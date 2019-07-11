Изъятие единственного жилья: новое в ГПК РФ

Очередной новостью является доработка законопроекта об изъятии единственного жилья у должников. При этом действие закона, как предполагается на текущий момент, не будет распространяться на должников ЖКХ и должников по кредитам.

Действие закона распространяется на неисполнение принятых на себя обязательств на сумму свыше 200 000 рублей.

Также предусмотрено законом, что вместо принадлежащего должнику жилья, на которое будет обращено взыскание, должник приобретет меньшее по площади жилье, пригодное для проживания. После реализации жилья должника ему будет возвращена оставшаяся после погашения долга сумма для приобретения другого жилья, либо органы местного самоуправления предоставят ему другое.

Что спровоцировало?

Законопроект начал разрабатываться в 2012 году после решения Конституционного суда от 14 мая 2012 года по жалобе граждан, которые оспорили законность запрета в ГПК РФ обращать взыскание на единственное жилье. Принимая решение, КС согласился с тем, что положение о запрете не должно распространяться на случаи, когда размер жилья должника значительно превышает установленные нормы. При этом суд решил, что стоимость жилья должника значительна и может погасить долг без ущерба конституционным правам должника, предусмотренным ст. 40 Конституции РФ.

Суд обязал внести изменения в законодательство, устранив нарушение баланса интересов должника и взыскателя. Также в далеком 2007 году Конституционный суд РФ признал не соответствующим Конституции запрет обращать взыскание на земельные участки должника.

Что подлежит продаже?

Однако продаваться будут все-таки не все объекты недвижимости. В эту категорию попадут только те, размер которых в 2 раза превышает установленную законодательством РФ норму предоставления площади жилого помещения и при этом составляет не менее 36 кв. м на одного человека.

По России средняя норма колеблется от 12 до 16 кв. м на члена семьи.

Кроме того, вторым условием будет являться требование к стоимости жилья, она также должна в 2 раза превышать стоимость жилого помещения, соответствующего норме предоставления площади на одного человека.

Статья ГПК РФ

Также измененная ст. 447 ГПК РФ будут разъяснять порядок исполнения решения по изъятию единственного жилья. Не подлежит изъятию жилье, находящееся в ипотеке, жилье может изыматься только по решению суда, при наличии заявления кредитора или судебного пристава-исполнителя.

Предполагается, что срок исполнения таких решений не будет превышать 2 месяца.

Взыскатель обязан до продажи объекта недвижимости предоставить должнику и членам его семьи иное жилое помещение «с сохранением права собственности за взыскателем до полной оплаты стоимости предоставляемого им жилого помещения за счет денежных средств, вырученных от реализации принадлежащего гражданину-должнику жилого помещения».

При вынесении решения суд должен определить минимальную сумму для приобретения иного пригодного жилья. Суду предписывается соблюдать принцип соразмерности обращения взыскания требованиям должника.

Требования будут считаться несоразмерными в том случае, если сумма для приобретения жилья составит более 50 % стоимости его прежнего жилья или сумма неоплаченного долга составляет менее 200 000 рублей.

Не забыли и о земельных участках, на которых расположены жилые помещения. Обратить взыскание на участок возможно будет в том случае, если его площадь превышает размер, необходимый для использования имеющегося на нем жилого строения.

Порядок реализации

В отношении жилых помещений будет введен ряд ограничений, в частности будут наложен запрет по регистрации граждан в таких помещениях, за исключением несовершеннолетних детей.

По истечении недели с момента вступления в силу определения об обращении взыскания на единственное жилье пристав с согласия должника обязан предложить взыскателю приобрести другое жилье по цене, указанной в решении суда. В том случае, если должник не желает или взыскатель уклоняется от заключения договора на покупку нового жилья должнику, спорное жилье выставляют на торги в течение 10 дней с начальной ценой в размере, определенной судом для покупки нового жилья.

Повторные торги проводятся при снижении от первоначальной цены на 5 %. В случае если жилье не продается после повторных торгов, оно снова возвращается должнику. Последующее обращение взыскания только по истечении 12 месяцев с даты вторичных торгов.

Если должник не приобретет новое жилье на предоставленную сумму по решению суда в течение 3 месяцев, денежные средства поступят в местный бюджет, в этом случае администрация обязана в течение 2 месяцев самостоятельно реализовать денежные средства и предоставить жилье должнику.

Также суд имеет право увеличить минимальную сумму, необходимую на приобретение подменного жилья, до 20 %.

Если подменное жилье приобретено, должник должен в течение 14 дней заселиться в него.

Что поможет решить?

Пожалуй, в этом законопроекте есть и положительные моменты. Путем реализации закона можно будет бороться со злостными неплательщиками алиментов. Действия по наложению взыскания на единственное жилье должника будут распространяться «на обеспечение возмещения вреда причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца и возмещению ущерба, причиненного преступлением, независимо от времени возникновения указанных требований».

Доброе дело вроде, но каждый случай индивидуален и рассматривать его нужно всесторонне.

А с нашими чудотворцами-исполнителями таких дел наворотить можно, не разгребешь!