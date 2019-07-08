Кризис в августе 2019. Что будет?

Потрясения в августе 2019. Срыв торговых соглашений, Трамп и его второй срок, угроза валютной войны, уход иностранных инвесторов, крымский синдром и широкие санкции, отсутствие мирового экономического прорыва, курс рубля, его проблемы и причина обмана, рост налогов, отсутствие экономической стратегии.
О трёх наихудших сценариях августа 2019 года – рассказывает Ян Арт, главный редактор портала Finversia.ru.
⏰ТАЙМ-КОДЫ:
00:20 — Август - месяц кризиса
01:40 — Факторы, провоцирующие кризис. Сценарий №1
03:45 — Сценарий №2. Санкции
05:50 — Сценарий №3. Ситуация с рублем
08:50 — Позитивные моменты российской экономики
09:30 — Краткое резюме
Первый вебинар от «Клерк.ру»
Про отчётность за полугодие и другие новинки 2019
Вебинар будет 9 июля в 12-00 по мск. Сначала — сам рассказ автора по теме, потом — ответим на все вопросы. И всё за 1500 руб.
- Какие изменения ждут налог на прибыль.
- НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
- Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.