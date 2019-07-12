Как информировать налоговиков об открытии счета за рубежом

Для ведения предпринимательской деятельности организации необходимо открыть счет в банке, причем счет может быть открыт как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

Обратимся к Федеральному закону от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», статьей 1 которого установлено, что организации, созданные в соответствии с законодательством РФ а также находящиеся за пределами территории России и филиалы, представительства и иные подразделения этих организаций являются резидентами Российской Федерации. Резидентами являются и все физические лица — граждане РФ.

Резиденты вправе открывать без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте и валюте РФ в банках, расположенных за пределами территории России. Исключение составляют лишь случаи, предусмотренные Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ". В перечень лиц, на которых распространяется запрет, входят в основном госслужащие, занимающие определенные должности, и иные приравненные к ним лица.

В общем случае резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих зарубежных счетов (вкладов), а также об изменении их реквизитов не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов). Специальные правила предусмотрены только для резидентов, названных в пункте 8 статьи 12 Закона № 173-ФЗ.

Установлено, что налоговым органом по месту учета резидента является:

для резидента — организации — налоговый орган по месту ее нахождения;

для резидента — физического лица — налоговый орган по месту его жительства или место пребывания (в случае отсутствия места жительства на территории России). В случае отсутствия у резидента — физического лица на территории Российской Федерации места жительства (места пребывания) — налоговый орган по месту нахождения принадлежащего ему объекта недвижимого имущества (при наличии у резидента нескольких объектов недвижимого имущества — налоговый орган по месту нахождения одного из принадлежащих ему объектов недвижимого имущества по выбору резидента).

В случае отсутствия у резидента — физического лица места жительства (места пребывания) и недвижимого имущества уведомления об открытии (закрытии) зарубежных счетов (вкладов) и об изменении их реквизитов, представляются в любой налоговый орган по выбору резидента (за исключением территориальных органов Федеральной налоговой службы, к функциям которых не относится взаимодействие с физическими лицами).

При выполнении определенных условий организации могут признаваться крупнейшими налогоплательщики, которые в соответствии с нормами пункта 1 статьи 83 НК РФ и особенностями постановки на учет крупнейших налогоплательщиков, утвержденными Приказом Минфина России от 11.07.2005 г. № 85н, состоят на учете по крайней мере в двух налоговых инспекциях — по месту своего нахождения и в межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, к компетенции которой отнесен налоговый контроль за соблюдением данным крупнейшим налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах.

Кого следует уведомить об открытии счета

Возникает вопрос, в какой из этих двух налоговых органов резиденту следует представить уведомление об открытии зарубежного счета.

Для ответа на него обратимся к Письму ФНС России от 09.02.2007 г. № ЧД6—09/97@. В нем сказано, что крупнейший налогоплательщик — резидент в зависимости от вида свидетельства о постановке на учет может представлять уведомление об открытии счета в банке, расположенном за пределами территории РФ, либо в налоговый орган по месту нахождения организации, либо в Инспекцию по КН. Если крупнейший налогоплательщик — резидент представил уведомление в налоговый орган по месту своего нахождения, то копия этого уведомления с сопроводительным письмом незамедлительно направляется в Инспекцию по КН. Если же крупнейший налогоплательщик — резидент представил уведомление в Инспекцию по КН, то она действует аналогично, то есть направляет копию уведомления в налоговый орган по месту нахождения этого налогоплательщика.

Представление резидентом в налоговый орган уведомления с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме влечет ответственность, предусмотренную пунктом 2 статьи 15.25 КоАП РФ.

По данному основанию граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 до 1 500 руб., должностные лица — на сумму от 5 000 до 10 000 руб., а юридические лица — на сумму от 50 000 до 100 000 руб.

Кому предоставлять отчет

Резиденты должны представлять налоговикам по месту своего учета отчеты о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с ЦБ РФ (п.7 ст. 12 Закона № 173-ФЗ) .

Данное правило не распространяется на резидентов — физических лиц, дипломатические представительства, консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства РФ и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации.

Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, а также представления отчетов о движении средств по этим счетам (вкладам) не применяются:

к уполномоченным банкам, которые открывают счета (вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном ЦБ РФ;

к физическим лицам — резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составляет более 183 дней;

к физическим лицам — резидентам, указанным в абзаце первом пункта 4 статьи 207 НК РФ, в случае их не признания ФНС России налоговыми резидентами в соответствующем налоговом периоде.

Физические лица — резиденты (за исключением последней категории), которые в соответствии пунктом 8 статьи 12 Закона № 173-ФЗ не уведомляли налоговиков по месту своего учета об открытии своих зарубежных счетов и не представляли налоговым органам отчет о движении денег по ним, срок пребывания которых за рубежом в истекшем календарном году в совокупности составил менее 183 дней, обязаны:

уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих зарубежных счетов в срок до 1 июня календарного года, следующего за таким истекшим календарным годом;

представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств.

В силу пункта 4 Правил № 819 резиденты (организации и индивидуальные предприниматели) обязаны ежеквартально, в течение 30 дней по окончании квартала, представлять в налоговый орган по состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала:

отчет о движении средств по зарубежному счету (вкладу) в 2 экземплярах по форме, приведенной в Приложении к Правилам № 819;

банковские документы (банковские выписки или иные документы, выданные банком в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк), подтверждающие сведения, указанные в отчете (далее — подтверждающие банковские документы).

Следует иметь в виду, что резидент должен представить по каждому счету, открытому в банке за пределами территории Российской Федерации (далее — счет), отдельный отчет с подтверждающими банковскими документами.

Подтверждающие банковские документы представляются за период с первого числа по последнее чило отчетного квартала (п. 5 Правил № 819).

Если счет открыт после первого числа отчетного квартала, подтверждающие банковские документы представляются за период с даты открытия счета по последнее число отчетного квартала.

Отчет и подтверждающие банковские документы должны представляться непосредственно представителем резидента, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, или направляться заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (п. 6 Правил № 819).

Подтверждающие банковские документы представляются в виде копии, нотариально заверенной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, нотариально заверенный в соответствии (п. 7 Правил № 819).

Один экземпляр представленного отчета с отметкой налогового органа возвращается непосредственно представителю резидента под расписку в день представления отчета или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета. Второй экземпляр отчета вместе с подтверждающими банковскими документами остается в налоговом органе (п. 8 Правил № 819).

Днем представления в налоговый орган отчета и подтверждающих банковских документов на основании пункта 9 Правил № 819 считается:

для отчета и подтверждающих банковских документов, представленных непосредственно представителем резидента, — дата, указанная в отметке налогового органа о принятии отчета;

для отчета и подтверждающих банковских документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, — дата направления резидентом заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

В случае выявления налоговым органом неправильных сведений, указанных резидентом в отчете, заполнения отчета не полностью, а также непредставления резидентом подтверждающих банковских документов, представления резидентом подтверждающих банковских документов, оформленных ненадлежащим образом, налоговый орган в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета и подтверждающих банковских документов письменно должен уведомить резидента о необходимости представления исправленного (уточненного) отчета и (или) надлежащим образом оформленных подтверждающих банковских документов (п. 10 Правил № 819).

Уведомление о необходимости представления исправленного (уточненного) отчета и (или) надлежащим образом оформленных подтверждающих банковских документов выдается налоговым органом непосредственно представителю резидента под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Соответствующие документы должны быть представлены в налоговый орган в порядке, предусмотренном пунктами 4–7 Правил № 819, в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления налогового органа.

При этом днем получения резидентом письменного уведомления налогового органа согласно пункту 11 правил № 819 считается:

для уведомления налогового органа, выданного налоговым органом непосредственно представителю резидента под расписку, — дата, указанная в отметке представителя резидента о принятии уведомления налогового органа;

для уведомления налогового органа, направленного заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, — дата получения уведомления налогового органа, указанная в уведомлении о вручении.

Один экземпляр исправленного (уточненного) отчета с отметкой налогового органа о получении возвращается непосредственно представителю резидента под расписку в день представления отчета или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня получения исправленного (уточненного) отчета и (или) надлежащим образом оформленных подтверждающих банковских документов. Второй экземпляр исправленного (уточненного) отчета и (или) подтверждающие банковские документы остаются в налоговом органе (п. 12 Правил № 819).

Ответственность

За несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) и (или) подтверждающих банковских документов резидент может быть привлечен к административной ответственности. На основании пункта 6 статьи 15.25 КоАП РФ граждане могут быть оштрафованы на сумму от 2 000 до 3 000 руб., должностные лица — на сумму от 4 000 до 5 000 руб., а организации — на сумму от 40 000 до 50 000 руб.

Отметим, что административная ответственность предусмотрена и при нарушении установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, причем размер административного штрафа зависит от того, на сколько дней резидент допустил просрочку при предоставлении форм учета и отчетности.

Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации и (или) подтверждающих банковских документов:

— не более чем на десять дней согласно пункту 6.1 статьи 15.25 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 300 до 500 руб.;

на должностных лиц в размере от 500 до 1000 руб.;

на юрлиц — от 5 000 до 15 000 руб.;

— более чем на десять, но не более чем на тридцать дней согласно пункту 6.2 статьи 15.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1000 до 1500 руб.;

на должностных лиц в размере от 2000 до 3000 руб.;

на юрлиц — от 20 000 до 30 000 руб.;

— более чем на тридцать дней согласно пункту 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2500 руб. до 3000 руб.;

на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 руб.;

на юрлиц — от 40 000 до 50 000 руб.

Обратите внимание!

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 6 статьи 15.25 КоАП РФ, выразившегося в несоблюдении установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации и (или) подтверждающих банковских документов, влечет наложение административного штрафа (п. 6.5 ст. 15.25 КоАП РФ):

на граждан в размере 20 000 руб.;

на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 руб.;

на юрлиц — от 400 000 до 600 000 руб.

Нарушением порядка представления резидентом отчета о движении средств по зарубежному счету (вкладу) и (или) подтверждающих банковских документов могут являться недостоверность сведений, указанных в отчете, заполнение отчета неполностью, непредставление подтверждающих банковских документов либо представление подтверждающих банковских документов, оформленных ненадлежащим образом, представление отчета неуполномоченным лицом.