Как изменятся пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2019 года

Приближается август — а это значит, что подходит очередь и для работающих пенсионеров получить прибавку к пенсии. Январская индексация по-прежнему их не затрагивает, а вот августовская ежегодная корректировка — это как раз тот случай, когда официальное трудоустройство идет пенсионеру на пользу.

Рассмотрим, как должны увеличиться пенсии работающих пенсионеров с августа 2019 года с учетом действующих правил корректировки.

Все начинается с баллов

Суть корректировки страховых пенсий заключается в том, что с августа текущего года к пенсии добавляются баллы (более точное их название — индивидуальные пенсионные коэффициенты), заработанные пенсионером за прошлый год.

То есть по итогам августовской корректировки 2019 года страховые пенсии будут пересчитаны с учетом страховых взносов, поступивших на лицевой счет пенсионера за период с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Поэтому то, насколько повысится пенсия, зависит прежде всего от суммы страховых взносов — а значит, от величины официального заработка пенсионера за прошедший год.

Пенсионные баллы рассчитываются следующим образом:

сумма начисленных работнику страховых взносов за год делится на максимально допустимую величину страховых взносов за тот же год,

полученное значение умножается на 10, и округляется до трех знаков после запятой. Это и есть количество пенсионных баллов за соответствующий год.

Рассмотрим на конкретном примере: сколько баллов должны начислить пенсионеру, если он работал весь 2018 год, и сумма его официального заработка в среднем составила 40 000 рублей в месяц.

В целом за год он заработал 480 000 рублей. С этой суммы начисляются страховые взносы, которые отражаются на лицевом счете пенсионера (ставка — 16%). Получаем, что количество страховых взносов при заданной сумме заработка составляет 76 800 рублей.

Далее нужно рассчитать максимально допустимое значение страховых взносов за 2018 год. Для этого предельную величину базы для начисления страховых взносов на пенсионное страхование за 2018 год умножаем на 16%:

1 021 000 рублей х 16% = 163 360 рублей

Теперь можно посчитать баллы:

76 800 / 163 360×10 = 4,701

Именно столько баллов заработал наш пенсионер за 2018 год.

Баллы упираются в «потолок»

Но не стоит радоваться раньше времени: далеко не всегда количество заработанных баллов совпадает с тем, которое фактически добавят в результате корректировки.

Дело в том, что с 2015 года действует такое ограничение: пенсия при корректировке может повышаться не более, чем на три балла. В приведенном выше примере пенсионер заработал за 2018 год 4,701 балла, выйдя за пределы максимума.

Значит, при корректировке в пенсию ему зачтут только 3 балла (а оставшиеся 1,701 бесследно «сгорают»).

Одинаковое количество баллов дает разную прибавку

Еще один важный нюанс корректировки: добавленные к пенсии баллы в рублевом выражении могут серьезно различаться между собой. Например, двум пенсионерам насчитали по 3 балла при корректировке, а прибавку они в итоге получили вовсе не одинаковую.

Причина кроется в «заморозке» индексации пенсий работающим пенсионерам: стоимость пенсионного балла применяется та, на которой приостановилась индексация пенсии.

В зависимости от того, когда гражданину назначили пенсию или он устроился на работу (после назначения), действуют такие значения стоимости пенсионных баллов:

до 1 февраля 2016 г. — 71 рубль 41 копейка,

с 1 февраля 2016 г. по 31 января 2017 г. — 74 рубля 27 копеек,

с 1 февраля 2017 г. по 31 марта 2017 г. — 78 рублей 28 копеек,

с 1 апреля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. — 78 рублей 58 копеек,

с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. — 81 рубль 49 копеек.

Работников, которым назначили пенсию в 2019 году, не рассматриваем, т.к. за 2018 год им еще рано получать корректировку.

Полученное за 2018 год количество пенсионных баллов нужно умножить на ту стоимость балла, которая соответствует конкретной ситуации.

Пример расчета августовской корректировки

Рассмотрим, как изменится пенсия нашего пенсионера с 1 августа 2019 года — при условии, что пенсию ему назначили с 25 марта 2017 г., а он продолжает работать до настоящего времени без перерывов.

Мы уже выяснили, что за 2018 год ему начислено 4,701 балла, а при корректировке учтут только 3 балла.

Стоимость одного балла на момент назначения ему пенсии составляла 78 рублей 28 копеек — и она же сохраняется за ним на весь период трудоустройства. Следовательно, величина прибавки к пенсии составит 234 рубля 84 копейки (3 балла х 78,28 рублей).

После увольнения пенсию ему пересчитают с учетом восстановленной индексации.