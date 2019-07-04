Что изменилось для потребителей: обзор новых законов

Проценты по займу, молочка в магазинах, исполнительное производство, персональные данные, ипотека и другие изменения этого месяца.

Процент по займу

размер ставки по договору потребительского кредита не может превышать 1% в день.

Кроме того, на момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых не может превышать наименьшую из следующих величин: 365% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.

Натуральные молочные продукты в магазинах должны располагаться отдельно

в торговом зале (или другом месте продажи) размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться таким образом, чтобы они были визуально отделены от других пищевых продуктов.

Выкладка таких продуктов должна сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Информация об исполнительном производстве — в МФЦ

получить информацию по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица можно в любом МФЦ или подразделении ФССП России.

Эксперимент по предоставлению персональных данных

проводится эксперимент, направленный на повышение качества и связанности данных, которые содержатся в государственных информационных ресурсах.

В ходе эксперимента планируется отладить следующие действия:

Предоставление в автоматическом режиме гражданину необходимых сведений о нем запросу;

Сохранение гражданином необходимых сведений о нем в единой системе идентификации и аутентификации;

Организация доступа банков и страховых организаций к необходимым сведениям о клиентах-физических лицах по инициативе или с согласия указанных физических лиц, а также о предоставлении отдельных страховых услуг;

Использование необходимых сведений о гражданине для заполнения заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, о предоставлении кредитного продукта, о предоставлении отдельных страховых услуг, а также при реализации активного избирательного права.

Участниками эксперимента являются, в частности, федеральные органы исполнительной власти, ПФР, Банк России, ЦИК России, банки и страховые организации, граждане.

Временное прекращение авиасообщения с Грузией

вводится временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями воздушных перевозок (в том числе коммерческих) граждан с территории РФ на территорию Грузии.

Туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия указанного запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии.

«Ипотечные каникулы»

заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили право на «ипотечные каникулы».

Что это такое? Данный режим предусматривает:

приостановление или уменьшение размера платежей по ипотечному кредиту (займу);

запрет на требования кредитора о досрочном исполнении обязательства и обращение взыскания на предмет ипотеки;

одновременно, из информационной части кредитной истории заемщика исключается информация об отсутствии платежей в течение льготного периода, если платежи были приостановлены по требованию заемщика.

Размер займа не превышает максимальный размер, определенный Правительством РФ (до установления Правительством такого размера он был равен 15 миллионам рублей);

Ранее заёмщик не обращался за предоставлением этой льготы;

Предмет ипотеки — единственное пригодное для постоянного проживания заемщика жилое помещение либо право требования участника долевого строительства в отношении такого помещения (не учитываются случаи, когда соразмерная доле в праве площадь помещения не превышает норму предоставления площади жилого помещения);

Заёмщик находится в трудной жизненной ситуации (приводится перечень таких ситуаций).

Срок «каникул» может составить

Кроме этого, исключается обязанность нотариального удостоверения договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности.