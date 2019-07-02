Бухгалтер как юрист. Неустойка и пени: в чем разница

Учимся разбираться в договорных отношениях.
Чтобы определить, неустойка — это пени или штраф, необходимо обратиться к Гражданскому кодексу. Ее определение дано в статье 330 ГК РФ. Под неустойкой понимают штрафные санкции (штраф и пени), которые должник обязан уплатить кредитору за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Она может быть установлена:
- договором;
- законом.
В некоторых случаях штрафные платежи за неисполнение обязательств установлены на законодательном уровне. Например, в Законе о защите прав потребителей установлена ответственность за несвоевременную передачу предварительно оплаченного товара в размере 0,5% предоплаты за каждый день просрочки.
Что такое штрафШтраф — это денежное взыскание, которое используется как наказание за какое-либо нарушение. Гражданское право предполагает установление штрафа за неисполнение обязательства в фиксированной сумме либо процента от суммы неисполненного обязательства. Его размер не изменяется с течением времени.
Стороны имеют право согласовать в договоре и штраф, и пени или только одну из санкций. Чем отличается неустойка от пени, разберем подробнее.
Что такое пениПорядок, как производится расчет пени, неустойки, прописывается в договоре. В некоторых случаях уплата их установлена законом. Они представляют собой плату за каждый день просрочки исполнения обязательства:
- несвоевременной оплаты;
- просрочка поставки товара;
- задержка выполнения работ (оказания услуг) и др.
Если размер взыскания устанавливается договором, то правила расчета также необходимо согласовать. Как правило, устанавливается процент за каждый день просрочки. Расчет суммы к взысканию производится следующим образом:
Сумма штрафа = Стоимость товара, размер платежа (иная расчетная база) х Процент, установленный договором или законом
Расчет пени (1/300), неустойки, как правило, установлено законодательными актами. Так, Жилищный кодекс устанавливает взыскание процентного платежа за каждый день просрочки оплаты коммунальных услуг в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБР.
Что такое проценты за пользование чужими денежными средствамиУплата процентов за неправомерное удержание чужих денежных средств — это еще одна санкция, предусмотренная ГК РФ. Применяется она, например, в случае, если при расторжении договора поставщик не возвращает аванс покупателю за непоставленный товар.
Размер процента определяется ключевой ставкой ЦБР, если договором или соответствующим законом не предусмотрено иное.
Если стороны в соглашении установили штрафные платежи за неисполнение денежного обязательства, то процент за пользование чужими денежными средствами не взыскивается.
Что такое возмещение убытковКроме вышеперечисленных санкций, статья 394 ГК РФ предусматривает возможность взыскания с виновной стороны возмещения убытков. Убытки взыскиваются в сумме, превышающей ранее взысканный размер неустойки. Законом или договором может быть установлено как взыскание обоих видов штрафных санкций, так и только одного из них.
Как уплаченные штрафы, пени, неустойки отражаются в учетеПп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ гласит, что должнику позволяется учесть в качестве внереализационных расходов при расчете налога на прибыль любые санкции за нарушение договорных условий.
Одновременно кредитор признает санкции во внереализационных доходах. Для принятия к учету необходимо либо вступление в силу законодательного акта, либо признание (в письменной форме) должником сумм, подлежащих уплате.
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