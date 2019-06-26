Мошенники пугают несуществующими кредитами: пошаговые действия

Если коллекторы из МФО или банка пугают вас задолженностями по кредитам и займам и требуют срочно внести очередной платеж либо закрыть долг полностью, не спешите. Возможно, это кредитные мошенники и никакого долга у вас нет и не было, а если и есть, то он не ваш. Наличие задолженности легко проверить — для этого достаточно изучить свою кредитную историю. Нет необходимости даже выходить из дома, всё можно сделать онлайн. Подробнее далее.
Представьте ситуацию: вам приходит письмо либо поступает звонок от неких коллекторов из МФО «Рога и копыта». Красочно описывается история о том, что вы злостный неплательщик по кредиту (или даже нескольким) и надо срочно всё гасить. Вы недоумеваете: никаких кредитов взято не было, и откуда тогда долг? Как быть в такой ситуации?
Проверьте, есть ли на самом деле задолженность. Существует два простых способа.
Если у вас есть доступ к «Сбербанку-онлайн», заходите в этот сервис с компьютера, телефона или планшета. В окне поиска введите «Кредитная история» и нажмите на появившийся значок. Далее нажмите на кнопку «Заказать». К сожалению, услуга платная и стоит порядка 600 рублей. Кредитная история отражает все сведения о кредитах, имеющихся на текущий момент.
Второй способ получить данные — воспользоваться порталом «Госуслуги». Правда, он подходит только для тех, кто прошел регистрацию и подтвердил ее. В поиске впишите «Кредитная история» и нажмите на появившееся поле «Сведения о бюро кредитных историй». В течение 1 дня бесплатно вы получите денные обо всех организациях, которые могут дать вам нужные сведения, а дальше остается лишь выбрать, где дешевле и быстрее заказать информацию.
- Вы обнаружили, что долг действительно есть, но откуда? Если вы не брали заем, то скорее всего, это дело рук мошенников.
- Долга не существует. Значит, из вас просто пытались «выудить» деньги, но мошенники не учли, что вы вооружены информацией. Теперь можно спать спокойно. По факту мошенничества обратитесь в полицию — вполне вероятно, что ваш случай не первый, а полученные сведения позволят быстрее распутать клубок.
- Первое видео — бесплатно.
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