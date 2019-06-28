Чьи подписи нужно ставить на путевых листах

Сразу не сообразишь, кто подписывает путевой лист. Чьи подписи должны быть в этом документе перед выпуском на линию? Ведь названия должностей в бланке отсутствуют. Должна ли быть подпись водителя и бухгалтера? Обязательна ли подпись медицинского работника? На эти и другие вопросы ответим в статье.

Назначаем ответственного

Компании, использующие транспортные средства для осуществления перевозок имущества и людей, должны оформлять путевые листы. Для этих целей в организации назначают ответственного работника, который и занимается заполнением путевых листов. Кто подписывает путевой лист на обратной стороне? Именно этот сотрудник, ответственный за оформление данного типа документов.

В транспортных организациях этот может быть диспетчер. В небольших фирмах, где такой штатной единицы в штатном расписании нет, обязанности по заполнению путевых листов могут быть возложены на менеджера, бухгалтера или любого другого работника. Кто подписывает путевой лист водителю? Сотрудник компании, для кого эта функция является рабочими обязанностями.

Оформлять путевой лист нужно на каждый рейс или смену транспортного средства, которое перевозит пассажиров или грузы, для собственных нужд или в ходе ведения предпринимательской деятельности (п. 9 приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152).

Чьи подписи

С подписью диспетчера разобрались. Однако кроме сотрудника, ответственного за путевые листы, и водителя, форма предполагает наличие и других подписей:

контролера технического состояния транспортного средства;

медицинского работника.

В небольших фирмах, таких сотрудников может не быть. Кто подписывает путевой лист, если нет механика и диспетчера? Как и функции диспетчера может выполнять любой работник организации, например, бухгалтер, так и работу механика, контролирующего техническое состояние авто, можно возложить на иного сотрудника. Например, на самого водителя.

Для этого компании придется подписать с водителем соглашение о совмещении должностей. Кто подписывает путевой лист если нет механика? Сам водитель или любой другой сотрудник, на кого возложили данные обязанности.

Еще одна отметка в путевом листе, заверенная подписью, — это запись о предрейсовом (послерейсовом) медицинском осмотре. По их результатам медработник ставит:

штамп с надписью «прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен» («прошел послерейсовый медицинский осмотр»);

подпись с расшифровкой и дату (п. 16 приказа Минздрава от 15.12.2014 № 835н).

Заметим, что сведения о предрейсовых и послерейсовых медосмотрах водителя — обязательные реквизиты путевого листа. Они включают:

дату и время предрейсового и послерейсового медосмотра;

подпись и расшифровку подписи медицинского работника. Штамп врача ставить не требуется.

Предрейсовые медосмотры нужно проводить:

перед рейсом, если длительность рейса более одного дня;

перед первым рейсом, если в течение рабочего дня водитель совершает один рейс или более.