Что такое Cash Flow, и почему он так важен для малого бизнеса?

Представьте себе, что cash flow — это кровь, бегущая по артериям вашего малого бизнеса. Вы используете его, чтобы осуществлять все те важные действия, которые поддерживают деятельность предприятия: например, покупка акций, покрытие расходов и выплата зарплаты сотрудникам.

Что такое Cash Flow? В общем и целом, это один из наилучших показателей для малого бизнеса. Это те деньги, которые остаются у вашего предприятия после выплаты всевозможных долгов и оплаты расходов из ваших средств. Cash flow дает представление о том, есть ли у вас возможность расширять свое дело.

Стефани Риччио, сертифицированный бухгалтер (CPA/CGA), уточняет, почему малому бизнесу так важно уделять cash flow должное внимание.

«Cash Flow — это сердце любого бизнеса», — пишет она. «Без них бизнес не выживет. Многие владельцы малого бизнеса допускают ошибку, когда расходуют средства, не думая о будущем, — например, покупают лишний инвентарь, то есть вкладывают в него деньги вместо того, чтобы иметь их в свободном доступе для покрытия краткосрочных и долгосрочных обязательств предприятия».

Она также отмечает, что управление денежными средствами становится еще более важным, если учесть то, насколько жесткие условия предлагают банки в отношении кредитов для малого бизнеса и других финансовых средств, которые можно использовать, когда своих денег не хватает. «Малые предприятия подвергаются рискам потери поставщиков, столкновения с процентами за пользование чужими деньгами и штрафами за просрочку в результате слабого управления денежными средствами», — пишет она.

Малому (как и большому) бизнесу важно быть в курсе текущих финансовых потребностей. Необходимо вести, в том числе, учет налоговых платежей, дебиторской задолженности и товарно-материальных запасов. Это — лучший способ знать, сколько денег вам нужно на каждый период. «Затем это нужно сравнить с предполагаемыми денежными поступлениями за тот же период, чтобы определить, будет ли cash flow достаточным».

Конечно, большинство владельцев малого бизнеса хотят знать, как улучшить свой cash flow и сохранить жизнеспособность своего предприятия. Есть несколько решений помогающих обеспечить наличие денежных средств для осуществления повседневной деятельности. Один из них — аренда вместо покупки оборудования и недвижимости, так как аренда позволяет совершать выплаты небольшими суммами, что способствует обеспечению, а иногда и росту вашего cash flow.

Вам стоит проверять кредитоспособность всех клиентов, желающих получить кредит на покупку ваших товаров и услуг. Любой малый бизнес стремится к увеличению продаж, а продажи в кредит часто помогают этому, но просрочка платежей всегда в конечном итоге наносит урон вашему cash flow. Чарли Уаймен, специалист по вопросам стратегии развития бизнеса, считает, что крайне важно сохранять контроль над сроками и порядком оплаты, «отдавая себе отчет в том, что из себя представляют ваши клиенты, еще до совершения ими покупки».

Для улучшения малому предприятию своего cash flow просить о первоначальном взносе или депозите при совершении крупных покупок — это хорошая мысль. В таком случае вы не берете все расходы на себя.

Чарли Уаймен также предлагает малому бизнесу не усложнять ведение бухгалтерского учета: «Вы легко можете управлять своим cash flow с помощью таблицы в формате Excel; для этого вам не нужно какое-то навороченное программное обеспечение, если у вас не так много денежных средств, непрерывно поступающих в ваше дело и выходящих из него», — пишет она. «Чем больше вы контролируете цифры в своем бизнесе, тем лучше вы подготовитесь к его росту».

По материалам сайта: www.smallbiztrends.coml

Перевод «ШАГ Консалтинг», 2019