет обязанности по выплате вознаграждения. Прежний кредитор не отвечает за исполнение обязательства должником. Исключением будет ситуация, когда он выступит поручителем обязанного лица перед новым кредитором.

Примерный бланк договора переуступки права требования долга

В том случае, если требуется договор переуступки права требования, — образецбланка для него будет выглядеть примерно так:

ДОГОВОР ПЕРЕУСТУПКИ _г.________________ «___» ______________ _____ г.

__________________________________________________________________,

именуемое «Цедент», в лице _________________________________________,

действующего на основании ______, и _________________________________,

именуемое «Цессионарий», в лице ____________________________________,

действующего на основании ________, заключили Договор о нижеследующем: Предмет договора

Цедент уступает Цессионарию право требования долга по договору № ______ от «___» _____________ ____ г., заключенному между Цедентом и __________________________________________________________________, именуемым «Должник», в объеме и на условиях, определенных этим договором. Названный договор является приложением к настоящему Договору. Права и обязанности сторон

Обязанности Цедента: передать Цессионарию документы, удостоверяющие право требования; иные обязанности:_______________________________________________.



Обязанности Цессионария: известить Должника о переходе права требования к Цессионарию не позднее ____суток с даты подписания Договора; выплатить Цеденту вознаграждение в размере_________руб. в срок не позднее ____дней после подписания Договора; иные обязанности:_______________________________________________. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за свои противоправные действия согласно действующему законодательству. Заключительные положения

Договор приобретает силу с момента его подписания.

Договор составлен в 2 равноценных экземплярах. Адреса и реквизиты сторон