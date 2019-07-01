Какие законы вступают в силу в июле

Увеличение выплат по уходу за ребенком-инвалидом, «ипотечные каникулы», изменение закона о госзакупках и другие нововведения этого месяца.

Выросли выплаты по уходу за ребенком-инвалидом

до 10 тыс. рублей (почти вдвое) увеличивается размер ежемесячных выплат неработающим родителям, усыновителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Эта выплата перечисляется вместе с пенсией, которая выплачивается инвалиду.

Третий этап перехода на онлайн-кассы

На онлайн-кассы сдолжны перейти:

организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги;

ИП, применяющие ЕНВД и патентную систему, работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников;

ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов;

и другие.

Ограничение ставки по кредитам

Для защиты заемщиков спроцентная ставка по новым кредитным договорам не должна превышать 1% в день.

Кроме того, закон ограничивает конечную сумму выплат по потребительским кредитам, рассчитанным не более чем на год. Максимальная сумма платежей не сможет превышать сумму кредита более чем в два раза.

Застройщики переходят на эскроу-счета

Для защиты средств дольщиков деньги граждан сзачисляются на специальные банковские счета. Застройщик сможет получить их только после передачи квартир покупателям. Строить дома застройщик будет на собственные средства.

Гостиницы оценят по заслугам

Отелям более чем на 50 номеров в обязательном порядке сприсвоят «звезды». Требования установлены Правительством, классифицировать гостиницы станут специальные организации. При этом отдыхающих обмануть не удастся: за предоставление гостиничных услуг без свидетельства или указание другой звездности будет грозить штраф.

Комплексное изменение закона о госзакупках

упрощаются конкурсные процедуры, в том числе для малого бизнеса, а также облегчается получение лекарств тяжелобольными людьми. В частности, закупку лекарств на сумму до миллиона рублей можно будет осуществлять без проведения конкурсных процедур.

От ипотеки можно отдохнуть

Граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут свзять «ипотечные каникулы». Это беспроцентная отсрочка или уменьшение размера платежей по ипотеке. Взять «каникулы» можно на срок до шести месяцев. Для получения такой помощи обратитесь в свой банк.

Организовывать спектакли и концерты станет проще

Театрам, музеям, концертным организациям дали возможность не обосновывать цену контракта в случае закупки уникальных произведений и не проводить в таких случаях экспертизу. Нововведения вступают в силу с. Также предусмотрен прямой запрет на привлечение субподрядчиков и расширена возможность закупок у единственного поставщика.