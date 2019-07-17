Женщины в бизнесе и политике: почему им до сих пор тяжелее, чем мужчинам

Уже стереотипным стало мнение, что женщинам в политике делать нечего. Мужчины полагают, что слабый пол должен сидеть дома и растить детей. Великие же свершения надо оставить второй половине – более сильной. Тем не менее история регулярно опровергает этот тезис. Оказывается, на протяжении сотен веков регулярно к власти приходили женщины, оказывая порой значительное влияние на судьбы государств.

Вторая половина 20 века характеризуется прорывом женщин в высшие эшелоны власти. Это в основном характерно для Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки (Карасон Акино в Индонезии, Бенадир Пхуто в Пакистане, Маргарет Тэтчер в Великобритании). Заметно стал колебаться мужской стереотип мышления: политика – для мужчин, кухня, дети – для женщин.

История женщин-управленцев

На пороге XXI века деятельность в защиту прав женщин активизировалась и обрела мощный глобальный импульс. На протяжении 20 лет, прошедших после первой Конференции Объединенных Наций по положению женщин, в рамках кампании деятельности за достижение равенства между женщинами и мужчинами произошли важные изменения и имели место несомненные достижения: число женщин на рынке труда увеличивается небывалыми темпами, и женщины добиваются более значительной роли на всех уровнях общественной жизни.

Характерно, что реформирование или создание вновь правовой основы улучшения положения женщин, институирование социальной феминологии имеет принципиально важное значение и неразрывно связано с созданием и разработкой технологий функционирования национальных механизмов, действием организационных структур, направленных на решение женского вопроса.

В 90 странах мира существуют национальные механизмы на государственном уровне, в 5 странах их возглавляют премьер-министры. Проведенный анализ деятельности таких государственных органов позволяет сделать вывод о том, что в разных странах существуют разные подходы и типы организационных структур – министерства, комитеты по делам женщин. Но одна общая тенденция, бесспорно, при этом прослеживается: политика, направленная на принятие системы мер по обеспечению их равноправия, разрабатывается, и ее претворение в жизнь контролируется на государственном, а не только на общественном уровне. Показательно, что организационные структуры функционируют как в крупных, так и в небольших государствах. Процесс их формирования продолжается.

Симптоматично, что в странах с многопартийной системой массовая работа среди женщин выдвигается в качестве особой задачи. Привлечение их на сторону партии означает для нее или победу, или поражение.

Статистика женщин в политике и бизнесе

Сегодня женщины играют все более заметную роль в политике и бизнесе. Среди всех парламентов мира мужчины составляют 89%, женщины – 11%. Однако представительство женщин в парламентах различных стран вариабельно. Это определяется экономикой, уровнем развития, культурой, религией и политической системой.

Так, в таких странах, как США, Бразилия, Великобритания, Франция, Тунис, Кения, Индия, Япония, Таиланд и Австралия, женщины составляют до 10% парламентариев. Следующая большая группа стран – это страны, где представительство женщин в парламентах составляет от 10 до 20%. В их числе Канада, Испания, Италия, Польша, Ангола, Ирак и Новая Зеландия. В группе, состоящей из 5 стран, женщины в парламенте составляют от 20 до 30%. Это Китай, Исландия, Нидерланды, Австрия и Германия. Наконец, к последней группе, где 30–40% женщин в парламенте, относятся Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Куба и Гвинея.

По данным индекса женского предпринимательства (Index of Woman Enterpreneurs) Mastercard, 32,6% владельцев бизнеса в России – женщины, по этому показателю страна занимает 4-е место в мире. Ее опередили только Уганда (34,8%), Ботсвана (34,6%) и Новая Зеландия (33,3%). В исследовании приняли участие 54 страны. Аналитики Mastercard составили рейтинг, оценив 37 показателей, отражающих, насколько хороши условия для женского предпринимательства в каждой из стран.

Виды бизнеса, где легче всего работать женщинам

На основании данных исследования компании PWC портрет современной женщины-лидера выглядит так. Это женщина 37,5 лет, воспитывающая одного ребенка и обладающая значительным профессиональным опытом (61% из них занимают руководящую должность более 5 лет). Она хорошо образована: 40% опрошенных женщин имеют два или более высших образования, а 9% – степень МВА или ученую степень.

При этом, работая, женщина не забывает о семье и находит время для хобби. До 78% опрошенных отдают предпочтение активным видам досуга. Деловые женщины посвящают свободное время в основном спорту и фитнесу (20%), путешествиям (14%) и танцам (8%). Особого упоминания достоин тот факт, что большинство опрошенных женщин (58%) не собираются останавливаться на достигнутом и стремятся к дальнейшему карьерному росту.

Безусловно, существуют виды бизнеса, в которых больше всего представлено женщин. Например, если вы придете в детский садик, то воспитателями там будут женщины, соответственно, и открывают платные детские садики, кружки для детей в основном женщины. Еще одно направление, где тоже достаточно много женщин, это медицина. Обратите внимание, что образовательная деятельность и медицинская деятельность – это лицензируемые виды деятельности, то есть в данных видах деятельности требуется лицензия для ее ведения. Вместе с тем в данных видах деятельности предусмотрены и определенные налоговые льготы.

Организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, вправе применять налоговую ставку 0%, если в течение налогового периода они удовлетворяют следующим условиям:

организация включена в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации; доходы организации за налоговый период от деятельности по предоставлению гражданам социальных услуг, учитываемые при определении налоговой базы, составляют не менее 90% ее доходов, либо организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан, за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с главой 25 НК РФ; в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 работников; организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и производными финансовыми инструментами.

Организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, по окончании каждого налогового периода, в течение которого они применяют налоговую ставку 0%, одновременно с налоговой декларацией представляют в налоговый орган по месту своего нахождения:

сведения о доле доходов организации от осуществления деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам, учитываемых при определении налоговой базы, в общей сумме доходов организации; выписку из Реестра поставщиков социальных услуг; сведения о численности работников в штате организации.

Сегодня многие российские женщины развивают и другие виды бизнеса по оказанию услуг, например, такие как туризм в регионах, по маршрутам «Золотого кольца». Это могут быть и кафе, и рестораны, и гостиничный бизнес. В таких видах деятельности российские женщины чаще всего чувствуют себя хозяйками и могут правильно организовать бизнес.

Новые виды бизнеса, которые ведут женщины

Вопросы более активного и равноправного включения женщин в общественную, политическую и экономическую жизнь неразрывно связаны с возможностями, открывающимися в связи с новой промышленной революцией и переходом мировой экономики к эпохе цифровизации. Цифровая экономика трансформирует наши представления о производстве и управлении, кардинально меняет повседневную жизнь людей. Появление профессий на стыке технологий и естественных наук требует всесторонней подготовки и применения знаний как в сфере науки и технологий, так и в гуманитарной, социальной и культурной сферах.

Доступ к образованию и активное вовлечение женщин в высокие технологии и гуманитарные науки (так называемый STEAM) – это те необходимые требования, которые определят равенство возможностей в эпоху цифровизации и позволят женщинам не только в полной мере реализовать возможности четвертой промышленной революции, но и способствовать устойчивому развитию общества.

Соответственно, сегодня женщины представлены в IT-услугах, маркетинге, развитии новых видов услуг, предлагаемых через интернет. Также женщины осваивают новые IT-сервисы, такие как доставка питания, услуги и иные виды деятельности, которые сегодня нашли развитие в интернете.

Женщины на производстве

Нечасто в повседневной жизни можно встретить, например, женщину-литейщицу, женщину-глазуровщика или женщину руководителя цеха по производству декоративных изделий. Большинство таких специальностей предполагают тяжелый физический труд, поэтому отрадно видеть, что женщины, работающие на этих местах, современны, красивы и активны. Вместе с тем сегодня можно встретить женщин, которые руководят производственными и строительными компаниями. Такие женщины могут быть более лояльны, не допускают использования ненормативной лексики, могут заранее осуществлять планирование и финансовый анализ.

Также женщины часто используют возможности и льготы, о которых не всегда задумываются мужчины. Например, в настоящее время достаточно много льгот предоставлено в свободных экономических зонах. Пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2005 года №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» установлено, что резидентом ППОЭЗ является коммерческая организация (кроме унитарного предприятия), зарегистрированная на территории муниципального образования, в границах которого расположена ОЭЗ, и заключившая с органами управления особых экономических зон соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности или деятельности по логистике либо соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности в промышленно-производственной особой экономической зоне. Под промышленно-производственной деятельностью понимаются производство и (или) переработка товаров (продукции) и их реализация, под деятельностью по логистике понимается оказание услуг по обеспечению перевозок и складированию товаров.

Резидент данной зоны вправе вести на ее территории только промышленно-производственную деятельность или деятельность по логистике, причем в пределах, предусмотренных соглашением об осуществлении промышленно-производственной деятельности или соглашением об осуществлении технико-внедренческой деятельности. Если говорить о видах льгот, то это льготы по применению налога на прибыль и НДС.

Почему женщинам тяжелее, чем мужчинам?

Традиционно женщинам бывает тяжелее устроиться на работу и осуществлять деятельность, чем мужчинам. Также многие работодатели традиционно платят меньше вознаграждение за труд женщинам, чем мужчинам. Конечно, это пережитки гендерного неравенства, но тем не менее подобная проблема сохраняется. Кроме того, работодатели в некоторых отраслях, таких как строительство, авиация, IT-сфера, традиционно стараются нанимать мужчин, поскольку разделяют женскую и мужскую работу. Также существует предубеждение о том, что женщина устроится на работу и уйдет в декрет, а ей необходимо будет выплачивать пособие. Но подобные предубеждения заставляют многих женщин идти наперекор обстоятельствам и развивать свой собственный бизнес. При этом если женщина получает меньше, то и возможностей скопить средства для открытия бизнеса у нее меньше.

Естественно, для женщин часто встает проблема декрета, отсутствия садов и возможности оставить ребенка в яслях. Фактически многие женщины должны находиться в декрете до 3 лет и не имеют возможности ведения бизнеса в данный период, а если речь идет о многодетных семьях, то, находясь в декрете 6–9 лет, женщина впоследствии не имеет возможности не только начать собственный бизнес, но и просто выйти на работу.

Какие-то меры поддержки в части предоставления помещений, консультаций или повышения квалификации отсутствуют, поэтому женщина оказывается в достаточно сложной жизненной ситуации и вынуждена или возвращаться на мизерный оклад, который у нее был много лет назад и не индексировался с учетом инфляции, или оставаться иждивенкой.

В этой связи еще одной проблемой является неуверенность в себе многих женщин. Существуют стереотипы, что если женщина мать-одиночка, если она воспитывает малолетних детей, если она не вышла замуж, то вести бизнес она точно не может. То есть что бы ни делала женщина, согласно стереотипам она не может вести бизнес. А если женщина и ведет бизнес, то это «мужик в юбке», лишенный чувств и женственности.

Что может помочь женщинам в бизнесе?

Часто от женщин, как и от мужчин, которые занимаются бизнесом, можно слышать, что главное им «не мешать», и в этом есть доля правды, поскольку бюрократические процедуры достаточно сложные и отвлекают внимание предпринимателя от ведения бизнеса. Но все-таки женщинам в бизнесе необходима поддержка. Например, по уходу за ребенком с 1,5 года до 3 лет женщинам платят 50 руб., пособия и гранты на развитие собственного бизнеса позволили бы многим реализовывать за это время собственные бизнес-проекты. Однако далеко не все женщины обладают достаточной квалификацией для ведения бизнеса, открытия своего дела, многим приходится обращаться за консультацией к другим лицам. Решить данную проблему можно за счет введения образовательных программ, рассчитанных именно на женщин. Сегодня планируются такие программы и повышение квалификации для предпенсионеров, а вот работоспособные женщины часто вынуждены отказаться от карьерного роста и собственного бизнеса ввиду отсутствия достаточной квалификации.

Еще одной проблемой бизнеса в целом являются доступные кредиты. Если европейские кредиты предусматривают ставку 1,5–2% годовых и при этом возможно совмещать бизнес-проект с приобретением жилья в ипотеку, то в России даже проценты по ипотечному кредитованию достаточно высоки. А уж получить кредитование под стартап практически невозможно, поскольку банки не видят положительной динамики, отчетности, а компании, которые только начали свою работу, фактически рассматриваются как потенциальные нарушители и компании, получающие необоснованную налоговую выгоду.

Также проблемой является бухгалтерский учет и невозможность перенести убытки на будущее в размере 100%. Согласно статье 273 НК РФ при расчете налога на прибыль кассовым методом расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты. Если в течение года фирма не получит доходов, произведенные затраты будут убытком текущего года. Этот убыток фирма может перенести на будущее в размере не более 50% от налоговой базы каждого года. Такую поправку внесли в законодательство в 2017 году. В 2018 году ее смягчили, установив инвестиционные налоговые вычеты, однако, с учетом ограниченности действия и ее введения на уровне субъектов федерации фактически воспользоваться данными льготами невозможно.

Как сформировать глобальное партнерство для расширения экономических возможностей и лидерства женщин?

Женщина-лидер автоматически рассматривается фактором в общественной, политической, экономической жизни, привносящей новую модель управления, обеспечивающим как выживание, так и процветание. Потому от женщин-лидеров ждут скорых реформ, новаций, к ним предъявляются завышенные ожидания от результатов деятельности.

Безусловно, лидерство как система управления должно, кроме всего прочего, стимулировать инновационное поведение сотрудников, которое в свою очередь обеспечивает постоянное рождение и использование нового знания на всех уровнях. В мире пока формируется ролевая модель женщины-лидера, создается новое понимание стиля политического лидерства и политического общения. К сожалению, инновационное поведение женщины-лидера входит в противоречие с принципами построения большинства институтов/организаций.

Важным представляется для поддержки женского лидерства формирование и трансляция СМИ образов женщин-лидеров. Более 60% объема сообщений в средствах массовой информации уделяется мужчинам, женской тематике отдают последние страницы газет, часто информация на женские темы не сопровождается фотографиями. СМИ чаще показывают женщин в сфере шоу-бизнеса или кулинарных рецептов, а не при обсуждении политических, экономических и общественных проблем. В связи с этим уполномоченным органом разработана информационная стратегия, которая через аудио- и видеоролики, документальные фильмы и газетные публикации покажет женщин, активно участвующих в бизнесе.

В настоящее время вводится механизм квотирования для женщин в политике, однако подобный механизм фактически отсутствует в бизнесе. Очень важно развивать женское предпринимательство в регионах, в сельской местности. И развитию такого предпринимательства будет способствовать и развитие специальных налоговых режимов, например, налогообложение самозанятых граждан в сельской местности, и предоставление определенных преференций, например, на предоставление жилья.