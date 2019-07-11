Динамика малого бизнеса: во всем мире праздник, а у нас застой

Пока представители власти продолжают обещать поддержку малому и среднему бизнесу и говорить об их важности для экономики страны, а в мире с 2013 по 2018 год общая выручка предприятий малого бизнеса выросла почти на 15%, российские компании переживают не лучшие времена. Inc. изучил статистику за I полугодие, сопоставил ее с данными за последние 3 года — и выводы неутешительные. Стагнация микробизнеса, начавшаяся в январе текущего года, продолжается до сих пор, а численность малых и средних предприятий падает со все ускоряющимися темпами.

С января МСП стагнируют, а предшествовало этому нетипичное декабрьское замедление темпов роста

Всю первую половину 2019 года численность российских МСП практически стоит на месте относительно показателей прошлого года. Самым сильным изменением стал прирост на 0,4%, зафиксированный в апреле. Усредненный же годовой рост I полугодия составил лишь 0,08% — почти в 25 раз меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Темп начал падать в декабре 2018 года. Тогда годовой прирост численности МСП оказался в 3,5 раза ниже декабрьского показателя 2017 года.

В целом же 2018 год отличился хоть и не интенсивной, но положительной динамикой: усредненные 2,5% — это хоть и небольшой, но все же рост.

Учитывая непрерывную стагнацию последних 6 месяцев, догнать прошлогодний результат в 2019 году уже вряд ли удастся. Исходя из наблюдавшейся в 2018 году закономерности (усредненный годовой рост I полугодия был в 1,5 раза ниже, чем во II полугодии), можно предположить, что завершится 2019 год с усредненным показателем годового роста в 0,1%.

Если обратить внимание на ежемесячные изменения численности малого и среднего бизнеса за 2017 и 2018 год, просматривается четкая закономерность: все I полугодие численность постепенно растет, в августе резко обваливается и остаток года восстанавливается до уровня, наблюдавшегося в I квартале. Причем в 2018 году ежемесячные колебания были значительно меньше, чем годом ранее.

Малые и средние предприятия вымирают, причем с нарастающим темпом

Динамика общей численности МСП почти полностью обусловлена изменениями популяции микропредприятий, на долю которых приходится 95-96% всего сегмента. Причем доля эта увеличивается: в августе 2016 года она составляла 94,8%, а на сегодняшний момент выросла до 95,7%.

Малые же (без учета микро-) предприятия постепенно вымирают. Весь 2018 год они демонстрировали отрицательную динамику. Причем первые 7 месяцев сокращение численности нарастало плавно, а затем его темпы удвоились дважды — в августе и сентябре. Как результат, в I полугодии усредненное годовое сокращение популяции составило 0,74%, а во II полугодии негативный показатель вырос до 3,86%.

Положение среднего бизнеса еще плачевнее. В 2018 году у него тоже было 2 скачка смертности — в сентябре и в декабре. В первые 6 месяцев 2018 года усредненное годовое сокращение составило 1,73%, во II полугодии — 4,32%.

Продолжение статьи читайте в источнике: Журнал Inc.