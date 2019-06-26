Мошенники пугают несуществующими кредитами: пошаговые действия

Если коллекторы из МФО или банка пугают вас задолженностями по кредитам и займам и требуют срочно внести очередной платеж либо закрыть долг полностью, не спешите. Возможно, это кредитные мошенники и никакого долга у вас нет и не было, а если и есть, то он не ваш. Наличие задолженности легко проверить — для этого достаточно изучить свою кредитную историю. Нет необходимости даже выходить из дома, всё можно сделать онлайн. Подробнее далее.

Представьте ситуацию: вам приходит письмо либо поступает звонок от неких коллекторов из МФО «Рога и копыта». Красочно описывается история о том, что вы злостный неплательщик по кредиту (или даже нескольким) и надо срочно всё гасить. Вы недоумеваете: никаких кредитов взято не было, и откуда тогда долг? Как быть в такой ситуации?

Проверьте, есть ли на самом деле задолженность. Существует два простых способа.

Если у вас есть доступ к «Сбербанку-онлайн», заходите в этот сервис с компьютера, телефона или планшета. В окне поиска введите «Кредитная история» и нажмите на появившийся значок. Далее нажмите на кнопку «Заказать». К сожалению, услуга платная и стоит порядка 600 рублей. Кредитная история отражает все сведения о кредитах, имеющихся на текущий момент.

Второй способ получить данные — воспользоваться порталом «Госуслуги». Правда, он подходит только для тех, кто прошел регистрацию и подтвердил ее. В поиске впишите «Кредитная история» и нажмите на появившееся поле «Сведения о бюро кредитных историй». В течение 1 дня бесплатно вы получите денные обо всех организациях, которые могут дать вам нужные сведения, а дальше остается лишь выбрать, где дешевле и быстрее заказать информацию.

Вы обнаружили, что долг действительно есть, но откуда? Если вы не брали заем, то скорее всего, это дело рук мошенников. Долга не существует. Значит, из вас просто пытались «выудить» деньги, но мошенники не учли, что вы вооружены информацией. Теперь можно спать спокойно. По факту мошенничества обратитесь в полицию — вполне вероятно, что ваш случай не первый, а полученные сведения позволят быстрее распутать клубок.