Учет для начинающих: отражение расчетов по НДС

Какие проводки должны быть в бухгалтерском учете при отражении расчетов по НДС по авансам выданным и полученным?

Бухгалтерский учет

НДС с аванса (предоплаты), полученного от покупателя (заказчика), в соответствии с пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N32н (далее — ПБУ 9/99) выручка от продажи товаров признается доходом от обычных видов деятельности. То есть, при выполнении условий, установленных пунктом 12 ПБУ 9/99, указанный доход признается после перехода права собственности на товары к покупателю.

Согласно положениям пунктов 3, 12 ПБУ 9/99 до момента признания выручки сумма предоплаты, полученная от покупателя в счет передачи товаров, не признается доходом продавца, а отражается в учете в качестве кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность перед покупателем, образовавшаяся в момент получения предоплаты, должна отражаться в бухгалтерском балансе в оценке за вычетом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьей 173 НК РФ.

В связи с тем, что порядок отражения НДС на счетах бухгалтерского учета, исчисленного с полученной предоплаты, нормативно не закреплен, организации следует при отражении суммы НДС, исчисленной с полученного аванса, применять технический счет, в качестве которого используется один из счетов учета расчетов с дебиторами и кредиторами, закрепленный организацией в учетной политике в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 1/2008 утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N106н (далее — ПБУ 1/2008).

Таким образом, для отражения НДС, исчисленного с полученных авансов (предоплаты), используется отдельный аналитический счет «НДС с полученных авансов (предоплаты)» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

НДС с аванса (предоплаты) выданного покупателем (заказчиком):

В соответствии с пунктами 3, 6 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N33н (далее — ПБУ 10/99), сумма внесенной предоплаты не признается расходом организации, а отражается в учете в качестве дебиторской задолженности.

При перечислении суммы предоплаты производится бухгалтерская запись по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в корреспонденции с кредитом счета 51 «Расчетные счета». Указанная сумма предоплаты, уплаченная поставщику, отражается обособленно на счете 60 путем открытия отдельного аналитического счета «Расчеты по выданным авансам и предоплатам».

Таким образом, согласно учетной политике организации указанный налоговый вычет может быть отражен по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», аналитический счет 76-НДС-ва «НДС с перечисленной предоплаты». Соответственно, восстановление НДС после получения товара от поставщика будет отражаться обратной записью по указанным счетам.

Налоговый учет

НДС с аванса (предоплаты), полученного от покупателя (заказчика), в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ реализация товаров на территории РФ признается объектом налогообложения по НДС. Согласно подпункта 2 пункта 1 статьи 167 НК РФ при получении аванса (предоплаты) за товары у продавца возникает момент определения налоговой базы по НДС, которая определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 154 НК РФ исходя из суммы полученной предоплаты с учетом НДС.

В соответствии с пунктом 1, 3 статьи 168, подпунктом 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ при отгрузке товаров в счет предоплаты продавец также обязан предъявить покупателю соответствующую сумму НДС и в течение пяти календарных дней со дня отгрузки выставить счет-фактуру. С момента отгрузки товаров (дата отгрузки), в оплату которых подлежат зачету суммы предоплаты, у продавца возникает право на вычет суммы НДС, исчисленной при получении предоплаты (пункт 8 статьи 171, пункт 6 статьи 172 НК РФ).

НДС с аванса (предоплаты) выданного покупателем (заказчиком), согласно пункту 9 статьи 172, пункт 12 статьи 171 НК РФ на основании счета-фактуры, выставленного поставщиком на сумму предоплаты, а также документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты в счет предстоящей поставки товара, организация вправе заявить к вычету НДС с уплаченной предоплаты при наличии указанного условия в договоре. На момент принятия товара к учету у организации вновь возникает право на налоговый вычет «входного» НДС закрепленное подпунктом 1 пункта 2 статьи 171, пункта 1 статьи 172 НК РФ, который производится на основании счета-фактуры, выставленного поставщиком. При этом организация обязана восстановить ранее принятый к вычету НДС с суммы предоплаты согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 170 НК РФ.

Проводки

Обозначения аналитических счетов, используемые в таблице проводок:

К балансовому счету 62:

62-ав «Расчеты по полученным авансам (предоплате)»;

62-НДС-ав «НДС с полученных авансов (предоплаты)»,

К балансовому счету 76:

76-НДС-ав «НДС с полученных авансов (предоплаты)»;

76-НДС-ва «НДС с перечисленных авансов и предоплат».

К балансовому счету 60:

60-ва «Расчеты по выданным авансам и предоплатам»;

60-с «Расчеты с поставщиком за сырье» (см. таблицу).