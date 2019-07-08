Клерк.Ру

Кризис в августе 2019. Что будет?

Потрясения в августе 2019. Срыв торговых соглашений, Трамп и его второй срок, угроза валютной войны, уход иностранных инвесторов, крымский синдром и широкие санкции, отсутствие мирового экономического прорыва, курс рубля, его проблемы и причина обмана, рост налогов, отсутствие экономической стратегии.

О трёх наихудших сценариях августа 2019 года – рассказывает Ян Арт, главный редактор портала Finversia.ru.

⏰ТАЙМ-КОДЫ:

00:20 — Август - месяц кризиса

01:40 — Факторы, провоцирующие кризис. Сценарий №1

03:45 — Сценарий №2. Санкции

05:50 — Сценарий №3. Ситуация с рублем

08:50 — Позитивные моменты российской экономики

09:30 — Краткое резюме

Первый вебинар от «Клерк.ру»
Про отчётность за полугодие и другие новинки 2019
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  • Какие изменения ждут налог на прибыль.
  • НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
  • Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.
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