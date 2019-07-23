Как изменились штрафы за ошибки в бухотчетности

Бухгалтеры знают, что ответственности за налоговые правонарушения в НК РФ посвящены несколько глав, в том числе касающиеся ведения бухгалтерского учета, в случаях, если соответствующие ошибки повлияли на налоговые обязательства.

Но многие забывают, что за нарушения в области бухучета, вне зависимости от их влияния на налогообложение, предусмотрены существенные административные штрафы.

Федеральным законом от 29.05.2019 № 113-ФЗ порядок применения этих штрафов изменен: для кого-то в сторону смягчения, а для кого-то — наоборот.

Статья 15.11 КоАП РФ устанавливает перечень наказаний за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Частью 1 этой статьи предусмотрено, что нарушение названных требований влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 5000 до 10000руб. В данную часть будет добавлено исключение. Теперь указано, что она не распространяется на случаи, перечисленные в ст. 15.15.6 КоАП РФ.

Названная статья до сих пор содержала наказание за нарушение порядка представления бюджетной отчетности. Но теперь предмет ее действия расширен и включает в себя санкции за нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности. То есть это изменение (а также поправка в ст. 15.15.7 КоАП РФ) касается бюджетных, автономных и казенных учреждений.

В примечании 1 к ст. 15.11 КоАП РФ поясняется, что понимается под грубым нарушением требований к бухучету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. В новой редакции перечень названных нарушений таков:

занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения данных бухгалтерского учета;

искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%;

регистрация в регистрах бухучета мнимого объекта (в том числе неосуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта;

ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухучета;

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухучета;

отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухучета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (если аудит отчетности обязателен) в течение установленных сроков хранения таких документов.

В данном перечне сделано уточнение: неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни теперь относятся к мнимым объектам бухгалтерского учета.

К сведению: Согласно ст. 170 ГК РФ мнимой признается сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Притворной является сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях. Оба вида сделок являются ничтожными и признаются судами недействительными.

Законодатели решили конкретизировать применение ст. 15.11 КоАП РФ, чтобы отчасти исключить ее формальное использование. В новом примечании 1.1 к ней говорится, что предусмотренная ею административная ответственность за искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности не применяется к лицам:

на которых возложено ведение бухгалтерского учета;

с которыми заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

В связи с этим напомним, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухучета организует руководитель экономического субъекта. Он же обязан возложить ведение такого учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо данного субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухучета.

Вот эти лица и освобождаются от административной ответственности, но при определенном условии — если их вины в таком искажении нет. То есть если свершившимся фактам хозяйственной жизни не соответствуют первичные документы, составленные не этим лицом, а иным.

Может оказаться, что именно другое лицо несвоевременно передало первичные учетные документы для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета. За это лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета или с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, тоже не несет ответственности.