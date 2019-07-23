Как изменились штрафы за ошибки в бухотчетности

Бухгалтеры знают, что ответственности за налоговые правонарушения в НК РФ посвящены несколько глав, в том числе касающиеся ведения бухгалтерского учета, в случаях, если соответствующие ошибки повлияли на налоговые обязательства.
Но многие забывают, что за нарушения в области бухучета, вне зависимости от их влияния на налогообложение, предусмотрены существенные административные штрафы.
Федеральным законом от 29.05.2019 № 113-ФЗ порядок применения этих штрафов изменен: для кого-то в сторону смягчения, а для кого-то — наоборот.Статья 15.11 КоАП РФ устанавливает перечень наказаний за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Частью 1 этой статьи предусмотрено, что нарушение названных требований влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 5000 до 10000руб. В данную часть будет добавлено исключение. Теперь указано, что она не распространяется на случаи, перечисленные в ст. 15.15.6 КоАП РФ.
Названная статья до сих пор содержала наказание за нарушение порядка представления бюджетной отчетности. Но теперь предмет ее действия расширен и включает в себя санкции за нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности. То есть это изменение (а также поправка в ст. 15.15.7 КоАП РФ) касается бюджетных, автономных и казенных учреждений.
В примечании 1 к ст. 15.11 КоАП РФ поясняется, что понимается под грубым нарушением требований к бухучету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. В новой редакции перечень названных нарушений таков:
- занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения данных бухгалтерского учета;
- искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%;
- регистрация в регистрах бухучета мнимого объекта (в том числе неосуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта;
- ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухучета;
- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухучета;
- отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухучета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (если аудит отчетности обязателен) в течение установленных сроков хранения таких документов.
К сведению:Законодатели решили конкретизировать применение ст. 15.11 КоАП РФ, чтобы отчасти исключить ее формальное использование. В новом примечании 1.1 к ней говорится, что предусмотренная ею административная ответственность за искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности не применяется к лицам:
Согласно ст. 170 ГК РФ мнимой признается сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.
Притворной является сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях.
Оба вида сделок являются ничтожными и признаются судами недействительными.
- на которых возложено ведение бухгалтерского учета;
- с которыми заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.
Вот эти лица и освобождаются от административной ответственности, но при определенном условии — если их вины в таком искажении нет. То есть если свершившимся фактам хозяйственной жизни не соответствуют первичные документы, составленные не этим лицом, а иным.
Может оказаться, что именно другое лицо несвоевременно передало первичные учетные документы для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета. За это лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета или с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, тоже не несет ответственности.
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