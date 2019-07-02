Бухгалтер как юрист. Неустойка и пени: в чем разница

Учимся разбираться в договорных отношениях.

Чтобы определить, неустойка — это пени или штраф, необходимо обратиться к Гражданскому кодексу. Ее определение дано в статье 330 ГК РФ. Под неустойкой понимают штрафные санкции (штраф и пени), которые должник обязан уплатить кредитору за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Она может быть установлена:

договором;

законом.

Если уплата санкций предусмотрена договором, то необходимо это прописать в письменном соглашении. Установление взыскания штрафных платежей обязательно в письменной форме, независимо от того, в какой форме был заключен договор.

В некоторых случаях штрафные платежи за неисполнение обязательств установлены на законодательном уровне. Например, в Законе о защите прав потребителей установлена ответственность за несвоевременную передачу предварительно оплаченного товара в размере 0,5% предоплаты за каждый день просрочки.

Что такое штраф

Штраф — это денежное взыскание, которое используется как наказание за какое-либо нарушение. Гражданское право предполагает установление штрафа за неисполнение обязательства в фиксированной сумме либо процента от суммы неисполненного обязательства. Его размер не изменяется с течением времени.

Стороны имеют право согласовать в договоре и штраф, и пени или только одну из санкций. Чем отличается неустойка от пени, разберем подробнее.

Что такое пени

Порядок, как производится расчет пени, неустойки, прописывается в договоре. В некоторых случаях уплата их установлена законом. Они представляют собой плату за каждый день просрочки исполнения обязательства:

несвоевременной оплаты;

просрочка поставки товара;

задержка выполнения работ (оказания услуг) и др.

Неустойка и пени — в чем разница? Основным отличием этого штрафного платежа является то, что она начисляется нарастающим годом и зависит от длительности периода неисполнения обязательства.

Если размер взыскания устанавливается договором, то правила расчета также необходимо согласовать. Как правило, устанавливается процент за каждый день просрочки. Расчет суммы к взысканию производится следующим образом:

Сумма штрафа = Стоимость товара, размер платежа (иная расчетная база) х Процент, установленный договором или законом

Расчет пени (1/300), неустойки, как правило, установлено законодательными актами. Так, Жилищный кодекс устанавливает взыскание процентного платежа за каждый день просрочки оплаты коммунальных услуг в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБР.

Что такое проценты за пользование чужими денежными средствами

Уплата процентов за неправомерное удержание чужих денежных средств — это еще одна санкция, предусмотренная ГК РФ. Применяется она, например, в случае, если при расторжении договора поставщик не возвращает аванс покупателю за непоставленный товар.

Размер процента определяется ключевой ставкой ЦБР, если договором или соответствующим законом не предусмотрено иное.

Если стороны в соглашении установили штрафные платежи за неисполнение денежного обязательства, то процент за пользование чужими денежными средствами не взыскивается.

Что такое возмещение убытков

Кроме вышеперечисленных санкций, статья 394 ГК РФ предусматривает возможность взыскания с виновной стороны возмещения убытков. Убытки взыскиваются в сумме, превышающей ранее взысканный размер неустойки. Законом или договором может быть установлено как взыскание обоих видов штрафных санкций, так и только одного из них.

Как уплаченные штрафы, пени, неустойки отражаются в учете

Пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ гласит, что должнику позволяется учесть в качестве внереализационных расходов при расчете налога на прибыль любые санкции за нарушение договорных условий.

Одновременно кредитор признает санкции во внереализационных доходах. Для принятия к учету необходимо либо вступление в силу законодательного акта, либо признание (в письменной форме) должником сумм, подлежащих уплате.