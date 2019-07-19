Как изменятся пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2019 года

Приближается август — а это значит, что подходит очередь и для работающих пенсионеров получить прибавку к пенсии. Январская индексация по-прежнему их не затрагивает, а вот августовская ежегодная корректировка — это как раз тот случай, когда официальное трудоустройство идет пенсионеру на пользу.
Рассмотрим, как должны увеличиться пенсии работающих пенсионеров с августа 2019 года с учетом действующих правил корректировки.
Все начинается с балловСуть корректировки страховых пенсий заключается в том, что с августа текущего года к пенсии добавляются баллы (более точное их название — индивидуальные пенсионные коэффициенты), заработанные пенсионером за прошлый год.
То есть по итогам августовской корректировки 2019 года страховые пенсии будут пересчитаны с учетом страховых взносов, поступивших на лицевой счет пенсионера за период с 1 января по 31 декабря 2018 года.Поэтому то, насколько повысится пенсия, зависит прежде всего от суммы страховых взносов — а значит, от величины официального заработка пенсионера за прошедший год.
Пенсионные баллы рассчитываются следующим образом:
- сумма начисленных работнику страховых взносов за год делится на максимально допустимую величину страховых взносов за тот же год,
- полученное значение умножается на 10, и округляется до трех знаков после запятой. Это и есть количество пенсионных баллов за соответствующий год.
- В целом за год он заработал 480 000 рублей. С этой суммы начисляются страховые взносы, которые отражаются на лицевом счете пенсионера (ставка — 16%). Получаем, что количество страховых взносов при заданной сумме заработка составляет 76 800 рублей.
- Далее нужно рассчитать максимально допустимое значение страховых взносов за 2018 год. Для этого предельную величину базы для начисления страховых взносов на пенсионное страхование за 2018 год умножаем на 16%:
- Теперь можно посчитать баллы:
Именно столько баллов заработал наш пенсионер за 2018 год.
Баллы упираются в «потолок»Но не стоит радоваться раньше времени: далеко не всегда количество заработанных баллов совпадает с тем, которое фактически добавят в результате корректировки.
Дело в том, что с 2015 года действует такое ограничение: пенсия при корректировке может повышаться не более, чем на три балла. В приведенном выше примере пенсионер заработал за 2018 год 4,701 балла, выйдя за пределы максимума.
Значит, при корректировке в пенсию ему зачтут только 3 балла (а оставшиеся 1,701 бесследно «сгорают»).
Одинаковое количество баллов дает разную прибавкуЕще один важный нюанс корректировки: добавленные к пенсии баллы в рублевом выражении могут серьезно различаться между собой. Например, двум пенсионерам насчитали по 3 балла при корректировке, а прибавку они в итоге получили вовсе не одинаковую.
Причина кроется в «заморозке» индексации пенсий работающим пенсионерам: стоимость пенсионного балла применяется та, на которой приостановилась индексация пенсии.В зависимости от того, когда гражданину назначили пенсию или он устроился на работу (после назначения), действуют такие значения стоимости пенсионных баллов:
- до 1 февраля 2016 г. — 71 рубль 41 копейка,
- с 1 февраля 2016 г. по 31 января 2017 г. — 74 рубля 27 копеек,
- с 1 февраля 2017 г. по 31 марта 2017 г. — 78 рублей 28 копеек,
- с 1 апреля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. — 78 рублей 58 копеек,
- с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. — 81 рубль 49 копеек.
Полученное за 2018 год количество пенсионных баллов нужно умножить на ту стоимость балла, которая соответствует конкретной ситуации.
Пример расчета августовской корректировкиРассмотрим, как изменится пенсия нашего пенсионера с 1 августа 2019 года — при условии, что пенсию ему назначили с 25 марта 2017 г., а он продолжает работать до настоящего времени без перерывов.
Мы уже выяснили, что за 2018 год ему начислено 4,701 балла, а при корректировке учтут только 3 балла.
Стоимость одного балла на момент назначения ему пенсии составляла 78 рублей 28 копеек — и она же сохраняется за ним на весь период трудоустройства. Следовательно, величина прибавки к пенсии составит 234 рубля 84 копейки (3 балла х 78,28 рублей).
После увольнения пенсию ему пересчитают с учетом восстановленной индексации.
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