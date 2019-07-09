Как налоговая охотится на вас в сети

Периодически, когда рвение налоговиков в порыве содрать последние лохмотья с трупа налогоплательщика переходит в область циркового искусства, хочется рассмеяться, обратившись к разуму фискалов и сразу же вспоминается старый анекдот лихих постсоветских времён. Когда в цирке решили выдавать зарплату продукцией, директор собрал всех клоунов в своём кабинете и рассмеялся им в лицо. Предлагаю чаще применять подобный метод в работе с организованными группировками фискалов для снятия челюстно-лицевого напряжения.

Вы все знаете про недоверие, проявляемое налоговиками при выявлении признаков необоснованной выгоды налогоплательщика, влекущей за собой горестное прощание последнего с расходами по налогу на прибыль и вычетами по НДС. Болезненная подозрительность с последующим распадом процессов мышления, вызывается совпадением IP-адресов компании и её контрагентов. Распад этот выражается в том, что холодный как холодец разум подсказывает налоговику: «Это бред сивой кобылы», а горячее сердце шепчет «Используй этот довод для выполнения плана по доначислению».

Этот тяжелый случай необходимо лечить не только когнетивно-поведенческой психотерапией и антидепрессантами, но и просветительской работой в необразованных массах налогового пролетариата с разъяснениями отличий IP от МАС-адреса (по сути, адреса компьютера). Положа руку на сердце, следует признать, что к усугублению подобного недуга зачастую ведёт судебная вседозволенность.

IP-адрес, являющийся объектом манипуляций, может быть динамическим, например, на мобильном модеме, когда адрес компьютера меняется в разные сеансы связи. Фиксируемая на оборудовании банка информация об IP-адресах может соответствовать как компьютеру клиента,Кроме того, работа нескольких клиентов с одинаковыми IP-адресами возможна из-за использования интернет-провайдерами технологии NAT. Она предназначена для трансляции адресов из внутрисетевых во внешние.

Внешний IP- адрес — это уникальный числовой идентификатор компьютера, используемый для выхода в интернет, который задается провайдером. Большинство провайдеров назначают внешние IP-адреса на базе блоков, привязанных к регионам. При этом не исключено, что IP-адрес будет не уникальным, а использоваться в целой подсети. Такой IP-адрес может передаваться от одного клиента другому, изменяться во времени.

А если вы войдете из общей точки доступа в интернет, например, Wi-Fi в крупном офисном центре, то запросто можете засветиться одним адресом с обнальными площадками, которые с комфортом располагаются там же (постановления АС Уральского от 01.11.2016 № А76-26000/2015, от 30.06.2016 № А60-39568/2014, Центрального от 28.08.2017 № А64-8137/2015 округов).

Поэтому совпадение IP-адреса не доказывает, что налогоплательщик распоряжался деньгами контрагента (постановление АС Уральского округа от 13.10.2016 № А50-21998/2015). Для законченной картины всеобщей схемотехники группы контор, налоговики должны доказать, что все участники сделок использовали один и тот же МАС-адрес, то есть выходили в интернет через один и тот же компьютер (постановление АС Московского округа от 09.06.2018 № А40-127423/2017).