Зачем банки стали нас психотипировать

Крупные банки исследуют различные методики для наиболее эффективного взаимодействия с клиентами. Некоторые сообщают об этом публично, другие же предпочитают не раскрывать подробности. Так, Сбербанк в этом году объявил о создании Лаборатории нейронаук и поведения человека, которая будет проводить научные исследования в области нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистики и внедрять результаты научных разработок в повседневную практику компаний группы Сбербанка. Научным руководителем лаборатории стал известный ученый Андрей Курпатов.
«Все крупные банки так или иначе используют сегментацию клиентов по психотипам. Кто-то пока что экспериментирует на уровне пилотных проектов, а кто-то уже использует в работе. Но все неохотно об этом рассказывают. Психотипирование позволяет настроить точечную коммуникацию с клиентом во всех каналах обслуживания: ДБО, контакт-центры, офисы. Например, интерфейс личного кабинета может отличаться в зависимости от того, кто им пользуется. Рекламный буклет будет также наполняться в зависимости от того, какому сегменту он адресован. Очень часто банк определяет, кто составляет ядро его целевой аудитории, и на основании этого разрабатывает способ коммуникации», — говорит генеральный директор «Лаборатории мозга» Елена Сереброва.Одним из методов, которые банки активно изучают и внедряют, является психотипирование: клиенты делятся на типы в зависимости от личностных характеристик, а банк выбирает способы коммуникации с ними в зависимости от психотипа.
Игры с разумомОпрошенные Банки.ру кредитные организации — Сбербанк, МКБ, Райффайзенбанк, «Восточный» и «Открытие» — подтвердили, что используют психотипирование либо изучают возможности сегментирования клиентов по психотипам.
«Банк начал использовать дифференциацию по психологическим профилям клиентов в прошлом году. Тогда мы провели пилот персонализированных предложений для клиентов — физических лиц на основе потребительского поведения человека. Результаты пилота продемонстрировали повышение эффективности высокоперсонализированных рассылок по сравнению с широкопрофильными рекламными сообщениями. В этом году то же самое мы планируем делать в сегменте малого и среднего бизнеса. В отдаленной перспективе мы предполагаем использовать типирование и в отделениях для корректировки тактики продаж и обслуживания клиентов», — рассказал член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов. По его словам, для широкого внедрения психотипирования требуется немало ресурсов и развитие необходимой экосистемы. При этом распространение сбора биометрических данных будет способствовать повсеместному применению психографического анализа: в кредитовании, клиентском сервисе и в кадровых вопросах. «Это позволит банку сделать обслуживание клиентов быстрее и удобнее», — добавил Русанов.
«В банке этим вопросом занимается целый ряд подразделений. Цель — создание лучшего клиентского опыта», — сообщили в Сбербанке.
«Мы ведем постоянную работу по поиску новых инсайтов для персонализации контента, поэтому решили тестировать персонализацию с использованием методов психотипирования личности. Мы отметили, что группы клиентов, относящиеся к разным психотипам, имеют совершенно разное трансакционное и финансовое поведение. Тестовое использование в маркетинговой коммуникации контента, учитывающего психотип клиентов, позволило нам повысить отклик на продукты на 20%», — рассказала руководитель отдела управления клиентскими отношениями, аналитики и стратегии развития клиентов Райффайзенбанка Мария Комиссарова.
По словам начальника управления диджитал-проектов МКБ Виктора Ковязина, банк тестирует несколько методик психотипирования. «В этом направлении мы сегодня пилотируем две методики: сегментацию на основе поведения пользователя в Интернете (модель от Mail.ru, включающая 10 психотипов) и психотипирование на основе трансакционной активности, там мы выделяем четыре основных типа и дополнительно сегментируем их по полу», — уточнил он.
Аналогичный пилот проводил и банк «Восточный». «Мы работаем в этом направлении и считаем его перспективным, однако находимся в самом начале пути. Недавно был проведен пилот на основе сегментации клиентов по психотипам, которую предложил и подготовил внешний партнер банка. Основная цель нашего исследования — определить влияние индивидуальных коммуникаций, сформированных на основе психотипа клиента, на отклик на предложения банка. Предложенная партнером сегментация по психотипам включала в себя следующие группы клиентов: отдаленность, привязанность, экспрессивность и прочие. Полученные результаты не столь однозначны, однако определенно можно сказать, что у развития сегментации по психотипам высокий потенциал», — сообщил директор по работе с клиентами «Восточного» Кирилл Сократов.
Впрочем, такие проекты не всегда реализуются с успехом. «Наш банк пытался делить клиентов, используя соционику. На основе этой методологии было выделено четыре крупные группы. Но проект не полетел», — рассказал Банки.ру специалист по по маркетингу одного из крупнейших российских розничных банков.
«Модник» или «консерватор»?
В зависимости от психотипа человек будет охотнее воспринимать рациональные аргументы либо принимать импульсивные, спонтанные решения.
О различных методиках определения психотипов говорит и директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. «Например, модель Big 5 подразумевает, что в человеке сочетается пять черт характера: открытость к новому, сознательность, экстраверсия, дружелюбие, нейротизм. Исходя из психотипирования, можно выделить важные характеристики личности, такие как интроверсия и экстраверсия. Интровертам свойственно желание минимизировать общение и какие-либо контакты, особенно с незнакомыми людьми. Экстраверты, наоборот, открыты к общению, довольно легко в него вовлекаются. И безусловно, с людьми, которым присуща открытость новому, проще выстраивать отношения», — отмечает он.
Определение психотипа и разделение людей на группы важно и активно используется на этапе маркетинга и PR, для разных типов людей разрабатываются разные типы рекламной продукции, говорит заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. «Помимо классического разделения по принципу открытых и закрытых, уверенных и неуверенных клиентов, также учитывается тип восприятия, именно поэтому организации до сих пор не отказались от печати буклетов и брошюр, рекламы на ТВ и радио. Безусловно, хороший консультант должен понимать, с каким клиентом он беседует, и подстраиваться под него», — отмечает Люшин.
Взять и поделить?Психотипирование в банках — результат нескольких мощных процессов, говорит руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. «С одной стороны, усиливается конкуренция в банковской сфере, повышается важность учета в работе особенностей клиентов. С другой — бурно развиваются аналитические технологии, цифровые системы обработки данных. В таких условиях финансово-кредитные учреждения естественным образом приходят к необходимости и возможности глубокой сегрегации клиентов, в том числе не только по полу, возрасту, уровню доходов, но и по психотипу личности», — указывает он.
По словам Гойхмана, при кредитовании анализ психотипа личности позволяет более качественно проводить скоринг и определять риски невозврата кредитов, а в клиентских службах банков — дает возможность индивидуальной настройки предлагаемых продуктов, подбора менеджера под тип конкретного человека для создания комфортных и доверительных взаимоотношений.
Однако психотипирование работает далеко не во всех каналах и не со всеми продуктами, предупреждает Виктор Ковязин из МКБ. «Например, для предложения кредита канал коммуникации и своевременность предложения играет гораздо большую роль. Для крупных компаний и банков сегментация клиентов является гигиеническим минимумом, а психотипирование — лишь один из подходов. В рекламных кампаниях отсутствие сегментации (например, по полу, возрасту, поведенческим характеристикам) критически сказывается на стоимости заявки, а в коммуникации с текущей базой все немного сложнее. Клиенты, выбравшие конкретный банк и конкретный продукт или услугу, могут иметь схожий профиль, дополнительная сегментация внутри которого не принесет желаемых результатов. Клиенты разных возрастов, пользуясь одинаковым продуктом, вполне могут иметь идентичную модель поведения», — считает он.Психотипирование работает далеко не во всех каналах и не со всеми продуктами.
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