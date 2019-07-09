Как свериться с налоговой без бесконечного хождения по кабинетам

По платежам в бюджет сегодня возникает множество проблем у любого бизнеса. Связано это зачастую не только с вашими ошибками в платежах, но и отсутствием реакции налогового органа на такие ошибки. Но не только этим осложняется ситуация. Через некоторое время копитья задолженность, требования поступают в ежедневном режиме. А вместе с этим у руководителя и бухгалтера формируется странное ощущение. Вроде бы с вашей стороны все отчеты сданы вовремя, налоги оплачены, а результат отрицательный.

Для начала давайте поймем, отчего возникает такая ситуация. И почему у вас все хорошо, а налоговый орган не согласен с этим. Причин на самом деле несколько, я приведу лишь несколько из них:

Ошибки при заполнении платежных поручений, пропуски полей заполнения, ошибочные данные в указании КБК, ОКТМО и так далее. У налоговой висит программа, ваши платежи попали на невыясненные. При вводе сведений в базу налогового органа механическое расхождение данных по вашей отчетности и платежам. Сведения отправлены не в тот налоговый орган (механически указан неверный код налогового органа или сменился юридический адрес организации). Потеря сведений от одного налогового органа к другому при передаче. Несвоевременное уточнение сведений и проведений платежа по корректирующей отчетности.

Во всех этих моментах нужно обязательно сверяться с налоговым органом. Причем лучше это делать сразу, когда пришло первое требование или вы сами заметили ошибку. Получить сверку сейчас не трудно через любой ваш оператор электронного документооборота: Контур, СБИС, СТЭК и т.п., так как она отражает более полную информацию для проведения результативной сверки.

В ней бухгалтер легко увидит и начисления, которые введены в базу налогового органа и ваши платежи. А также сможет понять сальдо по пеням и недоимкам, когда именно и что спровоцировало момент расхождения ваших данных с цифрами в налоговой. Для этого никому не надо ездить в налоговую. Если у вас отсутствует электронный документооборот с налоговой, то вы можете делать письменные запросы и отправлять их Почтой России ценным письмом с описью, обязательно при этом сохраните опись и квитанцию. Так вы сможете отследить даже когда налоговая его получит. Письменный запрос является вашей гарантией при дальнейшей сверке с налоговой, их налоговый орган не может проигнорировать. Ускорить процесс получения ответа можно звонком в отдел, который курирует сверку по налогу, запрошенному в вашем письме. Все это вы делаете без визита в налоговую.

Сверку я рекомендую проводить не реже 1 раза в квартал после сдачи отчетности и проведения квартальных платежей, а по зарплатным налогам не реже одного раза в месяц, особенно, если у вас большой штат сотрудников. Тогда в текущем режиме для вас все станет прозрачно и требования исчезнут.

После того как вы и ваш бухгалтер обнаружили ошибки, не забудьте, что если они вызваны механическими действиями с вашей стороны при подаче сведений или проведении платежа, то вам в письменном виде, любым ранее указанным способом нужно скорректировать сведения или уточнить реквизиты платежа. На начальном этапе отправьте письмо с уточнением. Налоговый орган обычно обрабатывает запрос в течение 10 рабочих дней. Через 10-14 дней нужно запросить новую сверку. И ваш вопрос будет закрыт.

Есть ситуации нестандартные, когда происходит потеря данных при смене юридического адреса от одной налоговой к другой. В ней последовательность действий абсолютно такая же, но сверки придется заказывать в два налоговых органа и смотреть, какие расхождения есть между ними на конец в одной и начало в другой выписке.

Еще хуже, когда ваши платежи попали на невыясненные, просто из-за того, что у налогового органа наблюдался некоторое время сбой в программе. В этом случае закажите сверку после того, как технический момент решен. Об этом обычно сообщают операторы электронного документооборота сообщением в личном кабинете, где вы сдаете отчетность. По сверке вы легко обнаружите, какие платежи не попадают в базу налогового органа. Далее, напишите письмо с просьбой внести платежи в базу налогового органа на основании платежных поручений. Не забудьте приложить их во вложении при отправке письма.

С помощью ряда механических действий и знаний вашего бухгалтера, можно не только оставить налоговый орган без своего присутствия, но и исправить текущую ситуацию по налогам в их базе.