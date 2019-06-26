Рабочую неделю готовы сократить. Осталось решить вопрос с зарплатой

Выступая на Международной конференции труда-2019, премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем рабочая неделя сократится до 4 дней. Это станет возможным благодаря технологическому прогрессу, развитию искусственного интеллекта и прочим современным научно-техническим достижениям. В продолжении темы вице-премьер-министр Татьяна Голикова осторожно напомнила, что такое сокращение не должно сказать на социальных гарантиях и заработной плате. Готовы ли к такой реформе предприниматели, сказать сложно.

Отметим, что предложение уточнить понятие «рабочая неделя» спровоцировало активное обсуждение среди чиновников, депутатов, экспертов. Так, глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что идея заслуживает внимания, поскольку позволит работающим гражданам больше отдыхать, проводить время с родными, посвящать себя хобби. С сенатором публично согласились глава комиссии Совета по правам человека при президенте по трудовым и пенсионным вопросам Борис Кравченко, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

Вместе с тем, есть чиновники, которые не видят в этой идее ничего полезного. По словам депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Хмелёва, подобная инициатива — очередной способ сократить расходы. А если снизятся доходы населения, это не приведет ни к чему хорошему. Люди вынуждены будут трудиться больше, чем сейчас, чтобы выживать. Так что вариант сокращения рабочей недели народный избранник считает глупой и энокомически неоправданной.

2/3 работников все равно просиживают штаны

По результатам опроса, проводимого компанией Superjob среди активных совершеннолетних россиян, выяснилось, что 76 % работников могут справиться с поставленным планом, работая только 4 дня. О готовности работать эффективнее заявили 74 % мужчин и 79 % женщин. Только каждый десятый опрошенный признался, что пятидневная рабочая неделя для него наиболее удобная, быстрее выполнять свои служебные обязанности не может. Еще 11 % затруднились ответить на поставленный вопрос.

Получается, что 2/3 работников просто просиживают штаны. При этом основная причина, по которой у сотрудников нет желания перевыполнять план или работать быстрее, — отсутствие материального стимула. При более высокой зарплате россияне готовы приходить на работу только ради работы.

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Вопрос цены

С начала года в РФ минимальную заработную плату приравняли к величине прожиточного минимума и повысили до 11 280 рублей. При этом реальные доходы граждан (за вычетом налогов и обязательных платежей) в среднем составляют 30 000 рублей, подсчитали в Росстате. А чтобы хорошо жить, россияне хотят ежемесячно получать от 45 000 до 120 000 рублей.

К слову, вполне нормальные желания, учитывая, что во многих странах, работая меньше или столько же, люди получают больше. Например, средняя месячная зарплата швейцарцев составляет 3855 евро (порядка 285 000 рублей), но работают они те же 40 часов в неделю. Примерно такая же ситуация с Чили. Норма рабочего времени с российским совпадает, но средняя оплата труда значительно выше — 1180 евро в месяц (порядка 87 000 рублей). Последний пример — Корея. Люди работают в этой стране больше на 100 часов в год, но при этом получают 2100 евро (порядка 155 000 рублей).

Если же сравнивать страны только по норме рабочих часов, то лучше всего работникам из Германии (они трудятся 1363 часа), Дании (1410 часов), Норвегии (1424 часа), Нидерландов (1435 часов) и Франции (1472 часа). И зарплаты в этих странах тоже немаленькие — от 2465 до 3781 евро.

Следующая пятница — выходной?

Еще 50 лет назад у рабочих СССР был только один выходной день в неделю — воскресенье. Индустриализация, а затем необходимость восстанавливать страну после войны не давали права отдыхать. Но уже во время оттепели все изменилось. Прогресс и появление искусственного интеллекта, похоже, заставят сделать очередной шаг к сокращению рабочей недели.

Кстати, многие из опрошенных экспертов уверены, что пятница станет третьим выходным очень скоро. Буквально через 15-20 лет, благодаря развитию роботостроения, на четырехдневную рабочую неделю перейдет множество стран, в том числе Россия, заявлял в 2017 году первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. А в 2014 году эксперт Международной организации труда Джон Мессенджер опубликовал статью «Пять веских причин для введения четырехдневной рабочей недели», в которой разъяснил, какие преимущества получат и работники, и работодатели от такого режима работы.

Депутаты Госдумы пока никаких решений не принимают, понимая, что подобная реформа не может происходить из-под палки, к ней надо подготовиться. Ведь сокращенная рабочая неделя подойдет не всем, особенно если вспомнить, сколько трудятся бухгалтеры, представители рабочих профессий, водители, швеи, педагоги, врачи и многие другие. Но для офисных сотрудников, где часть времени частенько уходит на развлечения, сокращение трудовой недели вполне актуально. Прозвучало также предложение «обкатать» идею с сокращением недели на IT-специалистах и государственных служащих.

Директор Центра маркетинговых коммуникаций «Развитие» Мария Петраш считает, что сокращение рабочей недели при сохранении уровня оплаты труда — это хорошая инициатива. Особенно в связи с последними изменениями пенсионного возраста. «Этот день сотрудники могут потратить на самообразование, занятия спортом, лечение, общение с детьми и т. д. А еще можно предоставить выбор: короткая неделя или короткий рабочий день», предлагает эксперт.

Генеральному директору «ASL consulting» Елене Александровой проще. Она возглавляет консалтинговую компанию более 10 лет, поэтому давно регулирует свою рабочую неделю самостоятельно, работая в свободном графике: иногда круглосуточно, иногда 4 дня в неделю. В отношении других работников руководитель говорит, что все зависит от должности, функционала, уровня ответственности и многих других факторов: физическая или умственная работа, сменная или вахтовая и т. д.

— В период кризисов некоторые компании устанавливали четырехдневную рабочую неделю, чтобы не сокращать персонал, но при этом уменьшали зарплату, — вспоминает Елена Александрова. — Думаю, что сокращение рабочей недели зависит от потребностей и возможностей бизнеса.

В свою очередь, бывший главный редактор сайта «Комсомольская правда в Саратове» Илья Китов говорит, что не стал бы сокращать количество рабочих дней в неделе. Но во многих сферах было бы неплохо уменьшить количество рабочих часов, так как сотрудники все равно тратят это время на обеды, перекуры, разговоры и прочие дела, не связанные с работой.

— Конечно, это возможно не везде, в некоторых профессиях рабочий день либо по факту ненормированный (врачи «скорой помощи», журналисты, пиарщики, спасатели, телохранители), либо в силу различных причин не может быть меньше, чем сейчас (заводы, магазины, водители, военные), — подчеркивает журналист. — Но в сферах, где это можно сделать, новый режим работы пошел бы на пользу всем, — уверен он.

Тем временем юрист компании «Ваше дело» Юлия Шульженко напоминает, что не все граждане России работают на «кого-то».

— Самозанятым гражданам работать 4 дня в неделю считаю недостаточным. Таким людям приходится самим себя обеспечивать, нести ответственность за свою семью, и никто, кроме них, не обеспечит им достойный уровень жизни. Ведь не приходится рассчитывать, что в дальнейшем можно будет прожить на одну пенсию, — считает правозащитник.