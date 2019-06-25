Как бороться с отказами ИФНС при регистрации организации

Через тернии в ЕГРЮЛ.

Если индивидуальному предпринимателю зарегистрироваться проще, то для общества с ограниченной ответственностью — это совсем нелегкий и иногда очень долгий процесс регистрации.

Связаны потеря времени и денег зачастую с отказами налогового органа при регистрации. Эти отказы могут быть основаны на ошибках при заполнении пакета документов на регистрацию, но не только с этим.

Сначала хочу рассмотреть вариант, когда все-таки указание на такие ошибки правильно со стороны налоговиков.

Вот пакет документов на регистрацию общества с ограниченной ответственностью:

Устав общества. Протокол общего собрания о создании общества (если учредителей несколько, а не одно физическое лицо) или Решение о создании единственного учредителя. Заявление по форме Р11001. Гарантийное письмо от собственника помещения, предоставляющего юридический адрес новой организации с последующим обязательством заключения договором аренды. Договор об учреждении общества, только если в составе общества несколько учредителей (фактически не обязательно его подавать в налоговую в момент регистрации, но некоторые налоговые до сих пор его запрашивают). Квитанция об оплате государственной пошлины 4000 рублей.

Для начала убедитесь, что все документы по списку у вас есть в наличии при подаче в налоговую. Налоговый орган при принятии выдает расписку с указанием даты и времени вынесения решения по регистрационному процессу, в ней же указан перечень документов, принятых специалистом к процессу регистрации.

Была ситуация, что директор при регистрации все предоставил, а через 5 дней получил отказ с формулировкой: «при подаче документов отсутствует решение о создании».

Как правило, налоговик проверяет и присваивает каждому документу номер. Но там тоже люди и им свойственно ошибаться, с помощью расписки вы легко обжалуете такой отказ.

При заполнении формы Р11001 очень часто возникает много ошибок, по которым налоговый орган легко выносит отказ. Обратите внимание, чтобы все данные, а именно: по адресу, учредителю, заявителю были внесены корректно. Помните, что должен быть указан в графе «Заявитель» e-mail (обязательно при подаче документов на регистрацию в электронном виде через МФЦ и телефон, причем определенным форматом).

Все данные в форме и листы должны быть заполнены без пропусков.

Учтите, что с налоговой не только можно, но и нужно консультироваться при заполнении документов, для этого у них существует федеральный номер телефона, который указан на сайте nalog.ru.

Мы сами очень часто обращаемся туда за консультацией.

При заполнении формы для регистрации крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) без образования юридического лица подается форма Р21002, а с образованием юридического лица, все так же Р11001. Нюансов при заполнении формы достаточно, иногда лучше обратиться за помощью, так получится избежать отказа при регистрации с формулировкой: ошибка при заполнении формы Р11001, отсутствует e-mail и т.д.

К сожалению, это не все ошибки, по которым налоговая выдает отказы при регистрации. Следующие отказы намного более затратные как по времени, так и в денежном эквиваленте.

Например, в последнее время участились отказы с указанием: при регистрации организацией используется массовый адрес регистрации, со ссылкой на предоставленное гарантийное письмо. Это вовсе не означает, что ваш бизнес не смогут зарегистрировать. Но это может повлечь ряд дальнейших проблем в процессе. Обычно при таком отказе налоговая звонит собственнику помещения и вам параллельно, чтобы убедиться в том, что помещение действительно предоставлено вам. Иногда выезжает по месту юридического адреса, который вы указали при регистрации, чтобы убедиться в наличии условий для ведения вашей деятельности в указанном помещении. Это, как правило, доставляет вам массу неприятных минут общения с налоговым органом, иногда даже вызывают вас и собственника на допрос.

В этом случае убедитесь, когда выбираете юридический адрес всеми доступными способами, а именно с помощью сервисов на сайте налоговой, с помощью 2ГИС, что в вашем предполагаемом офисе не находится еще одна, а то и несколько организаций, иногда лучше обратиться к специалисту, ведь вы не знаете собственника и всю его деятельность проверить не можете.

Собственники часто идут на подобный шаг с целью получения дополнительного дохода, а вам не должно это помешать при регистрации. Только при должной осмотрительности, а так же постоянной связи с налоговым органом, вы сможете избежать такого отказа.

Еще один отказ налогового органа может быть связан с наличием аффилированного лица или задолженности, судимости у учредителя организации. В этом случае отказа избежать не удастся, поэтому каждый учредитель должен знать свою историю, проверить ее на сайте https://fssprus.ru/, прежде чем начать процесс регистрации. Это причина уже только под вашу собственную ответственность, как учредителя организации. Иногда даже налоговый орган прикрывает истинную причину такого отказа какой-нибудь механической ошибкой, отказом в связи с тем, что неверно указаны данные по учредителю.

Налоговый орган совершенно неохотно выдаст вам истинную причину отказа.

Еще помните, что любого отказа можно избежать при поддержке грамотного специалиста, участвующего в процессе, например, юриста и бухгалтера.

А также не забудьте, что если вы выбрали режим налогообложения УСН, ЕНВД или патент, то при регистрации нужно подать заявление при переходе на такой режим, если вы уже упустили этот момент, то в течение 30 дней после регистрации сможете это исправить. Иначе вашим режимом будет считаться основная система налогообложения.